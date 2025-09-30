57 perce
Halálos nyugalommal húzta meg a ravaszt
Mindössze tizennégy éves. Szenvedélye a sportlövészet.
Halálos nyugalommal húzta meg a lőfegyver ravaszát – többször is
Fotó: Illusztráció: internet
Halálos nyugalommal húzta meg a ravaszt a diáklány. De vajon mi is vezetett idáig? Eláruljuk. Csodáljuk azokat, akik bármilyen lőfegyverrel a céltábla közepébe találnak. Az első két-három tízesnél az irigyek azt mondják, hogy szerencséjük volt, de amikor már a tizedik tízest is meglövik, akkor már ők is az elismerés hangján beszélnek a bámulatos teljesítményről. Ámulattal hajthatunk fejet Hajzer Diána teljesítménye előtt is, ugyanis a 14 esztendős diáklány a közelmúltban a magyar juniorcsapat tagjaként Csehországban egy nemzetközi lövészversenyen egyéniben a második helyet szerezte meg. Sportlövészet a javából...
Sportlövészet: halálos nyugalommal céloz és lő
A Písek település lőterén megrendezett versenyen a résztvevők 0,22 kaliberű golyós fegyverrel lőttek, mindkét nap 40-40 lövést kellett leadniuk a versenyzőknek – 10 lövésenként megbontva. A juniorok 3x10 lövést teljesítettek feltámasztott kézzel az ötven méter távolságra lévő célra, majd 10 lövést oszlophoz fogott fegyverrel, vagyis a két nap végén maximum 800 pont volt megszerezhető.
A küldöttség legszebb érmét, az egyéni ezüstöt megszerző Hajzer Diána ismét bizonyította, hogy nem csak lőkészségből, hanem higgadtságból is örökölt valamit sportlövő és tájegységi fővadász édesapjától, Hajzer Szabolcstól, mint ahogy az sem lehet véletlen, hogy a vadászat istennője nevét kapta a keresztségben.
Diána a kétnapos versenyt 790 ponttal zárta. Egy verseny azonban kiszámíthatatlan, a juniorok kategóriájában az egyik cseh versenyző szintén ugyanennyit lőtt. Ebben az esetben a szabályok szerint a két versenyző 10-10 lövést ad le újra, és a jobb eredményt elérő fiatal állhat majd a dobogó magasabb fokára. Diánának most sem remegett meg a keze és a maximálisan elérhető 100 pontból 98-at teljesítve ő bizonyult a jobbnak. Teljesítményével a szétlövés során is megmutatta, hogy a sportlövészetben legalább akkora szerepe van a versenyző higgadtságának és jó lőtechnikájának, mint a kezébe fogott fegyvernek.
– Varga András négyszeres Európa-bajnok és többszörös magyar bajnok sportlövő volt a csapat felkészítője és egyben vezetője. Ismerte a sportlövő múltamat, s megkereste apukámat, hogy mi lenne, ha én is tagja lennék a csapatnak. Örültem a felkérésnek, s mondtam, hogy élek a lehetőséggel, mindenképpen elmegyek, hiszen nagyon szeretem a lövészet minden formáját – mondta el érdeklődésünkre Hajzer Diána, aki már kis kora óta jó barátja a lőfegyvereknek.
– Édesapám is sportlövő, akaratlanul is beleszülettem ebbe a világba. Már egészen kicsi koromban beleavatott mindenbe, tőle örököltem a lövészet iránti szenvedélyt. Mindig mentem vele a versenyekre, a lövészetekre, és alig vártam, hogy nagyobb lehessek, és én is lőhessek, versenyezhessek. S amikor meglett rá lehetőségem, egyből el is kezdtem
– mesélte Diána.
Meg lehet fogalmazni Diána, hogy mi a szép a lövészetben? – kérdeztük a Krúdy Gyula Gimnázium 8. osztályos diákjától.
