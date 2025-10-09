október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harcsázás

45 perce

Félelmetes szörnyek lesnek az áldozataikra Szabolcsban!

Címkék#Tiszalök#verseny#Pintye Róbert#Tiszadad#szörnyek áldozat#szerencse

Félelmetes szörnyek, a folyó urai. Félelmetes szörnyek, nem könnyű elbánni velük.

M. Magyar László
Félelmetes szörnyek lesnek az áldozataikra Szabolcsban!

Félelmetes szörnyek a kis szemükkel és a hatalmas szájukkal

Fotó: Pintye Róbert archívuma

Félelmetes szörnyek lesnek az áldozataikra. S vannak, akik felveszik velük a harcot. Szenvedélyes harcsahorgász a Tiszalökön élő Pintye Róbert, aki már több horgászatáról is beszámolt szerkesztőségünknek. A napokban ismét sok-sok élménnyel lett gazdagabb, megkértük, meséljen olvasóinknak.

Félelmetes, szörnyek, Pintye Róbert, Tiszalök, Tiszadada, kuttyogató, harcsák, harcsa, fárasztás, öreg harcos, ördögi kör
Félelmetes szörnyek lesnek az áldozataikra a mélyben
Fotó: KM

Félelmetes szörnyek szenvedélyes harcosa

– Az elmúlt hetekben volt szerencsém több alkalommal is horgászni a Tiszán. Leginkább Tiszalök és Tiszadada térségében faggattam a folyót kizárólag kuttyogató módszerrel. Sok jónak ígérkező hely van ezen részeken és nem utolsósorban ismerem is azokat. Jávor Dániel barátommal faggattam számomra ezen jónak vélt helyeket – kezdte az élménybeszámolót Pintye Róbert.

– Az első néhány horgászat egész jól alakult. Aktívak voltak a harcsák és jó néhányat sikerült elcsípnem belőlük. Voltak 5 kilogrammosak és 30 kilogrammosak is, de a nagyobbak sajnos megléptek. Így folytatódott sajnos ez az ördögi kör még három héten keresztül. Jó pár 100-150 centiméteres harcsát sikerült megfognom, de a jobbak egy rövid fárasztás után elköszöntek. Nagyon bosszantó volt mindez, aztán megtört a jég.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

– Az egyik délután újból célba vettem a számomra jónak vélt helyeket. Ahogy megérkeztem az első helyre, talán ha 1 percet lehettem ott, szerencsémre azonnal találtam 2 darab jónak vélt harcsát a szonárral egymástól nem messze. Nem sokat vártam, azonnal le is engedtem az egyikhez a csalit, és a szokásos módon próbáltam horogvégre csalni. A harcsa azonnal egy erőteljes ütéssel válaszolt, és megkezdődött egy 7-8 perces fárasztás, ami nekem jóval többnek tűnt. Azonnal éreztem a húzásából, hogy ez a félelmetes szörny már nem a kispályások közé tartozik. Néhány percig húzta és forgatta velem együtt a csónakot, de végül sikerült a felszínre emelnem. Kicsit nagyobbnak gondoltam mert igazán jó erőben volt, de így is nagyon örültem, mert végre az idei évben is sikerült meglépnem a két méteres határt, ha csak egy kicsivel is. Miután kipányváztam, írtam az egyik barátomnak, aki néhány folyamkilométerre tőlem horgászott, hogy segítsen néhány fotó elkészítésében, hogy minél előbb hazatérhessen a folyóba ez az öreg harcos. Néhány percen belül ott is volt a barátom, amit a lapon keresztül is szeretnék neki megköszönni. Gyors fotózás után vissza is nyerte a szabadságát az ellenfelem, hogy újra várhassa a kihívóit, de már sokkal okosabban és megfontoltabban.

Félelmetes, szörnyek, Pintye Róbert, Tiszalök, Tiszadada, kuttyogató, harcsák, harcsa, fárasztás, öreg harcos, ördögi kör
Félelmetes szörnyek egyike a parton Pintye Róberttel
Fotó: Pintye Róbert archívuma

– Még van néhány hét az ez évi szezonból és nagyon bízom benne, hogy lesz még részem hasonló gyönyörű harcsa megfogásában. Hamarosan kezdődik az év utolsó versenye a számomra, ami már egy ideje nagyon közel áll a szívemhez. Ez nem más mint az Ongai Harcsafogó Emlékverseny. Ez egy ötnapos megmérettetés egy gyönyörű bányatavon, ahol mindig remek a verseny hangulata. Volt szerencsém már a dobogó legfelső fokára is felállnom, és most is ez a célom. De sok remek csapat is indul és keményen meg kell küzdeni a dobogó minden egyes fokáért. Remélem, jól szerepelek majd, s akkor beszámolok arról a versenyről is – tette hozzá befejezésül Pintye Róbert.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu