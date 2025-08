Sör és zene minden mennyiségben Sóstón

Pénteken kezdődött és vasárnapig tart Nyíregyháza egyik legnépszerűbb nyári gasztrokulturális rendezvénye, a serfeszt. A rendezvénysorozat ezúttal SerFeszt és Buboréknapok néven várja a látogatókat a zenélő szökőkúttól a Parkfürdő bejáratáig, illetve a Sóstó Garden területén. A nyitónapon helyi együttesek mellett Gáspár Laci is fellépett, a szervezők pedig a családokat is várják, hiszen gyerekprogramokkal is készülnek.