Fesztivál

1 órája

Csocsesz, Kerozin, NOX... Te is ott voltál a Csengeri Almafesztiválon? (fotókkal)

Címkék#szatmár#NOX#koncert#Csengeri Almafesztivál

Fesztiválhangulat Csengerben. Három napig a szórakozásé és a programoké volt a főszerep a Csengeri Almafesztiválon.

Szon.hu

Kegyes volt az időjárás a Csengeri Almafesztivál résztvevőihöz: három napon át ideális körülmények között rendeztek tartalmas programokat Szatmár aranya, az alma apropóján - igazi fesztiválhangulatban. 

Csengeri Almafesztivál
Színes programokat kínált a három napig tartó Csengeri Almafesztivál
Fotó: Kákos Dávid

Almafutás nyitotta a pénteki programot Csengerben.

Almafesztivál Csengerben

Fotók: Kákos Dávid

Nem volt hiány koncertben sem a Csengeri Almafesztiválon

Fesztivál Csengerben. Színes kavalkád várta a városban élőket és az oda érkezőket. A XXII. Csengeri Almafesztivál nagyon sok érdeklődőt vonzott, a NOX fantasztikus koncertet adott szombat este.

