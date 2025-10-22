október 22., szerda

Kétsapkás étterem

20 perce

Ez a leveleki étterem most az egész világnak megmutatta, mit tud a magyar konyha!

Címkék#Gault&Millau#elismerés#étterem

Náluk nemcsak szlogen, hogy a vendég az első: azért dolgoznak, hogy aki hozzájuk betér, jó élményekkel távozzon. A leveleki CSŰR. a bisztró bekerült a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványába.

Száraz Anita

A Gault&Millau étteremkalauz a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa, az oda bekerült éttermek nemzetközi presztízst és szakmai elismerést is kapnak a megjelenéssel. Ahogy arról beszámoltunk, a legfrissebbb számukban két Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei étterem is helyet kapott: kétsapkás étteremként került be a leveleki CSŰR. a bisztró, valamint egy sapkát kapott a tiszalöki Horgonyzó kisvendéglő. A Gault&Millau étteremtesztelő ellenőrei anonim módon, kilétük és küldetésük felfedése nélkül tesztelik a vendéglátóhelyeket, mintegy 70 különböző szempont – ételek, személyzet, a borlap, a miliő, a kényelem, a berendezés, a világítás, a zajszint, tisztaság – alapján pontoznak. 

A CSŰR. a bisztró séfje, Patla Máté
A CSŰR. a bisztró séfje: Patla Máté 
Fotó: Bozsó Katalin

CSŰR: idilli hangulat, szokatlan elemek

A CSŰR. a bisztróról többek között így ír a szaklap: Az étteremben és a szálláshelyen is jó ízléssel keveredik a hagyományos és a modern, igazi kortárs vidéki idilli hangulatban. A konyha a klasszikus paraszti ételekhez és alapanyagokhoz nyúl vissza, amelyeket új, szokatlan, néha egészen merészen társítható elemekkel szinte minden ételben... A kiszolgálás fesztelen és emberközeli.... Érdemes tenni egy kitérőt Levelekre, és egy éjszakát akár megszállni itt, de önmagában a konyha is komoly vonzerő.

Kíváncsiak lettünk a leveleki CSŰR-re, így meglátogattuk a bisztrót, ahol Patla Máté séf mesélt arról, mi az, amivel az étteremkalauz ellenőreit és a vendégeket is leveszik a lábukról. 

 Nálunk nemcsak szlogen, hogy a vendég az első: azért dolgozunk, hogy aki hozzánk betér, jó élményekkel távozzon. Hogy élvezze az ízek harmóniáját, érezze, hogy figyelünk rá, s hogy ő áll a középpontban.

– Azok szeretnek bennünket igazán, akik újdonságokra vágynak, s hiszen itt valóban különleges ételeket találnak – mondja Máté, aki a szakma alapjait a Sipkay-technikumban sajátította el, majd a Gundelben tanult. Tett egy másfél éves kitérőt a jogi egyetemre, de rájött, hogy inkább főzni szeretne. 

A szaklap szerint „jó ízléssel keveredik a hagyományos és a modern, igazi kortárs vidéki idilli hangulatban“
Fotó: Bozsó Kata

Gyerekként gyakran állt a nagyszülei tiszanagyfalui házában a tűzhelynél, s talán már akkor megfogalmazódott benne, hogy ugyanazt szeretné majd elérni, mint amit a nagymamája: örömet szerezni az ételeivel.

 Több mint négy évig dolgozott Ausztriában és azt mondja, ott tanulta meg a szakma iránti alázatot és a vendégközpontúságot is. Hazatérve a tokaji Minaro és a tiszalöki Horgonyzó jelentették a pályája újabb állomásait, nyártól erősíti a CSŰR. a bisztró csapatát. Mint mondja, az étlap megalkotásakor a szezonalitásra helyezi a legfőbb hangsúlyt: számos, a közelben élő gazdálkodóval és kistermelővel működnek együtt azért, hogy kizárólag friss, kiváló minőségű alapanyagot használhassanak. 

A főelem mellett mindig van a tányéron valami roppanós, de zöldségek, s olajak is
Fotó: Bozsó Katalin

Lépést tart az újdonságokkal 

– Szeretek visszanyúlni a magyar gasztronómia hagyományaihoz, ezért van az étlapunkon kacsamáj vagy mangalica, és nagyon sok zöldséget használunk, csicsókát, paszternákot is, amiket különböző formákban tálalunk. Hetvenöt elemet használunk – terrinek, gélek, pürék, alaplevek – s ezeket itt, helyben készítjük el. 

Igyekszem úgy összeállítani a fogásokat, hogy a lehető legtöbb elemet tartalmazza, s hogy több textúra is találkozzon.

– A főelem mellett ezért mindig van a tányéron valami roppanós, de zöldségek, s olajak is – mondta Máté, aki szívesen alkalmazza a legújabb konyhatechnológiákat, s igyekszik lépést tartani a gasztronómia újdonságaival. Szívesen keres fel más éttermeket, és azt vallja, hogy ami igazán jó, az utat tör magának és annak híre megy. Ebben jelenthet nagy segítséget bekerülni például a Gault&Millau étteremkalauzba, aminek természetesen örül, hiszen ez egy nagyon komoly szakmai visszajelzés, de számára ennél fontosabb, hogy a vendégek odahívják az asztalukhoz és azt mondják: ilyen finomat még nem ettek. 

A CSŰR csapata azon dolgozik, hogy a vendégek jó élménnyel távozzanak
Fotó: Bozsó Kata

Leveleki étterem

Fotók: Bozsó Katalin

 

Úgy véli, a magyar éttermi kultúrának van még hová fejlődnie, de hisz abban, hogy az a magas minőség, amit például a CSŰR is képvisel, előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét és megerősödik az étterembe járás igénye.

 Máté szenvedélyesen szereti a szakmáját, amire nem munkaként tekint, ám amikor nem másoknak főz, visszatér az alapokhoz: a kedvence a pörkölt és a húsleves.    

Gault&Millau étteremkalauz

  • A világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa. A kalauzt két francia újságíró és gasztrorajongó, Henri Gault és Christian Millau alapította 1965-ben
  • A Gault&Millau étteremkalauz egyik fontos alapelve, hogy nem csak a már befutott, híres séfek munkásságát ismeri el, hanem a feltörekvő új tehetségek felfedezését is segíti
  • A kalauzban megjelenő értékelések célja, hogy ösztönözzék a fejlődést és innovációt a helyi éttermi életben
  • A több mint fél évszázados munka eredményeként a Gault&Millau a nemzetközi gasztronómiai színtér egyik legmeghatározóbb szereplőjévé nőtte ki magát (az információk a lap hivatalos oldalán találhatók)
     

 

