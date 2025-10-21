Trófeák jelentik a munka gyümölcsét, amiről mindenki meggyőződhet. Az idén is lesz ugyanis trófeamustra és vadásznap a Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége szervezésében, a programnak Vásárosnamény ad otthont. A múzeumkertben október 25-én 10 órakor kezdődik el az egész napos programsorozat. A Vadászhimnusz után ökumenikus istentisztelettel kérnek áldást a vadászokra és a természetre, majd köszöntőt mond Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere, dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, Szurovcsák András, a Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetségének elnöke. A trófeamustrát megnyitja Bors Richárd, a Nimród Vadászújság főszerkesztő-helyettese. Kitüntetéseket is adnak át a vadgazdálkodásban és a természetvédelemben eredményesen dolgozó vadászoknak.

Trófeák: fellép a Vásárosnaményi Férfikórus is

Fotó: M. Magyar László

Trófeák jelentik a munka gyümölcsét: lesznek beszélgetések a vadgazdálkodásról is

Az ünnepi rész után jó ebédhez szól a nóta a Vásárosnaményi Férfikórus előadásában, majd a Kokas banda játszik a színpadon. Kihirdetik 13 órakor a vadásztársaságok és a civil szervezetek főzőversenyének az eredményét. Kerekasztal-beszélgetések is várják majd az érdeklődőket. A hőkamerák és az éjjellátók lesznek a középpontban a 14 órakor kezdődő beszélgetésen, míg 15 órától a fácánnevelés lesz a reflektorfényben.

A szeptemberben és októberben terítékre hozott szarvasbikák trófeáit a Szent István parkban és a Múzeumkertben lehet majd megtekinteni.

Trófeák: a korábbi évekhez hasonlóan most is a Szent István parkban várják az érdeklődőket

Fotó: M. Magyar László

A vadásznap vendégei kísérő programként kiállításokat is láthatnak: Bágyi ferenc (természetfotós), Csergezán Pál (festőművész), Boros Zoltán (festőművész), Tirpák Sándor (kerámiafestő), vadászattal kapcsolatos bűncselekmények.