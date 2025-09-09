szeptember 9., kedd

Horgászat

2 órája

Rekordfogás a Holt-Szamoson – így küzdött a nyugdíjas horgász a halóriással

A természet szépségével nem tud betelni. A természet nyugalma felfrissíti.

M. Magyar László
A természet szépségében szívesen gyönyörködik a Felső-Tisza mentén

Fotó: Shutterstock

A természet szépségét a tévé sem adja vissza – vallja Szabó György nyíregyházi nyugdíjas, aki már gyermekkorában megszerette a horgászatot, és idős korában sem tudja letenni a horgászbotot. Igaz, már gyermekkori lakóhelye is determinálta arra, hogy megszeresse ezt a hobbit, hiszen a közelben volt a györteleki-tunyogmatolcsi Holt-Szamos. A horgászat szeretetével az édesapa már hároméves korában beoltotta az 1955-ben született kisfiát. Nagyon kezdetleges volt akkoriban a felszerelésük, gombostűből hajtották meg az első horgokat.

rekordfogás
Rekordfogás: Szabó György ezt a két pontyot a Bujtosi-tóban fogta 
Fotó: magánarchívum

A természet mindig lenyűgözi

– Sokat horgásztam ott, ahol pihen a komp, ahol kikötötték, vagyis Tunyogmatolcson

 – emlékezett vissza a múltra érdeklődésünkre Szabó György. – Nagyon hosszú a Holt-Szamos, sok jó horgászhely található ott. Az idő eljárt felettem, de a horgászat iránti szenvedélyem megmaradt. Erre az évre is kiváltottam az engedélyem a Bujtosi-tóra. A tavasz jól sikerült, fogtam a tóban szép pontyokat, azonban jobban szeretem a folyóvizet. Főleg Vásárosnamény fölött a Felső-Tiszát szeretem igazán, de nagyon kedvelem a Bodrogot is. Kérdezhetné, hogy miért szeretem jobban a vadvizeket, mint a tavakat. Egyrészt számomra izgalmasabb a vadvízi horgászat, mint a tavi pecázás, nagyobb kihívást jelent a folyó, ugyanakkor a halnak is jobb íze van. A folyókhoz teljesen más készség kell, valamint más tudásra és tapasztalatra van szükség.

– A két bot közül az egyiket békés halakra, a másikat másikat ragadozókra dobom be. A ragadozók esetében apró hal a csali, a békés halak megfogásához főleg kukoricát használok. A ponty mellett akad a horogra balin, süllő és csuka is. Nagyon szeretem a természetet, a csendet, eggyé tudok válni a környezettel, mindez a számomra nagy felfrissülést jelent, megnyugtatja a lelkemet – mesélte Szabó György.

– A Bodrogon Bodrogkeresztúr térségében horgászom, a Felső-Tiszán pedig Tiszacsécse, Milota környékét kedvelem, ahol a Tisza határfolyó is. A partról szoktam horgászni, nincs csónakom. Szerencsére a vejem is szeret horgászni, így a leggyakrabban együtt megyünk. Olykor több napos horgászatra is vállalkozunk, viszünk sátrat, bográcsot, hűtőtáskát, jó hangulatú horgászatban, kirándulásban van részünk. Említettem már, hogy nyugtat, pihentet a természet. Élvezem a madárcsicsergéseket, gyönyörködöm a jégmadárban. Olyan látványosságokban, élményekben van részem, amelyeket még a televízió sem tud visszaadni.

Mekkorák voltak a legnagyobb megfogott halak? – kérdeztük Szabó Györgytől.

– Márciusban a Bujtoson fogtam egy 7 kilogramm feletti pontyot, de azt vissza kellett engednem, mert csak a 4 kg alatti halakat lehet elvinni. Általában napkeltekor megyek ki a tóhoz, és addig maradok, ameddig jólesik. Ha már nagyon meleg van, indulok haza, a hőséget, a forróságot már nem jól viselem. Kukorica, csonti és kukorica volt a csali, vagyis szendviccsel horgásztam.

Nagyon meg kellett küzdeni a ponttyal?

– Meg bizony, mert finom szerelékkel játszom: 22-es zsinórral pontyozok, hát annak kellett körülbelül 20 perc. Ha 30-as fonott zsinórt használnék, a halat ki lehetne hozni a partra 5 percen belül, de hát az nem igazi horgászat. Én azt szeretem, mikor vékony a zsinór, egy sörétólom tartja az úszót súlyban. Számomra ez az igazi horgászat, mert ott nem lehet befékezni, nem lehet csontig bevágni, mert akkor elszakad a zsinór. Vannak olyan pecások, akik a 30-35-ös fonott zsinórral egy méretes pontyot egy perc alatt megszákolnak, de hát szerintem az nem horgászat.

A természet szépsége vonzza: a balint a Bodrogban fogta Szabó György
Fotó: Szabó György magánarchívuma

– Folyón fogtam már egyébként megsaccolva egy 16 kilós harcsát is, sajnos, nem sikerült megszákolni. Győzött a hal, de hát neki is győznie kell, nem győzhet mindig a horgász. Elszakította az előkét, letépte magát. Annyira megnyúzta a damilt, hogy amikor újra akartam kötni, már nem volt nyúlása a zsinórnak. Persze, mindez csak jó 20 perc múlva történt, mert addig képtelen voltam újrakötni, még az események hatása alatt voltam. Egyszer fogtam egy másfél kilogrammos compót is a Császárszállási-víztározóban, a rekordlistás hal fotóját elküldtük a horgászújságnak.

– A Bujtosra addig járok, amíg be nem fagy. Ha hullámzik a víz, illetve jégmentes decemberben, akkor is megyek, csak olyankor még könnyebb a felszerelés: 16-18-as zsinórt használok és egészen pici horgot. Olyan pici horog kell, hogy egy csemegekukorica teljesen betakarja – árulta el befejezésként Szabó György.

Szabó György nagy halai:

  1.  7 kg-os ponty
  2.  16 kg-os harcsa

 

 

