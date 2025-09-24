szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Horogra akadva

5 órája

Drónokkal és vadkamerával vadásznak a szabálytalankodókra, de kifogás az mindig van!

Címkék#kár#hal#horgászengedély#drón#mobiltelefon#orvhorgász#halőr

A levegőből is figyelik a szabálytalankodókat. Röpködve kémleli a drón a vízpartot, hogy az orvhorgászok horogra akadjanak.

M. Magyar László
Drónokkal és vadkamerával vadásznak a szabálytalankodókra, de kifogás az mindig van!

A vadkamera is sokat segít az ellenőröknek

Fotó: MW-archív

A levegőből buktatják le az orvhorgászokat a halőrök, akiknek bőven van munkájuk. Sok ember ugyanis már csak ilyen: mindenben azt keresi, hogy minél olcsóbban jusson hozzá, s ha már egyszer hozzájut, minél többet markolhasson. Sajnos, nem kivétel ez alól a horgászok nagy tábora sem, mindig akadnak ugyanis orvhorgászok és orvhalászok, akik állami vagy területi horgászengedély nélkül szeretnének hozzájutni a halakhoz, ha pedig van is engedélyük, a megengedett mennyiségnél jóval több zsákmányt szeretnének hazavinni. Ezekről a szabálytalanságokról beszélgettünk az eddig eltelt hónapok tapasztalatai alapján Fesztóry Sándorral, a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szövetsége ügyvezető igazgatójával. Mint kiderült, a szabolcsi orvhorgászok ellen még drónokat is bevetnek.   

Szabolcsi orvhorgászok: röpködve buktatják le őket a drónok
Szabolcsi orvhorgászok: röpködve buktatják le őket a drónok
Fotó: pecaverzum.hu

A szabolcsi orvhorgászok is jól láthatók a magasból

– Hangsúlyozom, hogy még nem zártuk le az idei évet, valóban csak az eddig eltelt időszakot tudom értékelni. Az tény, hogy hazánkban – és ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is igaz – vannak bizonyos termékek, amikért az emberek nem nagyon szeretnek fizetni, mert jobb kapni, vagy elvenni. Ha ironikusan közelítem meg a dolgot, akkor ide sorolható az alma, a kukorica, vagy akár hal is, hiszen sokan szeretnek úgy hozzájutni, hogy nincs hozzá jogosultságuk. 

Sajnos, az orvhorgászat és az orvhalászat még mindig jelentős szerepet tölt be Magyarországon, illetve a megyében.

– Ezt jelzi, hogy éves szinten a megyei szövetség halőrei 300-350 esetben intézkednek, ennyi feljelentésünk van egy évben a mi kezelésünkben lévő megyebeli folyóvizeket, tavakat, holtágakat tekintve – kezdte a tájékoztatását Fesztóry Sándor.

– Elsősorban azok a települések érintettek, amelyek közel vannak valamelyik vízhez, és magas a hátrányos helyzetben vagy életszínvonal alatt élő emberek száma. Főleg engedély nélkül horgásznak, de az is előfordul, hogy van a horgásznak engedélye, azonban a megengedettnél több botot használ, de az is visszatérő gond, hogy nem megengedett módszereket használnak, gondolok a gereblyézés alkalmazására. 

Nehéz megbecsülni az általuk okozott kárt, mert nem tudhatjuk, hogy a lebukásukig mennyi idő telt el, de több millió vagy akár több tízmillió forint kárt is okozhatnak a szövetségünknek, illetve a magyar államnak. 

Az említett összegek tartalmazzák a be nem fizetett engedélyárakat, valamint az eltulajdonított halak értékét – magyarázta az ügyvezető igazgató, s hozzátette: – Mindez a veszteség a többi becsületes horgászon csapódik le. Ezért is az a jelmondatom, hogy ,,az fogja ki a halat, aki arra jogot szerzett”. A hal ugyanis nem ,,res nullius”, vagyis nem gazdátlan jószág, van tulajdonosa, a magyar állam és a mi szövetségünk.

Zavarosban halásznak

Vissza lehet valahogy szorítani ezeket a szabálytalanságokat? Használnak esetleg térfigyelő kamerákat is? – kérdeztük a szövetség vezetőjétől. – Folyamatosan dolgozunk rajta, hogy minél kevesebb orvhorgász legyen. Az elmúlt évek tendenciáit figyelve egyébként egy kicsit javult a helyzet, csökkent a feljelentések száma, ugyanis amikor átvettük a vizeket kezelésre 8-9 éve, akkor több mint 400 volt évente a feljelentések száma. A mostani számok is magasnak mondhatóak, de nagy a terület, 454 folyamkilométerről beszélünk a folyóinkat tekintve, ez több mint 5 ezer hektár, de állóvízből is van 200-300 hektár az alhaszonbérletünkben. 

A halőreink ott vannak a folyóknál és tavaknál, illetve holtágaknál is. Főleg tettenérésekről van szó, de voltunk már eredményesek drónok és vadkamera felvételeinek köszönhetően is, például amikor elszaladnak az elkövetők. 

– A szövetségünknek három drónja van. Azokon a területeken szoktuk használni ezeket, ahol másképpen nem tudunk ellenőrizni, mert az orvhorgász vagy orvhalász kiültet például egy figyelőt, s mivel csak egy út vezet a horgászhelyhez, nem tudjuk máshogy tetten érni – magyarázta Fesztóry Sándor.

– Az orvhorgászok fejével kell gondolkodnunk, mert nagyon rafináltak. Mint említettem, kiültetnek a fűbe valakit egy csatornánál, egy holtágnál, s ha mennek a halőrök, mobiltelefonon riasztja a társait, vagyis jól tudják, hogy zavarosban halásznak, bűncselekményt követnek el, csak felkészülnek az ellenőrzésre, nehogy lebukjanak. Megtudtuk, a szabolcsi orvhorgászok trükkjei nem fognak ki az ellenőrökön. Különböző módokon próbálják álcázni az orvtevékenységet, ha pedig lebuknak, jönnek a különböző hazugságok, hogy ,,nem tudtam”, meg ,,azt hittem” – mesélte az ügyvezető igazgató. 

Fogási napló-7
Akinek van engedélye, néha az is csal: meghamisítja a fogási naplót
Illusztráció: MW

– Egy alkalommal a halőreink megfigyelték és végignézték, ahogy az elkövető felszedi a varsáját, majd visszaszúrja és kijön a csónakjával a partra, s akkor vonták felelősségre. Mindent elismert, aláírta a jegyzőkönyvet, az ügy nyomozásakor azonban már azt mondta, hogy ő csak csónakázott, s véletlenül beleakadt a varsába, nem akarta elkövetni a jogosulatlan halászat bűntettét, ezért szúrta vissza a varsát, nehogy eltulajdonítsa másnak a tulajdonát. Végül felmentették…

Elég a halőrök száma, vagy jó lenne – ha a lehetőségek engednék – többet foglalkoztatni? – faggattuk tovább Fesztóry Sándort.

– Tizenegy fővel dolgozunk, azonban elbírnánk nagyobb létszámot is. A munkatársaim mennek éjjel-nappal, s ellenőriznek minden évszakban is. A főállású rendészeti személyeink munkáját társadalmi halőrök is segítik. Néha cserélgetjük az embereket a területeken, hogy ne legyenek ismerősök az orvhorgászok számára. Széles az a skála, amit figyelnek a halőrök.

 Figyelik a kifogott halak mennyiségét is. Gyakran elcsábul ugyanis az ember, nagy a kísértés, több halat akar hazavinni, mint amennyi a jogszabályban engedélyezett. Nehéz megváltoztatni az emberek szemléletét. Nem értik meg, hogy a horgászat nem jövedelemtermelő tevékenység, hanem szabadidős sport.

– Sok horgász úgy van vele, több halat kell fognia értékben, mint amennyibe a horgászengedélye került, meg amennyit a horgászatra költött. Találkozunk évről évre azzal is, hogy meghamisítják a papír alapú fogási naplót. Beírja például, hogy fogott egy 20 kilós harcsát, majd később odatesz egy tizedesvesszőt, s már csak két kilogramm az a harcsa. Ha az elektronikus fogási napló nagyobb teret nyer majd, ezeket a huncutságokat is ki lehet majd küszöbölni. Remélem, hogy előbb-utóbb a becsületes horgászok lesznek túlnyomó többségben, s a háttérbe szorul majd az a tevékenység, ami arra irányul, hogy a többieket meglopva egyéni előnyhöz jusson valaki. Ugyanakkor tudni kell, hogy a horgászok száma nagyon megnőtt az utóbbi időben, s a természetes vizekben ezt a növekedést nehéz a halállománynak követnie, ezért van nagy jelentőségük a telepítéseknek – mondta az ügyvezető igazgató.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu