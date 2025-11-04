november 4., kedd

Halloween-hét a Gárdonyi-iskolában (fotókkal)

Címkék#Gárdonyi-iskolában#jelmez#Bem József Általános Iskola#halloween

Jelmezek, kreatív dekorációk. Halloween a Gárdonyiban.

Szon.hu

A Halloween jegyében telik a hét a nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézményében, ahol az alsós tanulók kedvük szerint akár minden nap jelmezben is lehetnek az iskolában. Emellett persze a hangulatról a tematikához illő, kreatív dekorációk is gondoskodnak.

Halloween-hét a Gárdonyiban

Fotók: Sipeki Péter

