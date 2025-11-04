Nyíregyházi divattervező tanulók ruhakölteményei (fotókkal, videóval)

Divattervező kiállítás nyílt Nyíregyházán.

Divattervezők kiállítása nyílt meg Nyíregyházán

Fotó: Sipeki Péter

Különleges ruhaköltemények a divattervező kiállításon

A Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium divattervező tanulói különleges ruhakölteményeiken keresztül mutatják meg tehetségüket és kreativitásukat a Váci Mihály Kulturális Központban a kedden nyílt kiállításon keresztül, mely bepillantást enged a divattervezés izgalmas világába. A tárlat november 23-ig látogatható.