Jobb elkerülni a bajt!

19 perce

Elkerülhetetlen a halálos csapda Szabolcsban?

Sokan bele sem gondolnak igazán ebbe a veszélybe, mert hétköznapi és ártalmatlan helyzetnek tűnik. Halálos csapda lehet a kerítés, hiszen a vadak akár bele is pusztulhatnak.

M. Magyar László
Ebben az esetben is igaz: nagy az ember felelőssége

Fotó: Pixabay

Itt a szeptember, amikor nemcsak az erdő hangos a szarvasbőgéstől, hanem a különböző felületeken is gyakran futhatunk össze a legnemesebb nagyvadról, a gímszarvasról szóló hírekkel. Kevesebb szó esik a dámszarvasról, ami ilyenkor ősszel szintén a szaporodásra készül. Talán alapvetően csendesebb és kevésbé látványos barcogása miatt esik róla kevesebbszer szó, holott vármegyénk e vadfajból is szép állománnyal rendelkezik. Közös azonban mindkét fajban a hím ivarú egyedek fején lévő tekintélyes nagyságú és ágas-bogas agancs. A nyár végére az érzékeny bőr elhal a fejlődő agancson, és innentől élettelen, és ami még fontosabb, érzéketlen csont csupán a fejdísz. Már nem fáj a vadnak, ha valami keményebb ágba, vagy szúrós bokorba ütközik vele. Ez pedig igen nagy veszélyt rejt magában. Erről  – az akár még tragédiával is járó – veszélyről beszélgettünk Fazekas Gergellyel, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezetének a titkárával. A halálos csapda Szabolcsban is szedi áldozatait. 

Halálos csapda: a villanypásztor vezetéke teljesen rátekeredett az agancsra
Fotó: Vadászkamara

Halálos csapda: sokan bele sem gondolnak

– Sokan bele sem gondolnak igazán ebbe a veszélybe, mert hétköznapi és ártalmatlan helyzetnek tűnik, azonban szakmai körökben gyakran esik róla szó.

A veszélyt a vadászterületeket sűrűn behálózó villanypásztorok, a régi gyümölcsösök kerítésének megmaradt vezérdrótjai, az el nem bontott drótkerítések, a kint felejtett bálamadzagok vagy akár a bálázó hálók jelentik – sorolta a dámvadbikára nagy veszélyt jelentő tárgyakat Fazekas Gergely. 

– Ezek bizony halálos csapdát jelentenek a szarvasainknak, mindezt évről évre bizonyítják a drót fogságába esett és nyomorultul elpusztult bikák tetemei. Sajnos, a szarvas ebben az időszakban bátrabb, mondhatni kötözködőbb, és az ereje bizonyítása, valamint az agancs tisztítása érdekében gyakran veri azzal a bokrokat, a facsemetéket, amik előszeretettel nőnek az egykori kerítések nyomvonalában. 

A drótszál túl vékony ahhoz, hogy a szarvas azt észre vegye, másrészt valószínűleg nem is veszi komolyan azt a gallyacskánál is vékonyabb valamit. A drót rátekeredik az agancsra, s ezzel foglyul ejti a vadat, és ha csak nem bírja valami csoda folytán elszakítani, szomj- és éhhalál vár a nemes vadra.

– Természetesen nem ritka, hogy észlelik a hivatásos vadászok a szerencsétlenül járt vadat és igyekeznek azt kiszabadítani szorult helyzetéből, azonban ez nem olyan egyszerű, hiszen a dámbika is közel egy mázsa tömör izom, míg a gímbika gyakran bőven felette van a két mázsának is. Életveszélyben érezve magát a csapdába esett vad pedig kiszámíthatatlanul viselkedik. Vagyis jobb elkerülni a bajt, mint utólag menteni a vadat. 

A szarvas elpusztulása hatalmas szenvedéssel járt

Bírságot is kiszabhatnak

Erre a vadászati törvény tavaly történt módosítása is ösztönzi a kerítés építésében érdekelteket. Ugyanis a villanypásztort csak akkor nem sorolja a jogszabály a tartós kerítések közzé, ha legalább három hónapig nincs vele bekerítve a növénykultúra, illetőleg ha egy hónappal a növény tenyészidőszaka után azt leszerelik. Ezen időszakon túl a vadászterületen lévő kerítések már tartósnak minősülnek és így bejelentési és engedélyezési kötelezettsége is van a területet művelőnek. A nyomaték kedvéért az engedélyeztetés elmulasztását vadgazdálkodási bírsággal szankcionálja a jogszabály. Arról nem beszélve, hogy ha bizonyítást nyer, hogy a vad emiatt pusztult el, a vadban okozott kár is terhelheti, aminek a legkisebb tétele a kisebb vadgazdálkodási értékű dámszarvas esetén is megközelíti az egyedenkénti fél millió, míg gímszarvas esetén az egymillió forintot – magyarázta a vármegyei vadászkamara titkára, majd így folytatta:

– De ne azért figyeljünk oda környezetünkre, hogy elkerüljük a büntetést, hanem a környezetünkben élő vadért érzett felelősség miatt. Elegendő csak belegondolni, hogy mennyi veszedelmen kellett átmennie egy szarvasbikának, mire eléri az 5-6 éves kort, s most ez a vad szaporodásra éretten az emberek hanyagsága, nemtörődömsége miatt pusztul el nagy szenvedések közepette élete felénél. Ezért kérem az agráriumban dolgozó embereket, figyeljenek oda jobban a környezetükre, hogy szeptemberben valóban csak gyönyörködnünk kelljen a magyarság eredetmondájában is megörökített gímszarvasban, valamint a dámszarvasban – tette hozzá befejezésül Fazekas Gergely.

Vadászati szezon

  •  érett gímszarvasbika: szeptember 1. – október 31.
  •  érett dámszarvasbika: október 1. – november 30.

 

