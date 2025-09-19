3 órája
Patkóból is csinált már szerencsegyűrűt a szabolcsi kovácslegenda, akinek ma már a fia a főnöke – fotókkal
Életet varázsol a fémbe több évtizede. A magas rangú állami elismerés apropóján beszélgettünk Vajda Lászlóval, a kovácsmesterrel.
Életet varázsol a fémbe több évtizede: készít gyűrűt, harangot. Gyermekkorában kezdte el ezt a nem könnyű, de igen szép mesterséget, s a kalapácsot még mind a mai napig kézbe veszi Vajda László tiszaeszlári tűzkovács, népi iparművész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, aki egyben a település polgármestere is. Szakmájának szeretete, magas szintű művelése, a népművészeti hagyományok megőrzése és továbbadása a fiataloknak, egész életszemléletét áthatja. E hatalmas szakmai út elismeréseként augusztus 19-én Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozatával tüntette ki Vajda Lászlót. A magas rangú állami elismerés apropóján beszélgettünk a kovácsmesterrel. Először is arra voltunk kíváncsiak, hogyan született meg az ötlet, hogy ezt a szakmát választja.
– Az az igazság, hogy eredetileg műbútorasztalos akartam lenni. Az utolsó pillanatban azonban a mester visszamondta a foglalkoztatásomat, kijelentette, hogy nem vesz fel több tanulót abban az évben. Az édesapám úgy gondolta, hogy valamilyen szakmát csak kellene tanulnom, mert egy iparos ember mindig megbecsültebb egy településen, mint egy ,,téeszgyalogos”. Így aztán 1967-ben, a nyolcadik osztály befejezése után odakerültem Tiszaeszláron Szép Gábor kovácsmester mellé, három év múlva pedig letettem a szakmunkásvizsgát. Menet közben megszerettem nagyon a kovács szakmát, úgyhogy már akkor, egész fiatalon eldöntöttem, hogy kitartok mellette, amíg csak élek – elevenítette fel a múltat Vajda László.
– Autodidakta módon képeztem magam tovább, kerestem a lehetőségeket, hogyan lehetne továbblépni. A munka mellett leérettségiztem, majd összefutottam egy-két emberrel Tokajban a népművészeti táborokban az 1970-es években, és ott megerősödött bennem még jobban a szakma iránti elkötelezettség. Mestervizsgát tettem 1976-ban Debrecenben, és onnantól kezdve mindig arra vágytam, hogy nyithassak egy saját műhelyt, ahol mindazt megvalósíthatom, amiről korábban álmodtam. Időközben a népművészeti táborokban megismerkedtem a magyar jelképrendszer sokszínűségével. Ezeket később már tudatosan is gyűjtöttem, amiket találtam a kovácsoltvas tárgyakon, később ezeket a jelképeket az általam készített szerszámokra is átörökítettem, hogy megmaradjanak az utókornak.
Említette, hogy az évek során megszerette a kovácsmesterséget. Meg lehet fogalmazni, hogy mi a szép benne, mi a szakmának a varázsereje, a vonzereje?
– Ha az ember kezébe vesz egy vasat, nem tud vele kezdeni semmit sem, hiszen az emberi fizikai erő határától ezek az anyagok jóval erősebbek. Csakhogy amikor már tűzbe tesszük a vasat, meglágyul, és a kalapácsütésekkel bármilyen formára alakítható, tulajdonképpen minden készíthető belőle, csak jó kéz és határtalan képzelet kell hozzá. Kemény fizikai munkát igényel a kovácsmesterség. Szerencsére legényként már megvolt hozzá a testalkatom, aztán időközben csak tovább erősödtem, rakódott még rám izomzat. A mindennapi munka megtette a hatását, a munkához hozzáerősödött a kezem, a vállam, a lábam, a derekam – folytatta Vajda László, majd kitért arra is, hogy az elmúlt évtizedekben mi mindent készített.
– Nemrég állítottam össze egy életműkönyvet, s akkor szembesültem azzal, hogy bizony több mint tízezer alkotást készítettem. Nagyon sokféle munkával megkerestek az elmúlt évtizedekben. Egyszer hoztak egy patkót, hogy abból készítsek gyűrűt. Az illető kicsit babonás volt, a szerencsepatkóból szerencsegyűrűt akart, természetesen elkészítettem. Aztán a kovácsoltvas dolgok mellett megismerkedtem még a bronzkovácsolással, valamint az öntőszakmával is, ha kell, harangot is készítek. Tulajdonképpen a kovácsoltvas gyűrűtől a szekérvasaláson át a harangöntésig mindent elkészítek. Most a fiammal dolgozom együtt, mondhatni, hogy immár ő a főnök, a kalocsai érseki palotának készítünk szép dolgokat, többek között ajtóvasalatokat, kapukat, rácsokat.
