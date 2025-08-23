Megkóstoltuk az ország tortáját, és nehezen találtuk a szavakat

Mint ahogy azt megírtuk, ebben az évben Magyarország tortája a DCJ Stílusgyakorlat lett: a címet a gyulai Kézműves Cukrászda csokoládés-karamellás-meggyes alkotása nyerte el, míg a legjobbnak választott cukormentes tortát, a csokoládés-meggyes Álmodozót Kovács Alfréd, a váci Édes Vonal Cukrászda cukrásza álmodta meg. A desszerteket augusztus 19-étől lehetett megkóstolni Budapesten, a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában – szerencsére Nyíregyházán sem kell nélkülöznünk a finomságokat, így semmi akadálya nem volt, hogy a szerkesztőségben teszteljük a tortákat. A kóstolás kellemes feladatát sok kollégánk elvállalta, most pedig jöhetnek a vélemények!

Mindenkinek ízlett Magyarország tortája

Fotó: KM

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Levett bennünket a lábunkról Magyarország tortája

Buczó Balázs sportújságíró kollégánk az édességek nagy barátjaként elsőként jelentkezett a tesztelésre. Mint mondta, már a neve is felcsigázta, hiszen a DCJ hangzik inkább egy sztár DJ-nek, mint egy cukrászipari terméknek. – Trendi neve mellett a külleme, megjelenése is egyedi, formabontó. Egy dobostortától azt várná az ember, hogy a tetején ott van a roppanós olvasztott cukorréteg, ez most alulra került és sokkal lágyabb.

Az alapösszetevők önmagukban is ínycsiklandozóak, amelyeket még megbolondítottak meggyzselével, mandulagranulátummal. Egyszóval a DCJ igazi orgia az ízlelőbimbóknak – mondta.

Bednárik Mónika szerint az újragondolt dobos stílusos és finom, tökéletes ízharmónia. Újságíró kollégánk így fogalmazott: a selymes krém a meggy savanykás ízével alkot egységet, amit a ropogós piskótaalap és a grillázs tesz méltóvá a nevére, valóban stílusgyakorlat ez. Kényezteti az ízlelőbimbókat és kellemes látvány a szemnek is. A cukormentes változatban is a csokoládé és a meggy a főszereplő, finom, de nem ejt úgy rabul, mint a Stílusgyakorlat. Digitális szerkesztőnk, Nagy Zoltán is szívesen vállalta a feladatot.

A Dobos torta kétségkívül Magyarország egyik legismertebb cukrászati klasszikusa, amelyhez hozzányúlni szinte szentségtörésnek számít. Mégis, a Stílusgyakorlat – a Dobos torta újragondolt változata – maga is egy költői alkotás lett: nyelvet bizsergető hommage, amelyben a krémből nincs hiány.

– A selymes, vajas-csokoládés mámorra a meggy teszi fel a koronát. A meggypálinka önmagában is csoda, de ha ilyen torta a végeredmény, akkor cseppet sem blaszfémia beleönteni – mondta.