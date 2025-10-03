2 órája
Bocuse d'Or: újra a nyíregyházi hotel séfje nyerte a világ legrangosabb szakácsversenyének hazai döntőjét
A Hunguest Hotel Sóstó séfje ezúttal sem talált legyőzőre! Kelemen Roland nyerte meg a Bocuse d’Or magyar válogatóját, ő utazhat jövő tavasszal az európai döntőre.
Kelemen Roland és Vincze Zoltán
Fotó: Magyar Bocuse d'Or Akadémia
Kelemen Roland ismét bebizonyította, hogy igazi Bocuse-spacialista: a Hunguest Sóstó konyhafőnöke csütörtökön megnyerte a Bocuse d'Or magyarországi válogatóját, így jövő márciusban ő képviselheti a magyar színeket az európai döntőben, Marseille-ben.
Megnyerte a Bocuse d'Or hazai döntőjét
Idén tizedik alkalommal rendezte meg a Magyar Bocuse d’Or Akadémia a verseny hazai döntőjét. Kötelező elem volt a harcsa, a makói hagymal és a szürkemarha gulyás – olvasható az akadémia közleményében.
Kelemen Roland többször állt már dobogón a Bocuse d’Or magyar döntőjén, ő képviselte az előző szezonban hazánkat a trondheimi európai és a lyoni világdöntőn, ahol csapata mindkétszer elnyerte a legjobb tálnak járó különdíjat.
Folyamatosan fejlődni akar, ezért indult el ismét a versenyen, ahol ezúttal Vincze Zoltán volt a commis-ja. Az idei döntőn a hagyományos versennyel párhuzamosan tanulócsapatok is bemutatkoztak, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia hagyományteremtő céllal indította el a versenyt az utánpótlás támogatására. Mindkét versenyt ugyanaz a konyhai és kóstolózsűri felügyelte. Az ételeket Tiago Sabarigo, Wolf András, Erdei János, Szulló Szabina, Széll Tamás, Akács István, Litauszki Zsolt és Segal Viktor kóstolta, a konyhai munkát Dalnoki Bence, Volenter István, Haraszti Zsolt, Lutz Lajos, Danó Zoltán és Varju Vili pontozta. Az Akadémia életműdíját Szulló Szabina, a két Michelin-csillagos Stand Étterem séfje vehette át.
Nem az első nagy sikere
A Hunguest Sóstó konyhafőnöke újra bizonyított – megnyerte a hazai válogatót, így 2026 márciusában ő versenyezhet magyar színekben a Marseille-ben megrendezésre kerülő európai döntőben. Ezzel egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy ismét képviselje Magyarországot a lyoni világdöntőn – osztotta meg a jó hírt a Hunguest Hotels csütörtök este a közösségi oldalán. Hozzátették: Roland a versenyen nem csak az első helyet, hanem a legfenntarthatóbb tányérért járó különdíjat is megszerezte. A gasztronómia szakember az előző szezonban a magyar csapat vezetőjeként már hatalmas sikert aratott: a lyoni világdöntőn elnyerték a legjobb tálnak járó különdíjat, a nemzetközi mezőny egyik legnagyobb elismerését – áll a bejegyzésben.
(Világ)sikerre vezette a magyar csapatot a nyíregyházi hotel séfje
Az idén februárban beszámoltunk a Bocuse d'Or világdöntőjéről: Kelemen Roland szívesen mesélt portálunknak a lyoni megmérettetésről, ahonnan különdíjjal tértek haza és ahol a magyar történelmet idéző táljukkal nyűgözték le a zsűrit.
A világhírű séf, Kelemen Roland ételremekei után mind a tíz ujjukat megnyalták a nyíregyházi vállalkozók
Áprilisban a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület tagjainak nyújtottak betekintést a csúcsgasztronómia világába a Hunguest Hotel Sóstóban – a gourmet vacsora menüsorát Kelemen Roland állította össze, az ételek komplex és harmonikus ízvilága, izgalmas egymásutánisága, a gyönyörű virágok és színek, a meglepő textúrák pedig minden résztvevőt lenyűgöztek.
