Megkóstoltuk az ország tortáját, és nehezen találtuk a szavakat
Az újragondolt Dobos-torta ízvilága harmonikus, a megjelenése pedig elegáns. Szerkesztőségünkben megkóstoltuk a DCJ Stílusgyakorlatot, Magyarország tortája pedig nem okozott csalódást. Sőt!
Megkóstoltuk az ország tortáját
Fotó: KM
Mint ahogy azt megírtuk, ebben az évben Magyarország tortája a DCJ Stílusgyakorlat lett: a címet a gyulai Kézműves Cukrászda csokoládés-karamellás-meggyes alkotása nyerte el, míg a legjobbnak választott cukormentes tortát, a csokoládés-meggyes Álmodozót Kovács Alfréd, a váci Édes Vonal Cukrászda cukrásza álmodta meg. A desszerteket augusztus 19-étől lehetett megkóstolni Budapesten, a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában – szerencsére Nyíregyházán sem kell nélkülöznünk a finomságokat, így semmi akadálya nem volt, hogy a szerkesztőségben teszteljük a tortákat. A kóstolás kellemes feladatát sok kollégánk elvállalta, most pedig jöhetnek a vélemények!
Levett bennünket a lábunkról Magyarország tortája
Buczó Balázs sportújságíró kollégánk az édességek nagy barátjaként elsőként jelentkezett a tesztelésre. Mint mondta, már a neve is felcsigázta, hiszen a DCJ hangzik inkább egy sztár DJ-nek, mint egy cukrászipari terméknek. – Trendi neve mellett a külleme, megjelenése is egyedi, formabontó. Egy dobostortától azt várná az ember, hogy a tetején ott van a roppanós olvasztott cukorréteg, ez most alulra került és sokkal lágyabb.
Az alapösszetevők önmagukban is ínycsiklandozóak, amelyeket még megbolondítottak meggyzselével, mandulagranulátummal. Egyszóval a DCJ igazi orgia az ízlelőbimbóknak – mondta.
Bednárik Mónika szerint az újragondolt dobos stílusos és finom, tökéletes ízharmónia. Újságíró kollégánk így fogalmazott: a selymes krém a meggy savanykás ízével alkot egységet, amit a ropogós piskótaalap és a grillázs tesz méltóvá a nevére, valóban stílusgyakorlat ez. Kényezteti az ízlelőbimbókat és kellemes látvány a szemnek is. A cukormentes változatban is a csokoládé és a meggy a főszereplő, finom, de nem ejt úgy rabul, mint a Stílusgyakorlat. Digitális szerkesztőnk, Nagy Zoltán is szívesen vállalta a feladatot.
A Dobos torta kétségkívül Magyarország egyik legismertebb cukrászati klasszikusa, amelyhez hozzányúlni szinte szentségtörésnek számít. Mégis, a Stílusgyakorlat – a Dobos torta újragondolt változata – maga is egy költői alkotás lett: nyelvet bizsergető hommage, amelyben a krémből nincs hiány.
– A selymes, vajas-csokoládés mámorra a meggy teszi fel a koronát. A meggypálinka önmagában is csoda, de ha ilyen torta a végeredmény, akkor cseppet sem blaszfémia beleönteni – mondta.
Pikáns egyveleg
– A szájban olvad, habkönnyű és nem gejl benne a csokoládé, még a vajkrém sem nehézkes, a meggy fanyar íze pedig kifejezetten pikáns egyveleggé teszi a süteményt.
Nekem azonban hiányérzetem maradt, az égetett cukor tető – ahogy a dobosnál van – hiánya miatt, ám még ez sem tud akkora „csalódást” okozni, hogy ne nevezhetném költeménynek.
– A diétás verzió is egy csoda, igaz, itt valami folyamatosan roppant a számban, „költői túlzással” kicsit olyan érzetet keltve, mintha homokot rágnék. Azt gondolom, ez valami gyümölcsszem, mag lehetett. De ezzel sem szeretnék senkit elijeszteni, hogy megkóstolja vagy akár beleszeressen. Nekem örök szerelem marad! – így fogalmazott Csákó Attila, a Kelet-Magyarország főszerkesztője. Galambos Béla újságíró kollégánk szerint zseniális az ország idei tortája. – A már megjelenését tekintve is látványos, a barnák és sárgák változatos rétegeződésével első blikkre figyelem felkeltő alkotásba harapva az ízek furfangos kavalkádját érzékeli a kóstoló. „Kérek még!" – szaladna ki a számon, de már ott van a cukormentes másik főszereplő, ami – egyébként csodás meggytölteléke ellenére – csak másodhegedűs lehet a torták mostantól világhírre törő szólistája mellett. Csáki Alexandra így fogalmazott: A nővérem egyik kedvence a dobostorta, én annyira nem rajongok érte, úgyhogy nem vártam sokat a DCJ Stílusgyakorlattól. És milyen jól tettem!
Így annál nagyobb volt a meglepetés, ugyanis az idei ország tortája az egyik legfinomabb, legösszetettebb, legkülönlegesebb desszert, amit valaha kóstoltam. A rétegei egymás után robbannak a szájban, ami miatt külön érezni a csokit, a meggyet, a mandulát, a grillázst... Telitalálat ez a torta.
– A cukormentes győztes, az Álmodozó már nem volt ennyire átütő. Kellett bele a chiamag és a kakaóbabtöret, mindkettő feldobta egy kicsit a süti textúráját – mondta újságíró kollégánk. Az összegzést L. Tóth Lajos szerkesztőnek köszönhetjük: Mennyei! Kompakt ízözön. Telitalálat...
