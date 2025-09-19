Patkóból is csinált már szerencsegyűrűt a szabolcsi kovácslegenda, akinek ma már a fia a főnöke – fotókkal

Életet varázsol a fémbe több évtizede: készít gyűrűt, harangot. Gyermekkorában kezdte el ezt a nem könnyű, de igen szép mesterséget, s a kalapácsot még mind a mai napig kézbe veszi Vajda László tiszaeszlári tűzkovács, népi iparművész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, aki egyben a település polgármestere is. Szakmájának szeretete, magas szintű művelése, a népművészeti hagyományok megőrzése és továbbadása a fiataloknak, egész életszemléletét áthatja. E hatalmas szakmai út elismeréseként augusztus 19-én Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozatával tüntette ki Vajda Lászlót. A magas rangú állami elismerés apropóján beszélgettünk a kovácsmesterrel. Először is arra voltunk kíváncsiak, hogyan született meg az ötlet, hogy ezt a szakmát választja.

Életet varázsol a fémbe: minden tárgy az ügyességéről és a szakma iránti alázatról, illetve elkötelezettségről árulkodik Fotó: Bozsó Katalin

Életet varázsol a fémbe több évtizede a kovács mester

– Az az igazság, hogy eredetileg műbútorasztalos akartam lenni. Az utolsó pillanatban azonban a mester visszamondta a foglalkoztatásomat, kijelentette, hogy nem vesz fel több tanulót abban az évben. Az édesapám úgy gondolta, hogy valamilyen szakmát csak kellene tanulnom, mert egy iparos ember mindig megbecsültebb egy településen, mint egy ,,téeszgyalogos”. Így aztán 1967-ben, a nyolcadik osztály befejezése után odakerültem Tiszaeszláron Szép Gábor kovácsmester mellé, három év múlva pedig letettem a szakmunkásvizsgát. Menet közben megszerettem nagyon a kovács szakmát, úgyhogy már akkor, egész fiatalon eldöntöttem, hogy kitartok mellette, amíg csak élek – elevenítette fel a múltat Vajda László.

– Autodidakta módon képeztem magam tovább, kerestem a lehetőségeket, hogyan lehetne továbblépni. A munka mellett leérettségiztem, majd összefutottam egy-két emberrel Tokajban a népművészeti táborokban az 1970-es években, és ott megerősödött bennem még jobban a szakma iránti elkötelezettség. Mestervizsgát tettem 1976-ban Debrecenben, és onnantól kezdve mindig arra vágytam, hogy nyithassak egy saját műhelyt, ahol mindazt megvalósíthatom, amiről korábban álmodtam. Időközben a népművészeti táborokban megismerkedtem a magyar jelképrendszer sokszínűségével. Ezeket később már tudatosan is gyűjtöttem, amiket találtam a kovácsoltvas tárgyakon, később ezeket a jelképeket az általam készített szerszámokra is átörökítettem, hogy megmaradjanak az utókornak.