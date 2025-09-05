Mi már tudjuk, mit kell tenni, hogy a hétfői zöld paradicsom keddre már piros legyen

Kezdjük a kályhától. A paradicsom a burgonyafélék családjába tartozó növény, Dél- és Közép-Amerikában őshonos. A szó egyaránt jelenti a növényt és annak bogyótermését, amelyet Magyarországon elsősorban zöldségként használunk fel. Szinte minden évben bekövetkezik, hogy a nyárias idő hirtelen véget érése korábban jön el, mint ahogy az utolsó szem paradicsom beérik, a növényen pedig zöld paradicsomok várnák a melengető napsugarakat, csak hát azok már nem érkeznek meg.

Ne dobjuk el a zöld paradicsomot sem!

Fotó: Pxhere

Ellentmondásos a zöld paradicsom sztorija

A zöld paradicsomot illetően igencsak ellentmondásos dolgok keringenek, hiszen igen népszerűek a zöld paradicsomból készült savanyúságok, chutney-k és lekvárok, ugyanakkor újra és újra felröppen a hír, hogy a zöld paradicsom nagy tételben fogyasztva mérgező. A tények pedig tények, a zöld, vagyis éretlen paradicsom a szolanin nevű anyagot tartalmazza, ami valóban méreg. Túlzott bevitele keserű vagy égő érzést okoz a szájban és influenzához hasonló tünetekkel jár, mint például émelygés, hányás, hasi görcsök és hasmenés. Na, de kanyarodjunk vissza az eredeti témához. Akkor mit is kezdjünk az éretlen, zöld paradicsommal? Lemondani róla semmiféleképpen sem kell. Az egyik megoldás, hogy mindent megteszünk az utóéréshez. Ennek módjáról Kapitány Bianka hobbikertész mesélt a szon.hu megkeresésére.

Zárt közegben is termeszthető a paradicsom

Fotó: Kapitány Bianka

– Egészen furcsa a hobbim, hiszen társasházban élve töltöm azzal a szabadidőmet, hogy növényeket nevelek, mégpedig egy erre a célra általam kialakított erkélyen – ecsetelte Bianka a mindennapjait. – A paradicsom igencsak érdekes növény, hiszen megfelelő körülményeket teremtve nem túl bonyolult a termesztése. Számomra az vált be, ha tápanyagdús földbe teszem, ami enyhén savas és jó vízáteresztő. Mivel én nem ültetem ki őket, túlságosan nagy termést nem tudok belőlük kihozni.

– Legtöbbször nagyon aprók a paradicsomaim, és zöldek, melyeket utóéréssel tudok ízletessé tenni. Utóérést csak akkor lehet elérni, ha már egy picit színesedik, ha teljesen zöld marad, akkor halott az ügy.

Minimum húsz fok körüli hőmérséklet szükséges ehhez és magas páratartalom, a fény viszont ekkor már nem befolyásolja az érést, hiszen eltávolítottuk a bázisnövényről. Fontos, hogy szárral együtt kell leszedni és ami még lényeges, hogy a leszedett paradicsomok ne érjenek egymáshoz.

– Az érést gyorsíthatjuk úgy, hogy banánt teszünk közéjük, hiszen az sokkal pozitívabbá változtatja a folyamatot. A másik felhasználási mód, ha azonnal feldolgozzuk. Mivel a szolanin főként a felszín közelében koncentrálódik, a zöld héjú vagy kicsírázott gumókat vastagon meg kell hámozni, és sok vízben kell főzni, hogy a mérgező anyag kioldódjon. A zöld paradicsomból savanyúságot, salátát, sült paradicsomot, lekvárt, vagy akár chutney-t is kreálhatunk.