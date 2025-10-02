október 2., csütörtök

Retrosütik a Sipkayban

15 perce

Édes titkok a Gerbeaud főcukrászától Nyíregyházán

Címkék#Sipkay Barna Technikum#mestercukrász#Gerbeaud

Száraz Anita
Édes titkok a Gerbeaud főcukrászától Nyíregyházán

Kovács Sándort óriási tisztelet övezi

Fotó: Iskola

A Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum idén ünnepli fennállásának 50 éves jubileumát, amelyet emlékezetessé tesz a szakma és a jövő mesterei számára is. Az ünnepi programsorozat részeként a napokban különleges bemutatót és előadást szerveztek az oktatóknak, valamint cukrász és cukrász szaktechnikus tanulóknak, a program középpontjában a régmúlt cukrászati kincsei és hagyományai álltak. Az esemény az Észak-Magyarországi Cukrász Ipartestülettel közös szervezésében valósult meg, élén Görömbei Sándorné régiós elnökkel: a számos országos díjjal kitüntetett mestercukrász több évtizeden át volt az iskola elhivatott oktatója, ő teremtette meg a cukrászképzés alapjait a Sipkay-ban. A meghívására a Sipkayba érkezett Kovács Sándor mestercukrász, a szakma egyik ikonja.

Kovács Sándor mestercukrász a Sipkay tanulóinak mutatta be páratlan tudását
Kovács Sándor mestercukrász a Sipkay tanulóinak mutatta be páratlan tudását
Fotó: Iskola

A Sipkay diákjainak tartott bemutatót Kovács Sándor mestercukrász

Kovács Sándor a Magyar Cukrász Ipartestület Életmű-díjas szakembere, aki 46 évig dolgozott a Gerbeaud cukrászdában. Számtalan nemzetközi versenyről hozott aranyérmet, bejárta az egész világot, öregbítve a hazai cukrászat hírnevét. Főcukrászként ment nyugdíjba, s azóta azon dolgozik, hogy áadja a fiataloknak a tudását.

A Sipkayban nemcsak sütött, de mesélt is. Betekintést nyújtott a régi idők cukrászművészetébe, bemutatta a hagyományos technológiákat, ízeket és formavilágot. 

A program célja az volt, hogy a Sipkay Barna Techikum tanulói, a jövő cukrászai megismerjék és megőrizzék a magyar cukrászati hagyományok gazdag örökségét, miközben inspirációt merítenek a modern szakmai kihívásokhoz. De fontos volt az is, hogy a diákok ne csak influenszereket, youtubereket lássanak, hanem olyan hús-vér szakembert, aki a szemük előtt mutatja meg nekik a szakma szépségeit. Az esemény nemcsak szakmai fejlődést, hanem közösségi élményt is kínált, hidat képezve a múlt és a jövő cukrászata között. 

Fotók Kovács Sándor mesterműveiből
Fotó: Iskola

Minden sütemény egy vizsga

– Meg kell szerettetni a fiatalokkal ezt a gyönyörű szakmát, de tudjuk jól, ez nem könnyű – fogalmazott portálunknak Kovács Sándor mestercukrász a Sipkayban, hozzátéve: annak idején neki teljesen természetes volt, hogy hétvégén és ünnepnapokon is dolgozni kellett. Az embereknek főként ilyenkor van idejük cukrászdában járni, s olyankor vágynak desszertre, amikor pihennek – éppen ezért nem pihenhetnek a cukrászok ezekben az időszakokban. Ezt el kell fogadni. 

– Az igazi cukrászoknál az alkotás öröme szenvedéllyé válik, és minden sütemény egy vizsga: a vendégek osztályoznak – mondta Kovács Sándor, aki kiváló mesterektől tanult, s akinek a tehetségére hamar felfigyeltek.

Már az első komolyabb megmérettetésén kiváló eredményt ért el, igaz, a marcipánból készített tavaszi csokrát hatszor törte össze a mestere. Nem azért, mert nem volt jó, hanem azért, hogy rögzüljenek benne a mozdulatok. 1964-ben került gyakorlatra az akkori Vörösmarty – 1984-től lett ismét Gerbeaud a neve – cukrászdába nyári gyakorlatra, és az ország leghíresebb cukrászdájához egészen a nyugdíjba vonulásáig hűséges maradt. Mint mondta, azért szereti különösen a szakmáját, mert kiélheti a kreativitását, számtalan ötletét megvalósíthatja, s kombinálhatja az ízeket. Szerinte a cukrászoknak érezniük kell a munkájuk súlyát, hiszen rajtuk múlik, hogy a vendégek az ő desszertjeiket választják-e vagy sem, de az is fontos, hogy merjenek büszkék lenni arra, amit elkészítenek. Úgy véli, a jó cukrászok édesszájúak: ez is kell ahhoz, hogy  egyedi és finom süteményeket tudjanak alkotni. Ő például nagyon szereti a fagylaltokat, és ma is a szájában érzi annak a csokival áthúzott mogyorós zacheralagútnak az ízét, aminek a végét a Gerbeaudban levágta és megkente sárga krémmel...     

 

