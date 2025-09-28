Ragadozók bukkannak fel ősszel a kertekben, házakban, és a frászt hozzánk ránk

A szeptemberi lehűléssel együtt bukkan fel egyre nagyobb számban a darázspók és a farkaspók. Előbbi láttán még a tapasztalt kertészeket is kitöri a frász. A hatalmas, jókora csíkos potroháról és hosszú lábairól ismert pókról lerí, hogy jobban teszed, ha messzire elkerülőd. A darázspók a magyar kertek őshonos ragadozója.

A farkaspók mellett a darázspók is „díszes" példány

Fotó: Pexels

Ősszel egyre nagyobb számban bukkannak fel a darázs- és farkaspókok

A darázspók a pókok rendjébe és a keresztespókfélék családjába tartozó, Magyarországon őshonos faj. Főleg a nedves élőhelyeket, gyepeket, magas sásosokat, lápréteket, és a nádast kedveli, de napsütötte füves élőhelyeken is elterjedt. Gyakran jelenik meg kertekben, mezőgazdasági területeken. A hím 4-5 mm, a nőstény 14-17 mm nagyságú. A nőstény potroha jellegzetesen harántcsíkolt, darazsak mintájára emlékeztet. A hím potroha világos, mintázata alig felismerhető. Mivel a keresztespókfélék családjába tartozik, így képes csípni.

Azonban a darázspók és más pókfajok is jobban félnek tőlünk, mint mi tőlük, az embert olyan veszélyforrásként tartják számon, ami elől jobb elmenekülni, mintsem feleslegesen rátámadni.

Darázspókcsípés kizárólag akkor fordulhat elő, ha kézbe vesszük, szorongatjuk az állatot. Csípése egyáltalán nem veszélyes, nem allergizál, így ritkán fordul elő, hogy egy kis égő érzésnél, fájdalomnál, bőrpírnál vagy viszketésnél komolyabb reakció lépjen fel.

Nem mindennapi látványt nyújt a farkaspók-mama

Fotó: Wikipedia

A darázspóknál jóval érdekesebb látványt nyújt a kicsinyeit a hátán hordozó réti farkaspók-mama. A farkaspók rendkívül ügyes ragadozó, hiszen egészen kifinomult a látása, éppen ezért nem is sző hálót, hanem egyszerűen csak elragadja az áldozatát. A farkaspókok nem igazán nyerik el az arachnofóbiások bizalmát, ugyanis a legtöbbjük jól megtermett példány.

Magyarország legnagyobb pókja, a 10 centi lábfesztávolságú szongáriai cselőpók is közéjük tartozik, de hazánkban rajta kívül még több mint hatvan farkaspókfaj fordul elő.

Amit általában csak így, farkaspókként emlegetünk, az hivatalosan a réti farkaspók nevű faj. A hímek testhossza 9-18 mm, a nőstényeké 12-25 mm. Fekete-barna rejtőszínük van. Előtestük barna, amely világostól sötétig terjedhet, esetenként narancsos árnyalattal. Oldalsávjuk vastag, sárga árnyalatú. Utótestének háti oldala sötétbarna. Nyolc lábukon a sárgás színt semmi nem töri meg egészen a negyedik lábízig, ahol alsó felén fekete mintákat fedezhetünk föl.