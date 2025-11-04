Kiállítás
1 órája
Nyíregyházi divattervező tanulók ruhakölteményei (fotókkal, videóval)
Bepillantás a divattervezés izgalmas világába. Megnyílt a divattervezők kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban.
Divattervező kiállítás nyílt Nyíregyházán.
Különleges ruhaköltemények a divattervező kiállításon
A Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium divattervező tanulói különleges ruhakölteményeiken keresztül mutatják meg tehetségüket és kreativitásukat a Váci Mihály Kulturális Központban a kedden nyílt kiállításon keresztül, mely bepillantást enged a divattervezés izgalmas világába. A tárlat november 23-ig látogatható.
Divattervezők kiállítása NyíregyházánFotók: Sipeki Péter