Vajda László munkái nemcsak hazánkban találhatóak meg, hanem Európa összes országában. Kézügyességében gyönyörködhetnek többek között Finnországban, Angliában. Németországban, Olaszországban, sőt ég Amerikában is. Sok-sok éven keresztül részt vett Budapesten a Mesterségek Ünnepén, ahol rengeteg tárgyat vásároltak tőle a külföldi turisták.
– 1983-ban kerültem kapcsolatba dr. Puskásné Oláh Júliával, a megyei népművészeti egyesület vezetőjével, aki óriási mérföldkövet jelentett az életemben. Elindultam a népművészet irányába, és több Országos Népművészeti Kiállításon vettem részt, ahol minősítették is a munkáimat. Többször voltam első, második, harmadik helyezett. A tárgyakat később zsűrizte is a Népi Iparművészeti Tanács. Ezek mind egyedi készítésű, egyedi termékek voltak, s végül megkaptam a Népművészet Mestere címet. Julika néni halála után én lettem az egyesület elnöke, de hogy bekerültem az akadémiához, sok teher szakadt rám, és most Szakady Kincső az utódom a megyei népművészeti egyesületnél, aminek mind a mai napig tagja vagyok – magyarázta Vajda László, akitől azt is megkérdeztük, hogy a polgármesteri munka mennyire vetette vissza az alkotást a kovácsműhelyben. – Amint van időm, megyek a műhelybe, most is ott vártam a telefonhívását. Jól esik egy kicsit kikovácsolni magamat egy-egy hét polgármesteri munkája után. Mondhatnám azt is, hogy a pihenést jelenti. Tokajhoz közel a Bodrog partján újjáépítik Makovecz Imre közösségi házát. Ehhez a házhoz készítek most egy rózsát, ami összefogja az egy csúcsba összemenő gerendákat.
Említette, hogy a kovácsmesterséget László fia folytatja. Könnyű volt rábeszélni a kovácsmunkára, vagy már gyermekkora óta ott lábatlankodott az édesapa mellett? – faggattuk tovább Vajda Lászlót.
– Hát olyan nagyon nem kellett rábeszélnem, magától bejött a műhelybe és közölte, hogy kovács lesz az érettségi után. Egy kicsit tiltakoztam ugyan ellene, de azért a szívem mélyén örültem neki, most meg pláne nagyon büszke vagyok rá, hogy második generációs műhelyünk van, és már ő a műhelyben a főnök. Arra pedig még büszkébb vagyok, hogy van egy unokám, aki esetleg tovább viszi ezt a mesterséget. Ő lenne a harmadik generációs kovács, de ez még a jövő titka. Szokott kalapálgatni a kis unokám, aki éppen most ment első osztályba. Minden nap jön megrendelés, nincs olyan nap, hogy valami miatt ne csörögjön a telefon. Egy-két dolgot megcsinálok önállóan, s van, amikor csak besegítek a fiamnak.
Mi jelenti vajon a pihenést, a kikapcsolódást?
– Szeretek utazgatni, és szeretem a természetet is. Bár van vadászengedélyem is, azonban azt szeretem a legjobban, ha hallgathatom a gímszarvasok bőgését. Csodálatos érzés bepillantani az állatok titokzatos világába. S mindezek mellett az is a pihenést jelenti, ha László fiam három gyermekével lehetek együtt. Szerencsére sokat találkozom velük, vagy én megyek hozzájuk, vagy ők jönnek hozzám. A nyáron szinte minden nap kint voltak a műhelyben.
Befejezésül arra kérdeztünk rá, a képzeletbeli bakancslistán van-e olyan tárgy, amit még meg szeretne valósítani. Elcsukló hangon a következőket válaszolta Vajda László:
– A feleségem, Ilona sírjára szeretnék rácsot és keresztet készíteni. Hetven százalékban már elkészültek, remélem, mindenszentekre a helyére kerül minden. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, mellettem volt mindenben, jóban-rosszban. Több évtizeden keresztül segített többek között adminisztrációban, az anyagbeszerzésben, s ha kellett, a műhelyben is megfogott egy-két dolgot, ha éppen egyedül voltam és nem boldogultam...
Néhány díj és elismerés:
- Népi Kismesterségek pályázat, Siófok, III. díj (1983)
- Régi mesterek, mai alkotók pályázat, Debrecen, I. díj (1984)
- Tavaszi Fesztivál, Budapest, különdíj (1984)
- VII. Országos Népművészeti Kiállítás, I. díj (1985)
- Népi Iparművész cím (1986)
- Király Zsiga-díj Népi Iparművész cím (1995)
- Mesterremek-díj (2004)
- Népművészet Mestere díj (2004)
- A Magyar Kultúra Lovagja (2013)