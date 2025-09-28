5 órája
Ragadozók bukkannak fel ősszel a kertekben, házakban, és a frászt hozzánk ránk
Magyarországon több mint 800 pókfaj él, melyek közül akár egy tucatnyi is jelen lehet a kertekben, lakásokban. Bár vannak közöttük félelmetes kinézetűek is, mint például a farkaspók, a többségük teljesen ártalmatlan.
A szeptemberi lehűléssel együtt bukkan fel egyre nagyobb számban a darázspók és a farkaspók. Előbbi láttán még a tapasztalt kertészeket is kitöri a frász. A hatalmas, jókora csíkos potroháról és hosszú lábairól ismert pókról lerí, hogy jobban teszed, ha messzire elkerülőd. A darázspók a magyar kertek őshonos ragadozója.
Ősszel egyre nagyobb számban bukkannak fel a darázs- és farkaspókok
A darázspók a pókok rendjébe és a keresztespókfélék családjába tartozó, Magyarországon őshonos faj. Főleg a nedves élőhelyeket, gyepeket, magas sásosokat, lápréteket, és a nádast kedveli, de napsütötte füves élőhelyeken is elterjedt. Gyakran jelenik meg kertekben, mezőgazdasági területeken. A hím 4-5 mm, a nőstény 14-17 mm nagyságú. A nőstény potroha jellegzetesen harántcsíkolt, darazsak mintájára emlékeztet. A hím potroha világos, mintázata alig felismerhető. Mivel a keresztespókfélék családjába tartozik, így képes csípni.
Azonban a darázspók és más pókfajok is jobban félnek tőlünk, mint mi tőlük, az embert olyan veszélyforrásként tartják számon, ami elől jobb elmenekülni, mintsem feleslegesen rátámadni.
Darázspókcsípés kizárólag akkor fordulhat elő, ha kézbe vesszük, szorongatjuk az állatot. Csípése egyáltalán nem veszélyes, nem allergizál, így ritkán fordul elő, hogy egy kis égő érzésnél, fájdalomnál, bőrpírnál vagy viszketésnél komolyabb reakció lépjen fel.
A darázspóknál jóval érdekesebb látványt nyújt a kicsinyeit a hátán hordozó réti farkaspók-mama. A farkaspók rendkívül ügyes ragadozó, hiszen egészen kifinomult a látása, éppen ezért nem is sző hálót, hanem egyszerűen csak elragadja az áldozatát. A farkaspókok nem igazán nyerik el az arachnofóbiások bizalmát, ugyanis a legtöbbjük jól megtermett példány.
Magyarország legnagyobb pókja, a 10 centi lábfesztávolságú szongáriai cselőpók is közéjük tartozik, de hazánkban rajta kívül még több mint hatvan farkaspókfaj fordul elő.
Amit általában csak így, farkaspókként emlegetünk, az hivatalosan a réti farkaspók nevű faj. A hímek testhossza 9-18 mm, a nőstényeké 12-25 mm. Fekete-barna rejtőszínük van. Előtestük barna, amely világostól sötétig terjedhet, esetenként narancsos árnyalattal. Oldalsávjuk vastag, sárga árnyalatú. Utótestének háti oldala sötétbarna. Nyolc lábukon a sárgás színt semmi nem töri meg egészen a negyedik lábízig, ahol alsó felén fekete mintákat fedezhetünk föl.
A réti farkaspók vadászati módszere abból áll, hogy gyorsan ráfut a zsákmányra, rátalpal és megmarja, ezután a prédát a lábaival elkapja és a csáprágóival megragadva elrángatja, végül pedig elfogyasztja. A réti farkaspók csípése átmeneti fájdalmat, bőrpírt, viszketést és duzzanatot okozhat, de általában nem jár komolyabb egészségügyi következményekkel, és a tünetek néhány napon belül elmúlnak. Mérge nem veszélyes az emberre, de a csípés helyét nem szabad kitépni, és ha a tünetek súlyosbodnak, vagy fertőzésre utaló jelek mutatkoznak, orvoshoz kell fordulni.
A hazai lakásokban előforduló pókok
Ezek a pókok természetesen a lakásunkba is betévedhetnek. Idehaza négyféle olyan pók fordul jellemzően elő, melyek kedvelik a benti közeget. Ezek a házi kaszáspók, a házi zugpók, a koronás keresztespók és esetleg a kis hangyautánzó pók. Szerencsére egyik faj sem mérgező.
