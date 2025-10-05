Lebőgtek a cserháti gímek

Volt hát szék, lélekmelegítő és infratávcső is. Hegyeztük a fülünket, meresztettük a szemünket, a csöndet csak ritkán törte meg egy dugó cuppanás, egy doboz cinccentés. Már bőven ránk esteledett, a koromsötétben kézről-kézre járt az éjjellátó. A völgyben valóban megfigyelhetők voltak szarvas csoportok, mint a távcső látómezejében álldogáló, vagy lassan mozgó fénylő pontok. Egy, az erdő felől a tisztásra érkező bika felcsillantotta ugyan bennünk a reményt egy jó kis csörtére, de a háremükkel legelésző többiek rá sem hederítettek. A csöndet továbbra sem törte meg még egy bagolyhuhogás sem, nemhogy szarvasbőgés. A feltámadt hideg szélben már a lélekmelegítő sem tette a dolgát, így aztán egy elemlámpa mellett összevillant az ötök tekintete: gyerekek ennyi volt!

Lebőgtek a cserháti bikák, élték mindennapi életüket

Fotó: Galambos Béla

Visszavonultunk a kellemesen meleg alaptáborunkba, ahol forró levessel és a már megszokott ínyencségekkel vigasztalódtunk. Másnap még beiktattunk egy lelkesítő gombászást, de hiába szemerkélt az előző két napban az eső, a piros kalapú, nyilván hánytató galambgombán kívül az ehető gombákból még egyet sem mutatott nekünk az erdő. Miként a bőgésről mi, a gombák a kosarunkról késtek el egy kicsit.

Nem baj, majd jövőre! – biztattam magam, de erre meg a Cserhát akarta megmutatni barátságos arcát, s nem hagyhatta, hogy néhány jó fotó nélkül váljak meg lankáitól. Éppen kattintgatom a délelőtti tájat, amikor az erdőből kivált egy csapat szarvas, az öt tagú háremére láthatóan büszke gímbika felügyeletével. Ha nagy is volt köztünk a távolság, legalább sikerült néhány fotót készítenem családias békében vonuló szarvasokról.

Lebőgtek a cserháti bikák, a baráti társaság mégsem maradt látvány nélkül

Fotó: Galambos Béla

Az idei szarvasbőgés – no nem az érdeklődés hiánya –, hanem valószínűleg a természetben is minden élettani folyamatot felgyorsító klimatikus változások miatt elmaradt, a Cserhát lankái között szeptember utolsó hetében mindenképp. Addigra ugyanis ott már nyilván minden arra érett szarvasünő megtalálta a maga bikáját. Tanulság, addig-addig halogattuk a kivételes túrát, hogy a gímek nem vártak, lebőgtek mire odaértünk" – fejezte be az élménybeszámolót Galambos Béla.