november 4., kedd

Károly névnap

+15
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállítás

1 órája

Nyíregyházi divattervező tanulók ruhakölteményei (fotókkal, videóval)

Címkék#Váci Mihály Kulturális Központban#Divattervező#kiállítás#ruhaköltemény#divat

Bepillantás a divattervezés izgalmas világába. Megnyílt a divattervezők kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban.

Szon.hu

Divattervező kiállítás nyílt Nyíregyházán

divattervező kiállítás
Divattervezők kiállítása nyílt meg Nyíregyházán
Fotó: Sipeki Péter

Különleges ruhaköltemények a divattervező kiállításon

A Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium divattervező tanulói különleges ruhakölteményeiken keresztül mutatják meg tehetségüket és kreativitásukat a Váci Mihály Kulturális Központban a kedden nyílt kiállításon keresztül, mely bepillantást enged a divattervezés izgalmas világába. A tárlat november 23-ig látogatható.

Divattervezők kiállítása Nyíregyházán

Fotók: Sipeki Péter

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu