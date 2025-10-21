október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vadgazdálkodás

3 órája

Trófeák jelentik a munka gyümölcsét

Címkék#vadásznap#Dr Tilki Attila#Bágyi ferenc#gyümölcsét trófea#Szurovcsák András#természetfotós#Vásárosnamény

Trófeák jelentik a munka gyümölcsét évről évre. Trófeák jelentik a munka gyümölcsét Vásárosnaményban.

Szon.hu
Trófeák jelentik a munka gyümölcsét

Trófeák jelentik a munka gyümölcsét évről évre

Fotó: Kovács Attila

Trófeák jelentik a munka gyümölcsét, amiről mindenki meggyőződhet. Az idén is lesz ugyanis trófeamustra és vadásznap a Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége szervezésében, a programnak Vásárosnamény ad otthont. A múzeumkertben október 25-én 10 órakor kezdődik el az egész napos programsorozat. A Vadászhimnusz után ökumenikus istentisztelettel kérnek áldást a vadászokra és a természetre, majd köszöntőt mond Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere, dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, Szurovcsák András, a Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetségének elnöke. A trófeamustrát megnyitja Bors Richárd, a Nimród Vadászújság főszerkesztő-helyettese. Kitüntetéseket is adnak át a vadgazdálkodásban és a természetvédelemben eredményesen dolgozó vadászoknak.

Trófeák, trófeamustra, vadásznap, Vásárosnamény, Filep Sndor, Szurovcsák András, Tilki Attila, Bors Richárd, Nimród Vadászújság, Vásárosnaményi Férfikórus, szarvasbikák, Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége, hőkamerák, éjjellátók
Trófeák: fellép a Vásárosnaményi Férfikórus is
Fotó: M. Magyar László

Trófeák jelentik a munka gyümölcsét: lesznek beszélgetések a vadgazdálkodásról is

Az ünnepi rész után jó ebédhez szól a nóta a Vásárosnaményi Férfikórus előadásában, majd a Kokas banda játszik a színpadon. Kihirdetik 13 órakor a vadásztársaságok és a civil szervezetek főzőversenyének az eredményét. Kerekasztal-beszélgetések is várják majd az érdeklődőket. A hőkamerák és az éjjellátók lesznek a középpontban a 14 órakor kezdődő beszélgetésen, míg 15 órától a fácánnevelés lesz a reflektorfényben.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A szeptemberben és októberben terítékre hozott szarvasbikák trófeáit a Szent István parkban és a Múzeumkertben lehet majd megtekinteni.

Trófeák, trófeamustra, vadásznap, Vásárosnamény, Filep Sndor, Szurovcsák András, Tilki Attila, Bors Richárd, Nimród Vadászújság, Vásárosnaményi Férfikórus, szarvasbikák, Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége, hőkamerák, éjjellátók
Trófeák: a korábbi évekhez hasonlóan most is a Szent István parkban várják az érdeklődőket
Fotó: M. Magyar László

A vadásznap vendégei kísérő programként kiállításokat is láthatnak: Bágyi ferenc (természetfotós), Csergezán Pál (festőművész), Boros Zoltán (festőművész), Tirpák Sándor (kerámiafestő), vadászattal kapcsolatos bűncselekmények.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu