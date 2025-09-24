Drónokkal és vadkamerával vadásznak a szabálytalankodókra, de kifogás az mindig van!

A levegőből buktatják le az orvhorgászokat a halőrök, akiknek bőven van munkájuk. Sok ember ugyanis már csak ilyen: mindenben azt keresi, hogy minél olcsóbban jusson hozzá, s ha már egyszer hozzájut, minél többet markolhasson. Sajnos, nem kivétel ez alól a horgászok nagy tábora sem, mindig akadnak ugyanis orvhorgászok és orvhalászok, akik állami vagy területi horgászengedély nélkül szeretnének hozzájutni a halakhoz, ha pedig van is engedélyük, a megengedett mennyiségnél jóval több zsákmányt szeretnének hazavinni. Ezekről a szabálytalanságokról beszélgettünk az eddig eltelt hónapok tapasztalatai alapján Fesztóry Sándorral, a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szövetsége ügyvezető igazgatójával. Mint kiderült, a szabolcsi orvhorgászok ellen még drónokat is bevetnek.

Szabolcsi orvhorgászok: röpködve buktatják le őket a drónok

Fotó: pecaverzum.hu

A szabolcsi orvhorgászok is jól láthatók a magasból

– Hangsúlyozom, hogy még nem zártuk le az idei évet, valóban csak az eddig eltelt időszakot tudom értékelni. Az tény, hogy hazánkban – és ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is igaz – vannak bizonyos termékek, amikért az emberek nem nagyon szeretnek fizetni, mert jobb kapni, vagy elvenni. Ha ironikusan közelítem meg a dolgot, akkor ide sorolható az alma, a kukorica, vagy akár hal is, hiszen sokan szeretnek úgy hozzájutni, hogy nincs hozzá jogosultságuk.

Sajnos, az orvhorgászat és az orvhalászat még mindig jelentős szerepet tölt be Magyarországon, illetve a megyében.

– Ezt jelzi, hogy éves szinten a megyei szövetség halőrei 300-350 esetben intézkednek, ennyi feljelentésünk van egy évben a mi kezelésünkben lévő megyebeli folyóvizeket, tavakat, holtágakat tekintve – kezdte a tájékoztatását Fesztóry Sándor.

– Elsősorban azok a települések érintettek, amelyek közel vannak valamelyik vízhez, és magas a hátrányos helyzetben vagy életszínvonal alatt élő emberek száma. Főleg engedély nélkül horgásznak, de az is előfordul, hogy van a horgásznak engedélye, azonban a megengedettnél több botot használ, de az is visszatérő gond, hogy nem megengedett módszereket használnak, gondolok a gereblyézés alkalmazására.

Nehéz megbecsülni az általuk okozott kárt, mert nem tudhatjuk, hogy a lebukásukig mennyi idő telt el, de több millió vagy akár több tízmillió forint kárt is okozhatnak a szövetségünknek, illetve a magyar államnak.

Az említett összegek tartalmazzák a be nem fizetett engedélyárakat, valamint az eltulajdonított halak értékét – magyarázta az ügyvezető igazgató, s hozzátette: – Mindez a veszteség a többi becsületes horgászon csapódik le. Ezért is az a jelmondatom, hogy ,,az fogja ki a halat, aki arra jogot szerzett”. A hal ugyanis nem ,,res nullius”, vagyis nem gazdátlan jószág, van tulajdonosa, a magyar állam és a mi szövetségünk.