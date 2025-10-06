Az év híre: óriási dobásra készül az ikonikus szabolcsi szórakozóhely!

„Sziasztok partyarcok! Közel 20 év után a legenda visszatér… de csak 1 éjszakára! Részletek hamarosan – addig is terjesszétek a hírt, készüljetek” – tette közzé a hírt vasárnap a Facebook-oldalán Albók László, a nagyhalászi Júlia Centrál egykori vendégei pedig majd kibújnak a bőrükből az örömtől és az izgatottságtól. Közel ezren osztották meg eddig a bejegyzést, amelyhez záporoznak a hozzászólások. A legtöbben azt ígérik, hogy ott lesznek a bulin, és sokan felelevenítenek egy-egy szép emléket is.

A Júlia Centrál hatalmas bulira készül

A megye legnépszerűbb helye volt a Júlia Centrál

A hozzászólók elkezdték találgatni az időpontot is. Van, aki szerint télen lesz a buli, hiszen úgy emlékeznek, hogy annak idején december 13-án nyitott meg a diszkó, mire egy hozzászóló azt írta:

Bárcsak karácsonykor lenne. Pont hazautazunk. Nem kérek a Jézuskától semmit, komolyan, csak egy belépőt.

– Olyan lesz, mint egy osztálytalálkozó – fogalmazott egy hölgy, egy másik hozzászóló pedig abban bízik, hogy lehet majd elővételben jegyet venni, mert mindenképpen szeretne bejutni. A legtöbben abban reménykednek, hogy nem csak egyszeri alkalomról lesz szó, és volt, aki konkrét kéréssel fordult a tulajdonoshoz. Azt írta, ha megvannak a bal oldali boxok az emeleten, a másodikat szeretné nosztalgiából lefoglalni, mert az volt a törzshelyük.

Sokan a régi szép idők emlékére az egykori szlogennel reagáltak a hírre: „Király a buli, de Nagyhalász az ász, van egy pár hely, amit legyaláz”.

A Júlia Centrál hosszú éveken át a megye legnépszerűbb szórakozóhelye volt, szombat esténként buszok hozták-vitték a bulizókat. A partykon a legismertebb együttesek léptek fel, s egy időben még szépségversenyt is rendeztek. Arról, hogy a Remember Party mit takar pontosan, minden bizonnyal hamarosan lehull a lepel.