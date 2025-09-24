Jön a roham? Már becélozták ezt a szabolcsi helyet az emberek, csak a startjelre várnak!

A belföldi utazások egyik legkedveltebb időszaka az őszi szünet, a legfrissebb foglalási adatok is ezt támasztják alá – számolt be erről a Szallas.hu. Felmérésükből kiderül, hová utaznak, meddig maradnak, milyen jellegű szállást vesznek igénybe és mennyit költenek idén ősszel a magyarok – írja az Origo.

Az őszi szünet sokak számára egyenlő az utazással, pihenéssel

Fotó: MW-archív

Ezek a legnépszerűbb helyek az őszi szünetben: Nyíregyháza is szerepel a listán

Az őszi foglalási adatok szerint ezek a legkeresettebb úti célok az őszi szünetben:

Budapest

Eger

Pécs

Siófok

Gyula

Szeged,

Miskolc

Nyíregyháza

Hévíz

Balatonfüred

A Szallas.hu adatai szerint ősszel Észak-Magyarország a legnépszerűbb, a belföldi foglalások ötöde ide szól. A második a Balaton 15 százalékkal, míg Budapest környéke és Nyugat-Dunántúl holtversenyben követi 13-13 százalékkal.

A legtöbben két éjszakát vagy 1 éjszakát foglalnak, előbbit az utazók 39, utóbbit 32 százaléka. Minden ötödik vendég hároméjszakás kikapcsolódást tervez, míg a hosszabb – 4 éj vagy többéjszakás – tartózkodások az utazások 10 százalékát teszik ki.

Ősszel a nyárhoz képest felértékelődnek a kényelmi szolgáltatások. Az őszi foglalások

harmada, egészen pontosan 32 százaléka hotelbe szól,

míg apartmant az utazók 27 százaléka választott eddig.

A vendégházak 24,

a panziók 13,

az egyéb szállástípusok pedig 4 százalékkal részesednek az őszi foglalásokból.

A legnépszerűbb őszi turisztikai vonzerővel a Nyíregyházi Állatpark, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a Fővárosi Állat- és Növénykert, az Egri vár és a Gyulai Várfürdő, a Zalakarosi Fürdő, a Hungarospa Hajdúszoboszló, a Visegrádi Fellegvár, az Esztergomi Bazilika és a keszthelyi Festetics-kastély bír.

Az októberi előfoglalások közel harmada már a négynapos hosszú hétvégére esik. Kelemen Lili szerint főleg a családosoknál fontos a tervezés, náluk már most több októberi foglalás van, mint szeptemberi – a páros utazásoknál ezzel szemben a foglalások kétharmada szeptemberre, 31 százaléka októberre szól. A Szallas.hu sajtószóvivője hozzátette: a páros foglalásoknál Budapest, Eger és Gyula a befutó, míg a családoknál Nyíregyháza, Budapest és Siófok vezet.

