Félelmetes szörnyek lesnek az áldozataikra Szabolcsban!

Félelmetes szörnyek lesnek az áldozataikra. S vannak, akik felveszik velük a harcot. Szenvedélyes harcsahorgász a Tiszalökön élő Pintye Róbert, aki már több horgászatáról is beszámolt szerkesztőségünknek. A napokban ismét sok-sok élménnyel lett gazdagabb, megkértük, meséljen olvasóinknak.

Félelmetes szörnyek lesnek az áldozataikra a mélyben

Fotó: KM

Félelmetes szörnyek szenvedélyes harcosa

– Az elmúlt hetekben volt szerencsém több alkalommal is horgászni a Tiszán. Leginkább Tiszalök és Tiszadada térségében faggattam a folyót kizárólag kuttyogató módszerrel. Sok jónak ígérkező hely van ezen részeken és nem utolsósorban ismerem is azokat. Jávor Dániel barátommal faggattam számomra ezen jónak vélt helyeket – kezdte az élménybeszámolót Pintye Róbert.

– Az első néhány horgászat egész jól alakult. Aktívak voltak a harcsák és jó néhányat sikerült elcsípnem belőlük. Voltak 5 kilogrammosak és 30 kilogrammosak is, de a nagyobbak sajnos megléptek. Így folytatódott sajnos ez az ördögi kör még három héten keresztül. Jó pár 100-150 centiméteres harcsát sikerült megfognom, de a jobbak egy rövid fárasztás után elköszöntek. Nagyon bosszantó volt mindez, aztán megtört a jég.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

– Az egyik délután újból célba vettem a számomra jónak vélt helyeket. Ahogy megérkeztem az első helyre, talán ha 1 percet lehettem ott, szerencsémre azonnal találtam 2 darab jónak vélt harcsát a szonárral egymástól nem messze. Nem sokat vártam, azonnal le is engedtem az egyikhez a csalit, és a szokásos módon próbáltam horogvégre csalni. A harcsa azonnal egy erőteljes ütéssel válaszolt, és megkezdődött egy 7-8 perces fárasztás, ami nekem jóval többnek tűnt. Azonnal éreztem a húzásából, hogy ez a félelmetes szörny már nem a kispályások közé tartozik. Néhány percig húzta és forgatta velem együtt a csónakot, de végül sikerült a felszínre emelnem. Kicsit nagyobbnak gondoltam mert igazán jó erőben volt, de így is nagyon örültem, mert végre az idei évben is sikerült meglépnem a két méteres határt, ha csak egy kicsivel is. Miután kipányváztam, írtam az egyik barátomnak, aki néhány folyamkilométerre tőlem horgászott, hogy segítsen néhány fotó elkészítésében, hogy minél előbb hazatérhessen a folyóba ez az öreg harcos. Néhány percen belül ott is volt a barátom, amit a lapon keresztül is szeretnék neki megköszönni. Gyors fotózás után vissza is nyerte a szabadságát az ellenfelem, hogy újra várhassa a kihívóit, de már sokkal okosabban és megfontoltabban.