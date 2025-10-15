október 15., szerda

Teréz névnap

13°
+13
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kengurulány a parkban

2 órája

Cukiságbomba Nyíregyházán: az igazgató irodájában ugrándozott a kis kenguru (fotók, videók)

Címkék#erszény#Nyíregyházi Állatpark#kenguru#gondozás

A SóstóZoo állatorvosai etetik és gondozzák Lilit, éjszaka négyszer kelnek fel hozzá. A Nyíregyházi Állatpark vörös óriáskenguruja szépen fejlődik, noha anyja kidobta az erszényéből.

Száraz Anita
Cukiságbomba Nyíregyházán: az igazgató irodájában ugrándozott a kis kenguru (fotók, videók)

Kíváncsian kémlelte a kamerát

Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin

Viszonylag ritka, hogy egy igazgatói irodában vörös óriáskenguru ugrándozik – Gajdos Lászlónak szerdán ebben a kivételes örömben lehetett része. A Nyíregyházi Állatpark igazgatója persze a sajtó képviselőit is meghívta erre a különleges pillanatra, így az ott készült fotókon és videókon olvasóink is láthatják, hogyan vette birtokba a 10 hónapos Lili a helyiség minden apró zugát. Nem zavarták a kamerák, boldogan ugrált egyik helyről a másikra, annak pedig láthatóan nagyon örült, amikor dr. Biácsi Alexandra, a SóstóZoo állatorvosa a mesterséges erszényben megetette. 

a vörös óriáskenguru otthon érezte magát a sajtósok gyűrűjében
Dr. Biácsi Alexandra és Gajdos László Lilivel: a vörös óriáskenguru otthon érezte magát a sajtósok gyűrűjében
Fotó: Bozsó Kata 

A vörös óriáskenguru, Lili speciális tápszert kap 

Lilit rejtélyes okból kidobta az erszényből a mamája, így a park állatovosai nevelik. Naponta hétszer etetik, és természetesen éjszaka is felkelnek hozzá, hogy megcumiztassák és megtisztogassák. – Speciális tápszert kap, amiben nincs laktóz, és amit vitaminokkal egészítünk ki – mesélte a Nyíregyházi Állatpark fő állatorvosa, miközben Lilit etette és hozzátette: mivel a kis kengurunak van már néhány foga, elkezdtek szilárd takarmányt is adni neki. A kicsi már csipeget, kihajolgat az anyja erszényéből és legelészik. Úgy eszik, hogy hozzányomja a fejét az erszényhez és utána keresi a cumit – mint elhangzott, nem volt egyszerű rászoktatni a cumira. Az anyatej után a tápszert sem fogadta el könnyen: hasmenése volt, de megerősítették a bélflóráját, így már szépen gyarapodik a súlya. Megtudtuk, hogy a kenguruk a születésükkor nagyon fejletlenek és alig nagyobbak, mint egy ujjperc. 10-11 hónapot töltenek el anyjuk erszényében és ott fejlődnek.

 Lilit 9 hónapos korában kidobta az anyja, azóta az állatorvosok felváltva nevelik: azért adják kézről-kézre, hogy egyikőjükhöz se kötődjön túlságosan szorosan. Körülbelül fél év múlva leválik róluk, és a tenyészcsapat tagjai – 12-en vannak – könnyedén befogadják majd, hiába nevelték emberek.

Gajdos László elmondta, rejtély, hogy az anyja miért bánt így Lilivel. – A kenguruknál ez általában egy védekező ösztön, menekülés közben szokták kidobni az erszényükből a kölyküket, de hogy ebben az esetben mi vezetett idáig, nem tudhatjuk – mondta az igazgató és hozzátette: nagyon büszke a kollégáira, akik felváltva etetik, tisztítják a kis Lilit.     

Szibériai tigris és afrikai elefánt is érkezett

A Nyíregyházi Állatparkban mindig történik valami: néhány nappal ezelőtt fekete hattyú fiókák keltek ki, október elején egy német származású pár érkezett a park nőstény szibériai tigriséhez, és egy újabb afrikai elefánt is csatlakozott az európai szinten is ritka tenyészcsapathoz. 

Mesterséges erszényben nevelik Lilit, a kis kengurut

Fotók: Bozsó Katalin

Szeptember közepén nagy örömmel osztották meg az állatapark dolgozói, hogy a szemük láttára jött a világra a kis sörényes hangyász, a hónap elején pedig átestek az első állatorvosi vizsgálaton az ázsiai kiskarmú vidra kölykök. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu