Halálos nyugalommal húzta meg a ravaszt a 14 éves lány

Halálos nyugalommal húzta meg a ravaszt a diáklány. De vajon mi is vezetett idáig? Eláruljuk. Csodáljuk azokat, akik bármilyen lőfegyverrel a céltábla közepébe találnak. Az első két-három tízesnél az irigyek azt mondják, hogy szerencséjük volt, de amikor már a tizedik tízest is meglövik, akkor már ők is az elismerés hangján beszélnek a bámulatos teljesítményről. Ámulattal hajthatunk fejet Hajzer Diána teljesítménye előtt is, ugyanis a 14 esztendős diáklány a közelmúltban a magyar juniorcsapat tagjaként Csehországban egy nemzetközi lövészversenyen egyéniben a második helyet szerezte meg. Sportlövészet a javából...

Sportlövészet: halálos nyugalommal a dobogó második fokára lőtte magát Hajzer Diána

A Písek település lőterén megrendezett versenyen a résztvevők 0,22 kaliberű golyós fegyverrel lőttek, mindkét nap 40-40 lövést kellett leadniuk a versenyzőknek – 10 lövésenként megbontva. A juniorok 3x10 lövést teljesítettek feltámasztott kézzel az ötven méter távolságra lévő célra, majd 10 lövést oszlophoz fogott fegyverrel, vagyis a két nap végén maximum 800 pont volt megszerezhető.

A küldöttség legszebb érmét, az egyéni ezüstöt megszerző Hajzer Diána ismét bizonyította, hogy nem csak lőkészségből, hanem higgadtságból is örökölt valamit sportlövő és tájegységi fővadász édesapjától, Hajzer Szabolcstól, mint ahogy az sem lehet véletlen, hogy a vadászat istennője nevét kapta a keresztségben.

Diána a kétnapos versenyt 790 ponttal zárta. Egy verseny azonban kiszámíthatatlan, a juniorok kategóriájában az egyik cseh versenyző szintén ugyanennyit lőtt. Ebben az esetben a szabályok szerint a két versenyző 10-10 lövést ad le újra, és a jobb eredményt elérő fiatal állhat majd a dobogó magasabb fokára. Diánának most sem remegett meg a keze és a maximálisan elérhető 100 pontból 98-at teljesítve ő bizonyult a jobbnak. Teljesítményével a szétlövés során is megmutatta, hogy a sportlövészetben legalább akkora szerepe van a versenyző higgadtságának és jó lőtechnikájának, mint a kezébe fogott fegyvernek.

Halálos nyugalommal versenyez Hajzer Diána. Balról Varga András, a magyar csapat vezetője, jobbról az édesapa, Hajzer Szabolcs

– Varga András négyszeres Európa-bajnok és többszörös magyar bajnok sportlövő volt a csapat felkészítője és egyben vezetője. Ismerte a sportlövő múltamat, s megkereste apukámat, hogy mi lenne, ha én is tagja lennék a csapatnak. Örültem a felkérésnek, s mondtam, hogy élek a lehetőséggel, mindenképpen elmegyek, hiszen nagyon szeretem a lövészet minden formáját – mondta el érdeklődésünkre Hajzer Diána, aki már kis kora óta jó barátja a lőfegyvereknek.

– Édesapám is sportlövő, akaratlanul is beleszülettem ebbe a világba. Már egészen kicsi koromban beleavatott mindenbe, tőle örököltem a lövészet iránti szenvedélyt. Mindig mentem vele a versenyekre, a lövészetekre, és alig vártam, hogy nagyobb lehessek, és én is lőhessek, versenyezhessek. S amikor meglett rá lehetőségem, egyből el is kezdtem

– mesélte Diána.