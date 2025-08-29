Születésnap a múzeumban az ikonikus vadásszal

Születésnap a legendás, ikonikus vadásszal. Egy éve ugyanis immár, hogy 2024. augusztus 31-én a Leveleki-víztározó mellett felavatták a Hidvégi Béla Leveleki Horgász-Vadász Természetvédelmi Múzeumot, amiben a zerge, a dámbika, a törpeantilop, a vörös tehénantilop trófeája mellett helyet kapott többek között a tőkés réce, a ponty, a harcsa, a róka preparátuma is. Az érdeklődők láthatnak olyan peremfutó, tároló és dobó orsókat is, amiket több évtizeddel ezelőtt használtak a horgászok.

Születésnap a múzeumban: Hidvégi Béla és Mikucza Zsolt 2024-ben a múzeum avatási ünnepségén.

Fotó: M. Magyar László

Születésnap a Leveleki-víztározónál

A Hidvégi Béla Leveleki Horgász-Vadász Természetvédelmi Múzeum ötlete Mikucza Zsolttól származik, aki a víztározó halgazdálkodási jogával rendelkező Nyírségi Hal-Vad Kft. tulajdonosa. A tógazda, aki a múzeum megvalósításáért fáradhatatlanul dolgozott bevonva a névadót is –, érdeklődésünkre a következőket mondta a múzeum egyéves évfordulója alkalmából:

– Augusztus 30-án 11 órától 13 óráig baráti találkozó lesz Hidvégi Bélával, a múzeum névadójával az intézmény egyéves születésnapi évfordulóján. Reméljük, ameddig Béla él, minden évben itt lesz velünk a születésnapokon. Azt követően mi Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadászbarátok tovább fogjuk folytatni a megemlékezést. Hidvégi Béla másnap, augusztus 31-én, vasárnap megtiszteli jelenlétével az első jótékonysági vármegyei koronglövő versenyt is a Vuk lőtéren.

De hadd térjek vissza a múzeumra. Nagyon nagy érdeklődés van iránta, a leveleki önkormányzat és a szomszéd települések iskolái között nagyon népszerű. A leveleki önkormányzat a helyi turisztikai ajánlatok közé is becsatolta, így nagyon sok vendég, nagyon sok kempingező, nagyon sok érdeklődő keres fel bennünket. Bejelentkeznek hozzánk a nyugdíjas klubok mellett általános és középiskolás fiatalok is, érdekes látni, hogy milyen edukációs folyamatot indított el, illetve lát el természetvédelmi múzeum. Teljesen elégedett vagyok az érdeklődéssel. Mindig csoportok jönnek, a létszámuk 10-15 főtől 30-50 főig terjed.

Születésnap: a most egyéves múzeumban a névadó, Hidvégi Béla rangos kitüntetéseit egy külön szoba mutatja be

Fotó: M. Magyar László

– A múzeumunk anyaga folyamatosan gyarapodik. Most is van három kiállítandó trófea, illetve preparátum, amiknek a behozatali engedélyét mostanában rendezzük. Ausztrália, Kamcsatka és Kanada egy-egy fajával bővítjük majd a gyűjteményünk anyagát. Mivel adott a hely nagysága, s folyamatosan kapunk felajánlásokat, nem ígérhetem azt, hogy egy szép levegős, átlátható múzeumot tudunk megvalósítani, inkább az a valószínű, hogy egy picit el fogunk csúszni majd egyszer a zsúfoltság irányába, de minél több információt és minél több preparátumot, diarámát szeretnénk megmutatni majd az ideérkezőknek. A múzeum bővítésén még nem gondolkodunk, ahhoz még azért nagyon sok gyűjtőmunka kell. Az tény, hogy a horgászok rendszeresen jelentkeznek – még külföldről is – és ajánlják fel a horgászkellékeket, vadászati téren pedig én próbálok olyan neves vagy már visszavonult vadászhoz eljutni, aki úgy gondolja, hogy nálunk méltó helyre kerülhetne a preparátuma, a trófeája – tette hozzá Mikucza Zsolt.