Cukiságbomba Nyíregyházán: az igazgató irodájában ugrándozott a kis kenguru (fotók, videók)

Viszonylag ritka, hogy egy igazgatói irodában vörös óriáskenguru ugrándozik – Gajdos Lászlónak szerdán ebben a kivételes örömben lehetett része. A Nyíregyházi Állatpark igazgatója persze a sajtó képviselőit is meghívta erre a különleges pillanatra, így az ott készült fotókon és videókon olvasóink is láthatják, hogyan vette birtokba a 10 hónapos Lili a helyiség minden apró zugát. Nem zavarták a kamerák, boldogan ugrált egyik helyről a másikra, annak pedig láthatóan nagyon örült, amikor dr. Biácsi Alexandra, a SóstóZoo állatorvosa a mesterséges erszényben megetette.

Dr. Biácsi Alexandra és Gajdos László Lilivel: a vörös óriáskenguru otthon érezte magát a sajtósok gyűrűjében

Fotó: Bozsó Kata

A vörös óriáskenguru, Lili speciális tápszert kap

Lilit rejtélyes okból kidobta az erszényből a mamája, így a park állatovosai nevelik. Naponta hétszer etetik, és természetesen éjszaka is felkelnek hozzá, hogy megcumiztassák és megtisztogassák. – Speciális tápszert kap, amiben nincs laktóz, és amit vitaminokkal egészítünk ki – mesélte a Nyíregyházi Állatpark fő állatorvosa, miközben Lilit etette és hozzátette: mivel a kis kengurunak van már néhány foga, elkezdtek szilárd takarmányt is adni neki. A kicsi már csipeget, kihajolgat az anyja erszényéből és legelészik. Úgy eszik, hogy hozzányomja a fejét az erszényhez és utána keresi a cumit – mint elhangzott, nem volt egyszerű rászoktatni a cumira. Az anyatej után a tápszert sem fogadta el könnyen: hasmenése volt, de megerősítették a bélflóráját, így már szépen gyarapodik a súlya. Megtudtuk, hogy a kenguruk a születésükkor nagyon fejletlenek és alig nagyobbak, mint egy ujjperc. 10-11 hónapot töltenek el anyjuk erszényében és ott fejlődnek.

Lilit 9 hónapos korában kidobta az anyja, azóta az állatorvosok felváltva nevelik: azért adják kézről-kézre, hogy egyikőjükhöz se kötődjön túlságosan szorosan. Körülbelül fél év múlva leválik róluk, és a tenyészcsapat tagjai – 12-en vannak – könnyedén befogadják majd, hiába nevelték emberek.

Gajdos László elmondta, rejtély, hogy az anyja miért bánt így Lilivel. – A kenguruknál ez általában egy védekező ösztön, menekülés közben szokták kidobni az erszényükből a kölyküket, de hogy ebben az esetben mi vezetett idáig, nem tudhatjuk – mondta az igazgató és hozzátette: nagyon büszke a kollégáira, akik felváltva etetik, tisztítják a kis Lilit.