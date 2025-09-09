Rekordfogás a Holt-Szamoson – így küzdött a nyugdíjas horgász a halóriással

A természet szépségét a tévé sem adja vissza – vallja Szabó György nyíregyházi nyugdíjas, aki már gyermekkorában megszerette a horgászatot, és idős korában sem tudja letenni a horgászbotot. Igaz, már gyermekkori lakóhelye is determinálta arra, hogy megszeresse ezt a hobbit, hiszen a közelben volt a györteleki-tunyogmatolcsi Holt-Szamos. A horgászat szeretetével az édesapa már hároméves korában beoltotta az 1955-ben született kisfiát. Nagyon kezdetleges volt akkoriban a felszerelésük, gombostűből hajtották meg az első horgokat.

Rekordfogás: Szabó György ezt a két pontyot a Bujtosi-tóban fogta

Fotó: magánarchívum

A természet mindig lenyűgözi

– Sokat horgásztam ott, ahol pihen a komp, ahol kikötötték, vagyis Tunyogmatolcson

– emlékezett vissza a múltra érdeklődésünkre Szabó György. – Nagyon hosszú a Holt-Szamos, sok jó horgászhely található ott. Az idő eljárt felettem, de a horgászat iránti szenvedélyem megmaradt. Erre az évre is kiváltottam az engedélyem a Bujtosi-tóra. A tavasz jól sikerült, fogtam a tóban szép pontyokat, azonban jobban szeretem a folyóvizet. Főleg Vásárosnamény fölött a Felső-Tiszát szeretem igazán, de nagyon kedvelem a Bodrogot is. Kérdezhetné, hogy miért szeretem jobban a vadvizeket, mint a tavakat. Egyrészt számomra izgalmasabb a vadvízi horgászat, mint a tavi pecázás, nagyobb kihívást jelent a folyó, ugyanakkor a halnak is jobb íze van. A folyókhoz teljesen más készség kell, valamint más tudásra és tapasztalatra van szükség.

– A két bot közül az egyiket békés halakra, a másikat másikat ragadozókra dobom be. A ragadozók esetében apró hal a csali, a békés halak megfogásához főleg kukoricát használok. A ponty mellett akad a horogra balin, süllő és csuka is. Nagyon szeretem a természetet, a csendet, eggyé tudok válni a környezettel, mindez a számomra nagy felfrissülést jelent, megnyugtatja a lelkemet – mesélte Szabó György.

– A Bodrogon Bodrogkeresztúr térségében horgászom, a Felső-Tiszán pedig Tiszacsécse, Milota környékét kedvelem, ahol a Tisza határfolyó is. A partról szoktam horgászni, nincs csónakom. Szerencsére a vejem is szeret horgászni, így a leggyakrabban együtt megyünk. Olykor több napos horgászatra is vállalkozunk, viszünk sátrat, bográcsot, hűtőtáskát, jó hangulatú horgászatban, kirándulásban van részünk. Említettem már, hogy nyugtat, pihentet a természet. Élvezem a madárcsicsergéseket, gyönyörködöm a jégmadárban. Olyan látványosságokban, élményekben van részem, amelyeket még a televízió sem tud visszaadni.

Mekkorák voltak a legnagyobb megfogott halak? – kérdeztük Szabó Györgytől.