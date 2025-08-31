Különleges vaddal lett gazdagabb az ifjú dögei vadász. Hogy mitől lehet különleges egy magyarországi vad? Attól, hogy babos vaddisznót hozott terítékre Nagy Milán dögei sportvadász a közelmúltban. Mielőtt azonban felidéznénk a nem mindennapi állat vadászatát, először arról beszélgettünk, hogyan is jött az ötlet, hogy a most húszéves fiatalember sportvadász lesz.

Különleges vadat hozott terítékre, de előtte őzbakot is elejtett Nagy Milán

Fotó: Nagy Milán archívuma

Különleges és ritka vad a babos vaddisznó

– Tulajdonképpen beleszületem a vadászatba, ugyanis édesapám már vadász volt, amikor 2005-ben megszülettem. Apró gyermekként jártam vele a dögei határt, megismertem és megszerettem az állatok és a növények világát. A téli időszakban etettük az állatokat, nyáron pedig itattuk a vadat. Nagyon sok időt töltöttem el vele a lesen is, aztán ahogy lehetett, ahogy a törvény engedte, amikor betöltöttem a 18. életévemet, megkezdtem itt a vármegyében vadásztanfolyamot, és sikeresen le is vizsgáztam – elevenítette fel az előzményeket Nagy Milán, aki megpróbálta szavakba önteni azt is, hogy mi varázsolta el a vadászatban.

– A természet szépsége, nyugodtsága mindig lenyűgöz. Kikapcsolódást jelent a hétköznapi munka után, ha a határt járom vagy fenn ülök a szórómnál a lesen. Megnyugtat a természet, feltöltődöm abban a nagy csendben, békességben, ami körbe vesz. A szórómra főleg őz és vaddisznó jár, nálunk ez a két vadfaj a meghatározó az apróvad mellett. A gímszarvas csak átvonuló vadfaj nálunk. Főleg szeptemberben vannak a vadászterületünkön, amikor a bőgés van, de akkor is csak egy-két példány téved ide hozzánk, utána visszahúzódnak az ártérbe. Dámvad eddig még soha nem fordult elő a mi vadászterületünkön.

A vadászvizsga után milyen vadásszá avatták fel először? – kérdeztük Nagy Milántól.

– A legelső vad, amit terítékre hoztam, egy vaddisznó volt, amit édesapám szóróján ejtettem el, mert akkor még nem rendelkeztem saját szóróval. Az első vad különleges élmény marad a számomra életem végéig. Esti órákban hoztam terítékre, úgy 9 óra körül, egy 40 kilogrammos süldő volt. Természetesen nagy élmény marad a babos vaddisznó elejtése is, mert nem mindennap találkozik az ember ilyen különös külsejű vaddal.