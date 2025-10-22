Ez a leveleki étterem most az egész világnak megmutatta, mit tud a magyar konyha!

A Gault&Millau étteremkalauz a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa, az oda bekerült éttermek nemzetközi presztízst és szakmai elismerést is kapnak a megjelenéssel. Ahogy arról beszámoltunk, a legfrissebbb számukban két Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei étterem is helyet kapott: kétsapkás étteremként került be a leveleki CSŰR. a bisztró, valamint egy sapkát kapott a tiszalöki Horgonyzó kisvendéglő. A Gault&Millau étteremtesztelő ellenőrei anonim módon, kilétük és küldetésük felfedése nélkül tesztelik a vendéglátóhelyeket, mintegy 70 különböző szempont – ételek, személyzet, a borlap, a miliő, a kényelem, a berendezés, a világítás, a zajszint, tisztaság – alapján pontoznak.

A CSŰR. a bisztró séfje: Patla Máté

Fotó: Bozsó Katalin

CSŰR: idilli hangulat, szokatlan elemek

A CSŰR. a bisztróról többek között így ír a szaklap: Az étteremben és a szálláshelyen is jó ízléssel keveredik a hagyományos és a modern, igazi kortárs vidéki idilli hangulatban. A konyha a klasszikus paraszti ételekhez és alapanyagokhoz nyúl vissza, amelyeket új, szokatlan, néha egészen merészen társítható elemekkel szinte minden ételben... A kiszolgálás fesztelen és emberközeli.... Érdemes tenni egy kitérőt Levelekre, és egy éjszakát akár megszállni itt, de önmagában a konyha is komoly vonzerő.

Kíváncsiak lettünk a leveleki CSŰR-re, így meglátogattuk a bisztrót, ahol Patla Máté séf mesélt arról, mi az, amivel az étteremkalauz ellenőreit és a vendégeket is leveszik a lábukról.

Nálunk nemcsak szlogen, hogy a vendég az első: azért dolgozunk, hogy aki hozzánk betér, jó élményekkel távozzon. Hogy élvezze az ízek harmóniáját, érezze, hogy figyelünk rá, s hogy ő áll a középpontban.

– Azok szeretnek bennünket igazán, akik újdonságokra vágynak, s hiszen itt valóban különleges ételeket találnak – mondja Máté, aki a szakma alapjait a Sipkay-technikumban sajátította el, majd a Gundelben tanult. Tett egy másfél éves kitérőt a jogi egyetemre, de rájött, hogy inkább főzni szeretne.

Fotó: Bozsó Kata

Gyerekként gyakran állt a nagyszülei tiszanagyfalui házában a tűzhelynél, s talán már akkor megfogalmazódott benne, hogy ugyanazt szeretné majd elérni, mint amit a nagymamája: örömet szerezni az ételeivel.

Több mint négy évig dolgozott Ausztriában és azt mondja, ott tanulta meg a szakma iránti alázatot és a vendégközpontúságot is. Hazatérve a tokaji Minaro és a tiszalöki Horgonyzó jelentették a pályája újabb állomásait, nyártól erősíti a CSŰR. a bisztró csapatát. Mint mondja, az étlap megalkotásakor a szezonalitásra helyezi a legfőbb hangsúlyt: számos, a közelben élő gazdálkodóval és kistermelővel működnek együtt azért, hogy kizárólag friss, kiváló minőségű alapanyagot használhassanak.