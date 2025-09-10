A Himalája vidékére akár rögtön indulna Hidvégi Béla, a világutazó magyar vadász. Erről is mesélt portálunknak Leveleken, ahol a napokban találkoztunk vele. Egy éve avatták fel a Leveleki-víztározó mellett a Hidvégi Béla Leveleki Horgász-Vadász Természetvédelmi Múzeumot. Az évforduló alkalmából vadászoknak szervezett baráti találkozót augusztus 30-án Mikucza Zsolt, a gyűjtemény megvalósítója. Az első születésnapi rendezvényre meghívta a múzeum névadóját, a 89 esztendős Hidvégi Bélát, napjaink legnagyobb magyar vadászát, aki számos nemzetközi díj gazdája, s hamarosan egy újabbat vehet át Dohában.

A Himajára vidékére visszavágyik Hidvégi Béla, (jobbra), aki éppen Támba Miklóssal beszélget

Fotó: M. Magyar László

A Himalája vidékére bármikor visszamenne

Szerkesztőségünk is ellátogatott a vadászok találkozójára, ahol beszélgethettünk a legendás vadásszal.

Először arra voltunk kíváncsi, hogyan is kezdett el vadászni, mi motiválta a vadászatra.

– Beleszülettem a vadászatba 1936-ban, ugyanis édesapám szenvedélyes vadász volt. Édesanyám odaszólt apámnak és nekem, hogy menjünk ki a határba és lőjünk egy fácánt a levesbe. Kimentünk a közeli kis erdő és a mező találkozásához, s már vittük is haza a fácánt. Soha nem feledhetem azokat a nagy körvadászatokat, amikor a felnőttek közel ezer nyulat hoztak terítékre egy nap alatt 35-40 puskával. Mentem én is mindig apámmal már apró gyermekként, ott voltam mellette éjjel-nappal, tucsogtam vele együtt hóban-sárban, nem zavart, nagyon érdekelt a vadászat minden pillanata. Szóval így kezdődött az én történetem.

– mondta. – Talán ötéves lehettem, amikor az első légpuskát megkaptam. Összességében tehát a családban benne volt a vadászszenvedély, s ha akartam, ha nem, engem is magával ragadott. Két lehetőség van. Az emberrel vagy együtt születik a vadászszenvedély, vagy nem. Ha valaki nem született bele, soha nem fogja megérteni a szépségét és a fontosságát, bármennyit is beszélgessünk vele. Mindez az Alföldön történt, ugyanis akkoriban Nagyszénás volt a lakóhelyünk Orosháza közelében – elevenítette fel a kezdeteket Hidvégi Béla, majd így folytatta:

– Aztán jött a II. világháború, elkerültünk Nagyszénásról, apámat Zala megyébe helyezték. Az 1956-os forradalmi események miatt hat év börtönbüntetést kapott, s amikor kiengedték négy év múlva, az állam már nem adott neki vadászengedélyt, nem tarthatott puskát. El tudod képzelni? Szebbnél szebb helyeken jártunk, hallottuk a szarvasokat bőgni, láttuk a vaddisznócsordákat, de már nem vadászhatott, így is halt meg 86 éves korában. Szavakkal nem lehet leírni, mi mindent élt át apám, hogy többé nem vadászhatott, mivel csak a kiváltságosok kaphattak vadászengedélyt – magyarázta Hidvégi Béla.