szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

14°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Turisztikai attrakciók

2 órája

Jön a roham? Már becélozták ezt a szabolcsi helyet az emberek, csak a startjelre várnak!

Címkék#utazás#Nyíregyháza#őszi szünet

Már most látszik, mely országrészek a legkedveltebbek. Mutatjuk, mely úti célok a legnépszerűbbek a közelgő őszi szünetben!

Szon.hu

A belföldi utazások egyik legkedveltebb időszaka az őszi szünet, a legfrissebb foglalási adatok is ezt támasztják alá – számolt be erről a Szallas.hu. Felmérésükből kiderül, hová utaznak, meddig maradnak, milyen jellegű szállást vesznek igénybe és mennyit költenek idén ősszel a magyarok írja az Origo. 

Az őszi szünet sokak számára egyenlő az utazással, pihenéssel
Az őszi szünet sokak számára egyenlő az utazással, pihenéssel 
Fotó: MW-archív

Ezek a legnépszerűbb helyek az őszi szünetben: Nyíregyháza is szerepel a listán

Az őszi foglalási adatok szerint ezek a legkeresettebb úti célok az őszi szünetben:

  • Budapest
  • Eger
  • Pécs
  • Siófok
  • Gyula
  •  Szeged,
  • Miskolc
  • Nyíregyháza
  • Hévíz
  • Balatonfüred

A Szallas.hu adatai szerint ősszel Észak-Magyarország a legnépszerűbb, a belföldi foglalások ötöde ide szól. A második a Balaton 15 százalékkal, míg Budapest környéke és Nyugat-Dunántúl holtversenyben követi 13-13 százalékkal.

A legtöbben két éjszakát vagy 1 éjszakát foglalnak, előbbit az utazók 39, utóbbit 32 százaléka. Minden ötödik vendég hároméjszakás kikapcsolódást tervez, míg a hosszabb – 4 éj vagy többéjszakás – tartózkodások az utazások 10 százalékát teszik ki. 

Ősszel a nyárhoz képest felértékelődnek a kényelmi szolgáltatások. Az őszi foglalások 

  • harmada, egészen pontosan 32 százaléka hotelbe szól, 
  • míg apartmant az utazók 27 százaléka választott eddig. 
  • A vendégházak 24, 
  • a panziók 13, 
  • az egyéb szállástípusok pedig 4 százalékkal részesednek az őszi foglalásokból.

A legnépszerűbb őszi turisztikai vonzerővel a Nyíregyházi Állatpark, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a Fővárosi Állat- és Növénykert, az Egri vár és a Gyulai Várfürdő, a Zalakarosi Fürdő, a Hungarospa Hajdúszoboszló, a Visegrádi Fellegvár, az Esztergomi Bazilika és a keszthelyi Festetics-kastély bír. 

Az októberi előfoglalások közel harmada már a négynapos hosszú hétvégére esik. Kelemen Lili szerint főleg a családosoknál fontos a tervezés, náluk már most több októberi foglalás van, mint szeptemberi – a páros utazásoknál ezzel szemben a foglalások kétharmada szeptemberre, 31 százaléka októberre szól. A Szallas.hu sajtószóvivője hozzátette: a páros foglalásoknál Budapest, Eger és Gyula a befutó, míg a családoknál Nyíregyháza, Budapest és Siófok vezet. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu