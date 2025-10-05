1 órája
Lebőgtek a cserháti gímek
Fotó: Galambos Béla
Lebőgtek a cserháti gímek, nem produkálták magukat egy baráti társaság előtt. A tanulság: ha csúcsra jár az üzekedés, nincs helye tétovázásnak, indulni kell, ha látni és hallani is akarod, illetve átélni a szarvasbőgés élményét. Akkor nézzük a részleteket, hogyan is élte mindezt át Galambos Béla, a Kelet-Magyarország újságírója: ,,Heteken át készültem. Lelkiekben persze, mert bár az etikus vadászatot régóta tisztelem (kedvenc könyveim között őrzöm Kittenberger Kálmán, Széchenyi Zsigmond tanulságos vadászkalandjait), élőben még sosem volt alkalmam szarvasbőgést hallgatni, pláne nem a bikák háremük birtoklásáért vívott, csattogó küzdelmét saját szememmel megfigyelni. Szeptember közepén jött az értesítés: ,,Elkezdődött, gyertek, amint tudtok.” Hát azon a héten nem tudtunk. Végül csak szeptember 25-én reggel sikerült Nyíregyházáról négyünknek elindulni baráti társaságunk ötödik tagjának egy kis Nógrád megyei zsákfaluban meghúzódó házához. Előző este már valamennyien alaposan betáraztunk. Jómagam feltöltött akkumulátorokkal a fényképezőgépembe, a többiek kolbásszal, szalonnával, lilahagymával, gomolyával, frissen sült kovászos kenyérrel. A lecsónak való a házigazda biokertjében termett, miként a sűrűn ízlelgetett gyümölcs pálinkájának alapanyaga is. Ami az efféle folyékony vérpezsdítőket és szomjoltókat illeti, mint a célállomáson kiderült, egyikünk sem jött üres palackkal, hiszen soha nem lehet tudni...
Lebőgtek a cserháti bikák: a csendet nem törte meg semmi sem
,,Szükség lesz ezekre még, ha alkonyatkor kiülünk szarvasokat lesni” – ismételgettük egyetértően, miközben a piknikes kosár megtelt ezzel-azzal. Az utóbbi rébusz alatt a poharakon kívül a vendéglátónk két infratávcsöve is értendő, amitől a feledhetetlen élmények netovábbját vártuk. Bepattantunk a hegyi terepen korát meghazudtolóan jól teljesítő japán terepjáróba, amelynek csomagtartójából a célul tűzött dombtetőn, egy körültekintően kiválasztott kilátóhelynél leparkolva éppen annyi összecsukható tábori szék került elő, mint ahányan voltunk.
Volt hát szék, lélekmelegítő és infratávcső is. Hegyeztük a fülünket, meresztettük a szemünket, a csöndet csak ritkán törte meg egy dugó cuppanás, egy doboz cinccentés. Már bőven ránk esteledett, a koromsötétben kézről-kézre járt az éjjellátó. A völgyben valóban megfigyelhetők voltak szarvas csoportok, mint a távcső látómezejében álldogáló, vagy lassan mozgó fénylő pontok. Egy, az erdő felől a tisztásra érkező bika felcsillantotta ugyan bennünk a reményt egy jó kis csörtére, de a háremükkel legelésző többiek rá sem hederítettek. A csöndet továbbra sem törte meg még egy bagolyhuhogás sem, nemhogy szarvasbőgés. A feltámadt hideg szélben már a lélekmelegítő sem tette a dolgát, így aztán egy elemlámpa mellett összevillant az ötök tekintete: gyerekek ennyi volt!
Visszavonultunk a kellemesen meleg alaptáborunkba, ahol forró levessel és a már megszokott ínyencségekkel vigasztalódtunk. Másnap még beiktattunk egy lelkesítő gombászást, de hiába szemerkélt az előző két napban az eső, a piros kalapú, nyilván hánytató galambgombán kívül az ehető gombákból még egyet sem mutatott nekünk az erdő. Miként a bőgésről mi, a gombák a kosarunkról késtek el egy kicsit.
Nem baj, majd jövőre! – biztattam magam, de erre meg a Cserhát akarta megmutatni barátságos arcát, s nem hagyhatta, hogy néhány jó fotó nélkül váljak meg lankáitól. Éppen kattintgatom a délelőtti tájat, amikor az erdőből kivált egy csapat szarvas, az öt tagú háremére láthatóan büszke gímbika felügyeletével. Ha nagy is volt köztünk a távolság, legalább sikerült néhány fotót készítenem családias békében vonuló szarvasokról.
Az idei szarvasbőgés – no nem az érdeklődés hiánya –, hanem valószínűleg a természetben is minden élettani folyamatot felgyorsító klimatikus változások miatt elmaradt, a Cserhát lankái között szeptember utolsó hetében mindenképp. Addigra ugyanis ott már nyilván minden arra érett szarvasünő megtalálta a maga bikáját. Tanulság, addig-addig halogattuk a kivételes túrát, hogy a gímek nem vártak, lebőgtek mire odaértünk" – fejezte be az élménybeszámolót Galambos Béla.
Amit tudni kell a szarvasbőgésről:
- Mikor van a szarvasbőgé? Időjárástól és földrajzi viszonyoktól függően augusztus végétől szeptember végéig.
- Mi a szarvasbőgés? A gímszarvas párzási időszakát nevezzük szarvasbőgésnek. A szarvasbika jellegzetes hangja a tehenek terelgetését szolgálja, és jelzés a többi bikának arról, hogy ki a hárem ura. A szarvasbőgés a vadászember egyik legkedvesebb ünnepnapja.