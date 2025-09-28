szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pókiszony

5 órája

Ragadozók bukkannak fel ősszel a kertekben, házakban, és a frászt hozzánk ránk

Címkék#darázspók#farkaspók#pók

Magyarországon több mint 800 pókfaj él, melyek közül akár egy tucatnyi is jelen lehet a kertekben, lakásokban. Bár vannak közöttük félelmetes kinézetűek is, mint például a farkaspók, a többségük teljesen ártalmatlan.

Mihály Norbert

A szeptemberi lehűléssel együtt bukkan fel egyre nagyobb számban a darázspók és a farkaspók. Előbbi láttán még a tapasztalt kertészeket is kitöri a frász. A hatalmas, jókora csíkos potroháról és hosszú lábairól ismert pókról lerí, hogy jobban teszed, ha messzire elkerülőd. A darázspók a magyar kertek őshonos ragadozója.

farkaspók
A farkaspók mellett a darázspók is „díszes" példány
Fotó: Pexels 

Ősszel egyre nagyobb számban bukkannak fel a darázs- és farkaspókok

A darázspók a pókok rendjébe és a keresztespókfélék családjába tartozó, Magyarországon őshonos faj. Főleg a nedves élőhelyeket, gyepeket, magas sásosokat, lápréteket, és a nádast kedveli, de napsütötte füves élőhelyeken is elterjedt. Gyakran jelenik meg kertekben, mezőgazdasági területeken. A hím 4-5 mm, a nőstény 14-17 mm nagyságú. A nőstény potroha jellegzetesen harántcsíkolt, darazsak mintájára emlékeztet. A hím potroha világos, mintázata alig felismerhető. Mivel a keresztespókfélék családjába tartozik, így képes csípni. 

Azonban a darázspók és más pókfajok is jobban félnek tőlünk, mint mi tőlük, az embert olyan veszélyforrásként tartják számon, ami elől jobb elmenekülni, mintsem feleslegesen rátámadni. 

Darázspókcsípés kizárólag akkor fordulhat elő, ha kézbe vesszük, szorongatjuk az állatot. Csípése egyáltalán nem veszélyes, nem allergizál, így ritkán fordul elő, hogy egy kis égő érzésnél, fájdalomnál, bőrpírnál vagy viszketésnél komolyabb reakció lépjen fel.

Nem mindennapi látványt nyújt a farkaspók-mama
Fotó: Wikipedia

A darázspóknál jóval érdekesebb látványt nyújt a kicsinyeit a hátán hordozó réti farkaspók-mama. A farkaspók rendkívül ügyes ragadozó, hiszen egészen kifinomult a látása, éppen ezért nem is sző hálót, hanem egyszerűen csak elragadja az áldozatát. A farkaspókok nem igazán nyerik el az arachnofóbiások bizalmát, ugyanis a legtöbbjük jól megtermett példány. 

Magyarország legnagyobb pókja, a 10 centi lábfesztávolságú szongáriai cselőpók is közéjük tartozik, de hazánkban rajta kívül még több mint hatvan farkaspókfaj fordul elő. 

Amit általában csak így, farkaspókként emlegetünk, az hivatalosan a réti farkaspók nevű faj. A hímek testhossza 9-18 mm, a nőstényeké 12-25 mm. Fekete-barna rejtőszínük van. Előtestük barna, amely világostól sötétig terjedhet, esetenként narancsos árnyalattal. Oldalsávjuk vastag, sárga árnyalatú. Utótestének háti oldala sötétbarna. Nyolc lábukon a sárgás színt semmi nem töri meg egészen a negyedik lábízig, ahol alsó felén fekete mintákat fedezhetünk föl.

A réti farkaspók vadászati módszere abból áll, hogy gyorsan ráfut a zsákmányra, rátalpal és megmarja, ezután a prédát a lábaival elkapja és a csáprágóival megragadva elrángatja, végül pedig elfogyasztja. A réti farkaspók csípése átmeneti fájdalmat, bőrpírt, viszketést és duzzanatot okozhat, de általában nem jár komolyabb egészségügyi következményekkel, és a tünetek néhány napon belül elmúlnak. Mérge nem veszélyes az emberre, de a csípés helyét nem szabad kitépni, és ha a tünetek súlyosbodnak, vagy fertőzésre utaló jelek mutatkoznak, orvoshoz kell fordulni.

Minden háztartás velejárója a házi kaszáspók
Fotó: Wikipedia

A hazai lakásokban előforduló pókok

Ezek a pókok természetesen a lakásunkba is betévedhetnek. Idehaza négyféle olyan pók fordul jellemzően elő, melyek kedvelik a benti közeget. Ezek a házi kaszáspók, a házi zugpók, a koronás keresztespók és esetleg a kis hangyautánzó pók. Szerencsére egyik faj sem mérgező.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu