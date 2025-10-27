A királyi család tagja is gratulált a híres vadásznak, aki nemrégiben Leveleken járt

Méhekkel a vadorzók ellen igen eredményes a küzdelem, ráadásul rangos elismerés is járt érte! Amikor augusztus végén szerkesztőségünk Leveleken a Leveleki-víztározó melletti természetvédelmi múzeumnál beszélgetett Hidvégi Bélával, a világutazó magyar vadász már akkor elárulta lapunknak, hogy meghívást kapott Dohába, ahol az egyik legrangosabb vadvédelmi díj átadó ünnepségét rendezik meg, s ahol ő a három jelölt egyike. Tavaly januárban Amerikában átvehette a Weatherby-díjat, az elismerés odaítélésekor a vadászaton volt inkább a hangsúly, ez a díj azonban a vadvédelmi tevékenységet értékeli: a jelöltek a vadvédelmi munkásságuk révén kerültek reflektorfénybe.

Hidvégi Béla (jobbra) rangos vadvédelmi díj birtokosa lett – a leveleki természetvédelmi múzeumnál augusztus végén sok fontos dolgot megvitatott Támba Miklóssal

Fotó: M. Magyar László

Vadvédelmi díj az ikonikus vadásznak

– Az én filozófiám az, hogy Földünk élővilágának jövőbeli jólétét csak a fenntartható vadászat és a vadvédelem szavatolhatja, valamint az, ha a vadászok átadják szenvedélyüket a jövő nemzedékeinek. A Hidvégi Béla Vadásztrófea Alapítvány lassan már 15 éve tevékenykedik a vadvédelem és az oktatás területén. A vadvédelmi munkában főleg az utolsó öt évben értünk el komoly eredményeket Afrika két országa, Mozambik és Tanzánia területén. Mindkét országban a ,,Méh Projekt” elnevezésű programmal támogattuk sikeresen a területek vadorzás elleni folyamatos küzdelmét. A projekt működéséről és mechanizmusáról több cikkben és filmben is beszámoltam már különböző közösségi felületeken. A projekt lényege röviden: mindegyik falu kap legalább 10 méhkaptárt, s hagyják, hogy a méhek elfoglalják a kaptárt. Vigyáznak rájuk, majd aztán kivesznek maguknak annyi mézet, amennyit igényelnek, a többit pedig értékesítik a piacon, a befolyt pénzt pedig az orvvadászat elleni küzdelemre fordítják – mondta el lapunknak a Leveleki-víztározónál napjaink ikonikus magyar vadásza.

A dohai díszvacsorán Hidvégi Béla (balról a negyedik) a barátaival

Fotó: Hidvégi Béla magánarchívuma

– Az alapítvány másik fő tevékenysége szorosan összefügg az oktatással. Meggyőződésem, hogy a két tevékenységet nem lehet egymástól elválasztani – folytatta. –

Az oktatásban végzett tevékenységünket tovább bővítve az alapítvány egy új vadvédelmi kiállítás létrehozásán dolgozik a keszthelyi Vadászati Múzeum melletti épületben, ahol azokat az állatokat szeretnénk bemutatni, amiket a vadászok hoztak vissza világszerte a kihalás széléről egy egészséges és vadászható szintre.

– Mind a két nagy vadászati szervezet, az SCI (Safari Club International) és a CIC (Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács) is nagy segítséget nyújt e komoly bemutató létrehozásában. A közelmúltban az SCI Közép-Ázsiai szervezete alapított egy vadvédelmi díjat, ami új megközelítésben pontozza és díjazza a világ vadvédőinek tevékenységét, amibe éppen úgy beletartozik a természetvédelem, mint az oktatás. Erre a szeptemberi díjátadásra kaptam meghívást Dohába – tette hozzá Hidvégi Béla.