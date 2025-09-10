48 perce
A Himalája vidékére akár rögtön indulna Hidvégi Béla, a világutazó magyar vadász. Erről is mesélt portálunknak Leveleken, ahol a napokban találkoztunk vele. Egy éve avatták fel a Leveleki-víztározó mellett a Hidvégi Béla Leveleki Horgász-Vadász Természetvédelmi Múzeumot. Az évforduló alkalmából vadászoknak szervezett baráti találkozót augusztus 30-án Mikucza Zsolt, a gyűjtemény megvalósítója. Az első születésnapi rendezvényre meghívta a múzeum névadóját, a 89 esztendős Hidvégi Bélát, napjaink legnagyobb magyar vadászát, aki számos nemzetközi díj gazdája, s hamarosan egy újabbat vehet át Dohában.
A Himalája vidékére bármikor visszamenne
Szerkesztőségünk is ellátogatott a vadászok találkozójára, ahol beszélgethettünk a legendás vadásszal.
Először arra voltunk kíváncsi, hogyan is kezdett el vadászni, mi motiválta a vadászatra.
– Beleszülettem a vadászatba 1936-ban, ugyanis édesapám szenvedélyes vadász volt. Édesanyám odaszólt apámnak és nekem, hogy menjünk ki a határba és lőjünk egy fácánt a levesbe. Kimentünk a közeli kis erdő és a mező találkozásához, s már vittük is haza a fácánt. Soha nem feledhetem azokat a nagy körvadászatokat, amikor a felnőttek közel ezer nyulat hoztak terítékre egy nap alatt 35-40 puskával. Mentem én is mindig apámmal már apró gyermekként, ott voltam mellette éjjel-nappal, tucsogtam vele együtt hóban-sárban, nem zavart, nagyon érdekelt a vadászat minden pillanata. Szóval így kezdődött az én történetem.
– mondta. – Talán ötéves lehettem, amikor az első légpuskát megkaptam. Összességében tehát a családban benne volt a vadászszenvedély, s ha akartam, ha nem, engem is magával ragadott. Két lehetőség van. Az emberrel vagy együtt születik a vadászszenvedély, vagy nem. Ha valaki nem született bele, soha nem fogja megérteni a szépségét és a fontosságát, bármennyit is beszélgessünk vele. Mindez az Alföldön történt, ugyanis akkoriban Nagyszénás volt a lakóhelyünk Orosháza közelében – elevenítette fel a kezdeteket Hidvégi Béla, majd így folytatta:
– Aztán jött a II. világháború, elkerültünk Nagyszénásról, apámat Zala megyébe helyezték. Az 1956-os forradalmi események miatt hat év börtönbüntetést kapott, s amikor kiengedték négy év múlva, az állam már nem adott neki vadászengedélyt, nem tarthatott puskát. El tudod képzelni? Szebbnél szebb helyeken jártunk, hallottuk a szarvasokat bőgni, láttuk a vaddisznócsordákat, de már nem vadászhatott, így is halt meg 86 éves korában. Szavakkal nem lehet leírni, mi mindent élt át apám, hogy többé nem vadászhatott, mivel csak a kiváltságosok kaphattak vadászengedélyt – magyarázta Hidvégi Béla.
Ha ebben a pillanatban repülővel el lehetne utazni valahová, melyik országot választanád, hová utaznál, hová kötnek szép emlékek? – kérdeztük a nagy világutazó vadásztól. (A tegeződés nem elírás, minden vadászt tegez és viszont is elvárja a közvetlenebb beszédformát. Még akkor is, ha az újságíró csak katonakorában fogott fegyvert a kezében, napjainkban pedig csak ír vadászatról.)
– Nem könnyű erre a kérdésre válaszolni most hirtelen. Ha Európáról van szó, akkor Magyarországot választanám: egy fácánvadászat nagy élmény lenne Fehér Jóskával, de sajnos ő már az égi vadászmezőkön cserkeli a vadat. Ha külföldről van szó, akkor szerintem Nepált választanám. A nepáli hegyvidéki táj, a Himalája vidéke mindig nagy hatással volt rám.
– Még talán Mongóliát is belevenném ebbe az utazásba. Mind a két ország imádja a magyarokat. Nem is hinnéd el, hogy hányan ismerik vagy hallottak a magyar vadászokról, közel éreznek magukhoz bennünket. A hegyvidéki vadászat mindig nagy kihívást jelent, szikláról sziklára haladsz, hogy minél jobb legyen a célzási pozíciód. Szóval nagyon nehéz a hegyi vadászat, de éppen ez adja meg a varázsát, a szépségét. Van még egy földrajzi egység, ami nagyon közel áll a lelkemhez, ez Afrikában Kamerun. Az őserdei vadászat nagyon különleges, a legtöbbet kívánja és igényli a vadásztól, teljesen kiszívja a vadász minden energiáját, mindenképpen ez is nagy kihívás, az embernek önmagát kell tulajdonképpen legyőznie.
Tervezel még vadászatot? Van még valami a bakancslistádon, amit még ki szeretnél pipálni? – faggattuk tovább Hidvégi Bélát.
– Sörétes fegyverrel legalább már öt éve nem lőttem. Az utóbbi években nagyon legyöngültem, a bal vállam gyengélkedik, még szerencse, hogy a jobb vállamról lövök. Magyarországon szeretnék még őzbakot terítékre hozni, de a hegyek már nem vonzanak, még a közelükbe sem megyek. Áprilisban már elejtettem egy őzbakot, és szeretnék még egyet terítékre hozni szeptemberben is. Egy könnyebb, lightos vadászatot még szeretnék Afrikában végig csinálni, talán pár baráttal kijutok a fekete kontinensre a közeljövőben. Egy csíkos hiénát szeretnék majd terítékre hozni az éjjeli órákban egy lesen ülve – árulta el terveit Hidvégi Béla, aki hamarosan egy újabb rangos díj tulajdonosa lehet.
– Szeptember 12-én Dohában az egyik legrangosabb vadvédelmi díjat vehetem majd át. A tavalyi Weatherby-díj nekem ítélésekor a vadászaton volt inkább a hangsúly, most azonban a vadvédelmi tevékenységemet értékelik, a vadvédelmi munkásságomat méltatják ezzel a szintén rangos díjjal.
Ha már felhoztad Béla bácsi a vadvédelmet, fel kell vetnem: a társadalom szemében a vadászat és a természetvédelem kizárja egymást. Te hogy látod ezt a kérdést?
– Hát erről nagyon sokat lehetne beszélni. A legnagyobb félreértés, hogy bennünket vadászokat gyilkosoknak hívnak a vadászatot ellenzők, azonban ez nagy tévedés. Mi vadászok sokat teszünk a természetért, a természet sokszínűségéért, hiszen ha nem lenne vadász, nem lenne vad. A '60-as években Kenyában voltam nászúton a feleségemmel. Gazdag vadállománya volt akkoriban Kenyának. Aztán az 1970-es években betiltották a vadászatot. Megszűntek a vadászati bevételek, ezzel a vadvédelem és az orvvadászat elleni küzdelem igen jelentős pénzügyi forrásoktól esett el. A helyi lakosság minden lehetséges módon orvvadászni kezdett a kevéssé ellenőrzött területeken, amit tovább súlyosbított az illegális elefántcsont- és orrszarvútülök-kereskedelem céljából folyó szervezett orvvadászat. Az élőhelyek gondozásának hiánya a vadállományt érintette hátrányosan. Mindez mára oda vezetett, hogy Kenya vadállománya az 1977. évi állapothoz képest közel 83 százalékkal lecsökkent. Magyarországon mi csak az idős egyedeket vesszük ki a vadállományból. Olyan ez, mint mikor a rózsát metszegeti a kertész, csak a hervadó, az öreg hajtásokat metszi le a szakember. A fő hitvallásom: ahol nincs szabályozott körülmények között zajló vadászat, ott nem tartható fönt hosszú távon a vadállomány.
Milyen érzés visszajönni a rólad elnevezett természetvédelmi múzeumba?
– Nagyon sok szép közös emlékem van Mikucza Zsolttal, együtt vadásztunk Kirgizisztánban. Mikor felvetette a természetvédelmi múzeum ötletét, örömmel csatlakoztam hozzá, s együtt létrehoztuk ezt a gyűjteményt. Nagyon élvezem ezt a vidéket, rengeteget vadásztam a vármegyében. Amikor a konzerviparban dolgoztam üzletemberként, akkor is sokat jártam erre. Sok vadászbarátom is van, Mikucza Zsolt mellett hadd említsem meg Napkoron Támba Miklóst, Vásárosnaményban pedig Kiss B. Zoltánt. Szóval mindig nagyon szívesen jövök vissza Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe, s örülök ennek a mostani vadásztalálkozónak is – tette hozzá befejezésül a leveleki természetvédelmi múzeum névadója.
Hidvégi Béla nemzetközi elismerései:
- 2016: Pantheon-dí
- 2021: Conklin-díj
- 2014: Weatherby-díj