Indul a szezon

1 órája

Egyre kevesebb minőségi pálinka fogy Szabolcsban is – mi történhetett?

Címkék#párlat#pálinka#lovagrend

Az előállítása szigorú szabályokhoz kötött, ám a fogyasztó nem bízhat meg benne annyira, mint a zárjeggyel ellátott pálinkában. Mi a különbség párlat és pálinka között?

Munkatársunktól

A gyümölcséréssel együtt beköszönt a párlatfőzés időszaka is. Sokan maguknak készítik, amihez a szaktudáson túl elengedhetetlen a szabályok ismerete is, amiben segít a NAV figyelemfelkeltő közleménye. Magánfőzőként bárki, aki elmúlt 18 éves és gyümölcsöt termeszt, a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból származó alapanyagból állíthat elő párlatot. A jogszabályok alapján egy adott évben háztartásonként vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet párlatot előállíttatni/előállítani, tehát nem lehet ugyanazon évben főzdében főzetni és otthon is főzni. A párlat előállítása szigorú szabályokhoz kötött. 

párlat
A párlat és a pálinka között nagy a minőségi differencia – jól tudják ezt a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület tagjai is
Fotó: egyesület

A párlat eredetét igazolni kell

Magánfőzőként évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő jövedékiadó-mentesen. Ha egy háztartásban több magánfőző él, az éves mennyiség összeadódik. A párlat legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját vagy társtulajdonosként birtokolt desztillálóberendezéssel állítható elő. A párlatfőzés különböző folyamatait be kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), ahogy a párlat előállításának szándékát is. Ez alapján a NAV igazolást küld az előállított párlat eredetének igazolására. Ha több párlatot állítottak elő, mint amennyit bejelentettek – de a mennyiség nem haladja meg a 86 litert –, a különbözetről az év végéig tájékoztatni kell a NAV-ot. Az évente előállítható 86 liter túllépését ugyancsak be kell jelenteni, a többletmennyiséget meg kell semmisíteni. Gyakori félreértés, de a magánfőzött párlatot csak a magánfőző, a családtagjai és a vendégei fogyaszthatják el, értékesítése pedig kizárólag adóraktárnak engedélyezett - nyomatékosítja a NAV felhívása.   

Minőségi versenyelőny

– A hobbiszintű otthonfőzéssel egyetértünk, a „pálinka” megnevezésű termék előállítására jogosult kereskedelmi főzdékre viszont nem vonatkoznak a magánfőzést szabályozó előírások, kedvezmények – emlékeztetett a Várda-Drink Zrt. pálinkafőző-mestere, a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület soros, új elnöke. 

Csobolya Attila rámutatott: 25 ezer hivatalosan regisztrált magánfőző berendezésről tudni az országban. Becslések szerint ezek mintegy 10 millió liter 50 fokos párlatmennyiséget állítanak elő.

Az országban még működő 40 csak kereskedelmi, s a 190, bérfőzést is folytató kereskedelmi főzde nehéz helyzetét az általuk előállított, zárjegyes pálinkák értékesítésének drasztikus csökkenése okozza. Mi lehet ennek az oka? Nos, 2022. július 1-jétől nem csak a népegészségügyi termékadó mértéke nőtt, jelentősen változott a népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek köre is. Az alkoholos italok kikerültek ez utóbbi körből, ám a jövedéki adójukat jelentősen megemelték. Ehhez hozzáadódik a kiskereskedelmi boltok árrése, s még ott a 27%-os áfa. A folyamatosan dráguló, kézműves cefrévé feldolgozott gyümölcsök, a költséges erjesztési és lepárlási eljárás miatt a nemzeti kincsünk polci ára folyamatosan nő. A gyártókra az adóterheken túl további költségeket ró a hatóságok szigorú előírásainak való megfelelés. Ennek eredményeként abban a termékben, amelyikre rákerülhet a zárjegy, s kikerül a boltok polcaira, maradéktalanul megbízhat a vásárló, mivel ellenőrzött és  a Pálinkatörvény szigorú előírásaink megfelelő. Nem tartalmaz ártalmas anyagot, megfelel minden egészségügyi szabványnak – a párlat esetében ez nem feltétlenül biztos. 

Ezért javasoljuk a magánfőzőknek, hogy vegyenek részt szakmai továbbképzéseken és esetenként a párlatukat vizsgáltassák be laboratóriumban. A párlatversenyeken, melyeket a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend is évente meghirdet, érzékszervi bírálatot követően visszajelzést adunk a versenyzőnek azért, hogy ez a minőség javulásához vezessen.

– Tesszük ezt annak érdekében, hogy csökkenjen az otthon főzött párlatok és nemzeti kincsünk, a szigorúan ellenőrzött magyar pálinka közötti minőségi differencia – tette hozzá Csobolya Attila.      

Kötelező bejelentés

  • A párlatfőzés különböző folyamatait be kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV)
  • A nyilatkozatokat papíron és elektronikusan is be lehet nyújtani az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás használatával
  • A párlatfőző házilag is előállítható, ezt a NAV_J37 jelű (Kérelem a Jöt. szerinti tevékenységek nyilvántartásba vételére) űrlapon kell bejelenteni 
  • Szintén be kell jelenteni – megkezdés előtt – a párlat előállításának szándékát, a NAV_J49 jelű  űrlapon a lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál. Ez alapján a NAV magánfőzöttpárlat-származási igazolást küld az előállított párlat jogszerű eredetének igazolására 
  • Ha több párlatot állítottak elő, mint amit bejelentettek – de annak mennyisége nem haladja meg a 86 litert –, akkor a különbözetről, a tárgyév végéig, tájékoztatni kell a NAV-ot. A
  • Az évente előállítható 86 liter párlatmennyiség túllépését a NAV_J42 jelű nyomtatványon kell bejelenteni             
  •        

 

