Fesztivál
1 órája
Csocsesz, Kerozin, NOX... Te is ott voltál a Csengeri Almafesztiválon? (fotókkal)
Fesztiválhangulat Csengerben. Három napig a szórakozásé és a programoké volt a főszerep a Csengeri Almafesztiválon.
Kegyes volt az időjárás a Csengeri Almafesztivál résztvevőihöz: három napon át ideális körülmények között rendeztek tartalmas programokat Szatmár aranya, az alma apropóján - igazi fesztiválhangulatban.
Almafutás nyitotta a pénteki programot Csengerben.
Almafesztivál CsengerbenFotók: Kákos Dávid
Ezt ne hagyja ki!Szatmár aranya
2025.09.12. 15:06
Almafutás: elkezdődött a fesztivál Csengerben (fotókkal)
Nem volt hiány koncertben sem a Csengeri Almafesztiválon
Fesztivál Csengerben. Színes kavalkád várta a városban élőket és az oda érkezőket. A XXII. Csengeri Almafesztivál nagyon sok érdeklődőt vonzott, a NOX fantasztikus koncertet adott szombat este.
Ez is érdekelheti:
Ezt ne hagyja ki!Kisvárdai beruházás
3 órája
Itt a hatalmas bejelentés, Szabolcsban terjeszkedik a világhírű cég
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
4 órája
Baleset Szabolcsban, tarolt a kombájn – sajnos, nem csak a tűzoltókat kellett a helyszínre hívni
Ezt ne hagyja ki!Mi történhetett?
18 órája
Óriási a riadalom! Vadászgép köröz Szabolcs vármegye felett! (videó)
Ezt ne hagyja ki!Mozdulj Nyíregyháza!
3 órája
Újra elstartol a Mozdulj Nyíregyháza! Rengeteg új és különleges ingyenes mozgásformával!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre