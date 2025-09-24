5 órája
Drónokkal és vadkamerával vadásznak a szabálytalankodókra, de kifogás az mindig van!
A levegőből is figyelik a szabálytalankodókat. Röpködve kémleli a drón a vízpartot, hogy az orvhorgászok horogra akadjanak.
A vadkamera is sokat segít az ellenőröknek
Fotó: MW-archív
A levegőből buktatják le az orvhorgászokat a halőrök, akiknek bőven van munkájuk. Sok ember ugyanis már csak ilyen: mindenben azt keresi, hogy minél olcsóbban jusson hozzá, s ha már egyszer hozzájut, minél többet markolhasson. Sajnos, nem kivétel ez alól a horgászok nagy tábora sem, mindig akadnak ugyanis orvhorgászok és orvhalászok, akik állami vagy területi horgászengedély nélkül szeretnének hozzájutni a halakhoz, ha pedig van is engedélyük, a megengedett mennyiségnél jóval több zsákmányt szeretnének hazavinni. Ezekről a szabálytalanságokról beszélgettünk az eddig eltelt hónapok tapasztalatai alapján Fesztóry Sándorral, a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szövetsége ügyvezető igazgatójával. Mint kiderült, a szabolcsi orvhorgászok ellen még drónokat is bevetnek.
A szabolcsi orvhorgászok is jól láthatók a magasból
– Hangsúlyozom, hogy még nem zártuk le az idei évet, valóban csak az eddig eltelt időszakot tudom értékelni. Az tény, hogy hazánkban – és ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is igaz – vannak bizonyos termékek, amikért az emberek nem nagyon szeretnek fizetni, mert jobb kapni, vagy elvenni. Ha ironikusan közelítem meg a dolgot, akkor ide sorolható az alma, a kukorica, vagy akár hal is, hiszen sokan szeretnek úgy hozzájutni, hogy nincs hozzá jogosultságuk.
Sajnos, az orvhorgászat és az orvhalászat még mindig jelentős szerepet tölt be Magyarországon, illetve a megyében.
– Ezt jelzi, hogy éves szinten a megyei szövetség halőrei 300-350 esetben intézkednek, ennyi feljelentésünk van egy évben a mi kezelésünkben lévő megyebeli folyóvizeket, tavakat, holtágakat tekintve – kezdte a tájékoztatását Fesztóry Sándor.
– Elsősorban azok a települések érintettek, amelyek közel vannak valamelyik vízhez, és magas a hátrányos helyzetben vagy életszínvonal alatt élő emberek száma. Főleg engedély nélkül horgásznak, de az is előfordul, hogy van a horgásznak engedélye, azonban a megengedettnél több botot használ, de az is visszatérő gond, hogy nem megengedett módszereket használnak, gondolok a gereblyézés alkalmazására.
Nehéz megbecsülni az általuk okozott kárt, mert nem tudhatjuk, hogy a lebukásukig mennyi idő telt el, de több millió vagy akár több tízmillió forint kárt is okozhatnak a szövetségünknek, illetve a magyar államnak.
Az említett összegek tartalmazzák a be nem fizetett engedélyárakat, valamint az eltulajdonított halak értékét – magyarázta az ügyvezető igazgató, s hozzátette: – Mindez a veszteség a többi becsületes horgászon csapódik le. Ezért is az a jelmondatom, hogy ,,az fogja ki a halat, aki arra jogot szerzett”. A hal ugyanis nem ,,res nullius”, vagyis nem gazdátlan jószág, van tulajdonosa, a magyar állam és a mi szövetségünk.
Zavarosban halásznak
Vissza lehet valahogy szorítani ezeket a szabálytalanságokat? Használnak esetleg térfigyelő kamerákat is? – kérdeztük a szövetség vezetőjétől. – Folyamatosan dolgozunk rajta, hogy minél kevesebb orvhorgász legyen. Az elmúlt évek tendenciáit figyelve egyébként egy kicsit javult a helyzet, csökkent a feljelentések száma, ugyanis amikor átvettük a vizeket kezelésre 8-9 éve, akkor több mint 400 volt évente a feljelentések száma. A mostani számok is magasnak mondhatóak, de nagy a terület, 454 folyamkilométerről beszélünk a folyóinkat tekintve, ez több mint 5 ezer hektár, de állóvízből is van 200-300 hektár az alhaszonbérletünkben.
A halőreink ott vannak a folyóknál és tavaknál, illetve holtágaknál is. Főleg tettenérésekről van szó, de voltunk már eredményesek drónok és vadkamera felvételeinek köszönhetően is, például amikor elszaladnak az elkövetők.
– A szövetségünknek három drónja van. Azokon a területeken szoktuk használni ezeket, ahol másképpen nem tudunk ellenőrizni, mert az orvhorgász vagy orvhalász kiültet például egy figyelőt, s mivel csak egy út vezet a horgászhelyhez, nem tudjuk máshogy tetten érni – magyarázta Fesztóry Sándor.
– Az orvhorgászok fejével kell gondolkodnunk, mert nagyon rafináltak. Mint említettem, kiültetnek a fűbe valakit egy csatornánál, egy holtágnál, s ha mennek a halőrök, mobiltelefonon riasztja a társait, vagyis jól tudják, hogy zavarosban halásznak, bűncselekményt követnek el, csak felkészülnek az ellenőrzésre, nehogy lebukjanak. Megtudtuk, a szabolcsi orvhorgászok trükkjei nem fognak ki az ellenőrökön. Különböző módokon próbálják álcázni az orvtevékenységet, ha pedig lebuknak, jönnek a különböző hazugságok, hogy ,,nem tudtam”, meg ,,azt hittem” – mesélte az ügyvezető igazgató.
– Egy alkalommal a halőreink megfigyelték és végignézték, ahogy az elkövető felszedi a varsáját, majd visszaszúrja és kijön a csónakjával a partra, s akkor vonták felelősségre. Mindent elismert, aláírta a jegyzőkönyvet, az ügy nyomozásakor azonban már azt mondta, hogy ő csak csónakázott, s véletlenül beleakadt a varsába, nem akarta elkövetni a jogosulatlan halászat bűntettét, ezért szúrta vissza a varsát, nehogy eltulajdonítsa másnak a tulajdonát. Végül felmentették…
Elég a halőrök száma, vagy jó lenne – ha a lehetőségek engednék – többet foglalkoztatni? – faggattuk tovább Fesztóry Sándort.
– Tizenegy fővel dolgozunk, azonban elbírnánk nagyobb létszámot is. A munkatársaim mennek éjjel-nappal, s ellenőriznek minden évszakban is. A főállású rendészeti személyeink munkáját társadalmi halőrök is segítik. Néha cserélgetjük az embereket a területeken, hogy ne legyenek ismerősök az orvhorgászok számára. Széles az a skála, amit figyelnek a halőrök.
Figyelik a kifogott halak mennyiségét is. Gyakran elcsábul ugyanis az ember, nagy a kísértés, több halat akar hazavinni, mint amennyi a jogszabályban engedélyezett. Nehéz megváltoztatni az emberek szemléletét. Nem értik meg, hogy a horgászat nem jövedelemtermelő tevékenység, hanem szabadidős sport.
– Sok horgász úgy van vele, több halat kell fognia értékben, mint amennyibe a horgászengedélye került, meg amennyit a horgászatra költött. Találkozunk évről évre azzal is, hogy meghamisítják a papír alapú fogási naplót. Beírja például, hogy fogott egy 20 kilós harcsát, majd később odatesz egy tizedesvesszőt, s már csak két kilogramm az a harcsa. Ha az elektronikus fogási napló nagyobb teret nyer majd, ezeket a huncutságokat is ki lehet majd küszöbölni. Remélem, hogy előbb-utóbb a becsületes horgászok lesznek túlnyomó többségben, s a háttérbe szorul majd az a tevékenység, ami arra irányul, hogy a többieket meglopva egyéni előnyhöz jusson valaki. Ugyanakkor tudni kell, hogy a horgászok száma nagyon megnőtt az utóbbi időben, s a természetes vizekben ezt a növekedést nehéz a halállománynak követnie, ezért van nagy jelentőségük a telepítéseknek – mondta az ügyvezető igazgató.
Sokkoló reggeli utazás Nyíregyházán: azonnal mentőt kellett hívni az utasokhoz! (fotókkal)
A szakértők kivárnak: a Nyírségben vagy a Hajdúságban nyílik meg a föld?
A parádés mozdulat a forduló legszebbje volt (videóval)