– A lövészetnek minden részét nagyon szeretem. Kezdetben lőttem légpuskával, majd sörétes fegyverrel, aztán következett a golyós lőfegyver. Egyszerűen nem tudok olyat mondani, ami nem jó benne, számomra minden izgalmas, legyen bár szó versenyről vagy csak egy egyszerű lövészetről. Ez az egész világ magával ragadott engem. Nagy kihívás, hogy eltaláljam a céltábla közepét, s ugyanakkor ez motivál is engem
– magyarázta Diána, akitől azt is megkérdeztük, hogy a biztos kéz és a jó szem mellett mitől lesz valaki jó lövész.
– Nagyon fontos a nyugodtság is, amit édesapámtól tanultam. Igaz, azt nem mondhatnám, hogy apa Csehországban nyugodt volt, ugyanis az én versenyeimen mindig jobban izgul, mint a sajátján, de szerencsére az ő izgalma nem szokott rám ragadni – mesélte Diána, majd így folytatta:
– A csehországi versenyen apukám lőfegyverét használtam. Volt olyan csapattag, aki nem tudott magával vinni puskát, így végül többen osztoztunk rajta, hárman lőttünk az én puskámmal, vagyis apukám fegyverével. A versenyre nem készültem nagyon sokat, úgy voltam vele, hogy lesz még rá idő. Amikor már csak egy hét volt hátra, akkor kezdtem többet gyakorolni. Lehet, hogy éppen ez volt most a szerencsém, mert nem izgultam túl a versenyt.
Diána a lövészet mellett a Forma-1-et is nagyon szereti nézni. Nem a száguldás érdekli, motorsportmérnöki szemmel figyeli a gépjárműveket. Talán az érettségit követő továbbtanuláskor is meghatározó lehet majd a műszaki és a mérnöki irányvonal.
– A vadászat is nagyon érdekel, hiszen abban nőttem fel. Nagyapám is, édesapám is vadász, sokat járom velük az erdőt Nyírbogdány és Erdőbénye mellett. Édesapámmal tegnap is kimentünk az erdőbe. Nagyon sokat voltam kint a természetben szintén kis korom óta, megszerettem az állatok és a növények világát. Ha kint vagyok a természetben, a szabadság érzése ragad magával. Ha nem is vadászunk, csak nézelődünk, ha meglessük az állatok titokzatos életét, már az is egy csodálatos dolog
– tette hozzá befejezésül Diána.
Kíváncsiak voltunk az édesapa, Hajzer Szabolcs tájegységi fővadász véleményére is.
– Az az igazság, hogy most minden jobban érdekli Diánát, mint a lövészet, de majd hátha visszatalál, mert nagyon tehetséges. Már ötévesen érdekelték a lőfegyverek, már akkor tudta kezelni a fegyvereimet. Igazándiból nemigen gyakorol Diána. Talán nem sértődik meg a kijelentésemen, de a tehetsége sokkal nagyobb, mint a szorgalma. A csehországi verseny előtt mondom neki, hogy menjünk ki egy kicsit gyakorolni, s hogy ismerkedjen a puskával. Erre azt mondja: ,,Mit gyakoroljak, bele kell lőni a tízesbe, nem?” Hát mondom, végül is igen. Adtam neki 50 lőszert, erre lőtt 50 darab tízest – mesélte Hajzer Szabolcs. – Elment Csehországba, elért egy óriási eredményt, azonban neki ez természetes, nem igazán hatja meg a nagy siker. A szétlövéskor is Diána halk volt és nyugodt, nem látszott rajta semmi feszültség, engem pedig majdnem a mentő vitt el, mert annyit idegeskedtem. Diána odaállt a lőállásba, és halálos nyugodtsággal a 100-ból meglőtt 98-at, így lett második. Amikor Diána versenyzik, nem tudok nyugodt maradni, szinte felrobbanok az idegeskedéstől. De hát lehet, hogy ez az apák sorsa…
Hajzer Diána pontjai a csehországi versenyen:
- 800 pontból 790 pont
- A szétlövéskor: 100 pontból 98 pont
Döbbenet, mit rejtett a 27 éves sofőr autója! 9575 ok a 40 milliós bírságra!