Különleges vaddal lett gazdagabb az ifjú dögei vadász
Különleges vad a határban. Különleges és ritka vad a terítéken.
Különleges és ritka vadra talált a magyar erdőben
Különleges vaddal lett gazdagabb az ifjú dögei vadász. Hogy mitől lehet különleges egy magyarországi vad? Attól, hogy babos vaddisznót hozott terítékre Nagy Milán dögei sportvadász a közelmúltban. Mielőtt azonban felidéznénk a nem mindennapi állat vadászatát, először arról beszélgettünk, hogyan is jött az ötlet, hogy a most húszéves fiatalember sportvadász lesz.
Különleges és ritka vad a babos vaddisznó
– Tulajdonképpen beleszületem a vadászatba, ugyanis édesapám már vadász volt, amikor 2005-ben megszülettem. Apró gyermekként jártam vele a dögei határt, megismertem és megszerettem az állatok és a növények világát. A téli időszakban etettük az állatokat, nyáron pedig itattuk a vadat. Nagyon sok időt töltöttem el vele a lesen is, aztán ahogy lehetett, ahogy a törvény engedte, amikor betöltöttem a 18. életévemet, megkezdtem itt a vármegyében vadásztanfolyamot, és sikeresen le is vizsgáztam – elevenítette fel az előzményeket Nagy Milán, aki megpróbálta szavakba önteni azt is, hogy mi varázsolta el a vadászatban.
– A természet szépsége, nyugodtsága mindig lenyűgöz. Kikapcsolódást jelent a hétköznapi munka után, ha a határt járom vagy fenn ülök a szórómnál a lesen. Megnyugtat a természet, feltöltődöm abban a nagy csendben, békességben, ami körbe vesz. A szórómra főleg őz és vaddisznó jár, nálunk ez a két vadfaj a meghatározó az apróvad mellett. A gímszarvas csak átvonuló vadfaj nálunk. Főleg szeptemberben vannak a vadászterületünkön, amikor a bőgés van, de akkor is csak egy-két példány téved ide hozzánk, utána visszahúzódnak az ártérbe. Dámvad eddig még soha nem fordult elő a mi vadászterületünkön.
A vadászvizsga után milyen vadásszá avatták fel először? – kérdeztük Nagy Milántól.
– A legelső vad, amit terítékre hoztam, egy vaddisznó volt, amit édesapám szóróján ejtettem el, mert akkor még nem rendelkeztem saját szóróval. Az első vad különleges élmény marad a számomra életem végéig. Esti órákban hoztam terítékre, úgy 9 óra körül, egy 40 kilogrammos süldő volt. Természetesen nagy élmény marad a babos vaddisznó elejtése is, mert nem mindennap találkozik az ember ilyen különös külsejű vaddal.
Az olvasónak magyarázatképpen eláruljuk, hogy a ,,babos disznó” a vadásznyelvben egy olyan hibrid utódot jelent, amely házi sertés és vaddisznó szaporodásából jött létre. A szőrzete és a bőre jellegzetesen világosabb, mint a tiszta vaddisznó utódoké, és ráadásul sötét foltokkal tarkított, emlékeztetve a ,,szemes babra”.
– Egy vasárnap délelőtt az egyik barátom, Nagy Ádám rám csörgött, hogy nem megyünk-e ki este vadászni, szívesen eljönne velem. Egy nádas mellett van a kukoricaföldünk, amit gyakran meglátogatnak a vaddisznók. Az ottani lesre mentünk ki este fél hét körül. Egy nappal korábban is ott voltam, s korán jöttek a disznók. Ezért javasoltam neki, hogy most is menjünk ki korábban, nehogy lekéssünk valamiről. Aztán hét órakor meg is jelent ez a babos disznó az úton, de mire meg tudtam nézni, hogy mi az, meg egyáltalán felfogtam, hogy mit is látok, addigra beugrott a kukoricásba. Tíz perc múlva rá két másik társa követte, de azok is átszaladtak az úton, s eltűntek a kukoricásban. Egy kis idő múlva mind a hárman kijöttek a kukoricatáblából. Ketten azonnal beugrottak a nádasba, a babos vaddisznó pedig egyedül megállt egy pillanatra az úton, és akkor egy tiszta lövést le tudtam rá adni.
Korábban találkozott már ilyen babos disznóval? – kérdeztük az ifjú vadásztól.
– Korábban nem találkoztam ilyen vaddal, életemben akkor láttam először babos vaddisznót, amit sikerült terítékre hoznom. Se apukám, se a vadásztársaság tagjai nem ejtettek el még ilyen vadat. Egyedül a vadásztársaságunk, a dögei Tölgyes Vadásztársaság elnöke mesélte, hogy tizenvalahány éve elejtett egy ilyet, azóta senki mással nem fordult lő. Apukámék öröme felhőtlen volt, mert nem mindenkinek adatik meg egy ilyen vad elejtése. Nagyon sokan gratuláltak. Egyébként ha tehetem, hetente ötször-hatszor kint vagyok a határban a magaslesen. Persze, ez nem azt jelenti, hogy mindig elsütöm a fegyvert, sokszor csak hallgatom az éjszaka neszeit, zörejeit. Általában 19 órától vagyok kint 23 óráig, illetve ahogy bírom, addigra kiderül, hogy mozog-e a vad vagy nem. Mostanában pont holdvilág van, ezt az időszakot nem nagyon szeretik a vaddisznók, zavarja az állatokat a világosság, ilyenkor jobban megnő a veszélyérzetük, óvatosabban közlekednek.
Mik szerepelnek vajon a képzeletbeli bakancslistán? – faggattuk tovább Nagy Milánt.
- Ebben az évben szeretném terítékre hozni az első gímbikámat, valamint jó lenne elejteni egy dámbikát is egy másik vadásztársaság területén. Ezek a habot jelentenék a tortán a babos vaddisznó mellett.
- Egyszer majd szeretném, ha mind az öt magyar nagyvad vadászává avatnának, az öt magyar nagyvad az őzbak, a vaddisznó, a gímszarvasbika, a dámszarvasbika, a muflonkos – magyarázta Nagy Milán, aki a család mezőgazdasági vállalkozásában dolgozik. A különböző kultúrákat gyakran megdézsmálja a vaddisznó, a vadkár megelőzése érdekében gyakran kiül a magaslesre, ugyanis az utóbbi időszakban nagyon megduzzadt a vaddisznó állománya.
