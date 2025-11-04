Nyíregyháza
1 órája
Halloween-hét a Gárdonyi-iskolában (fotókkal)
Jelmezek, kreatív dekorációk. Halloween a Gárdonyiban.
A Halloween jegyében telik a hét a nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézményében, ahol az alsós tanulók kedvük szerint akár minden nap jelmezben is lehetnek az iskolában. Emellett persze a hangulatról a tematikához illő, kreatív dekorációk is gondoskodnak.
Halloween-hét a GárdonyibanFotók: Sipeki Péter
Ez is érdekelheti:
Ezt ne hagyja ki!Kiállítás
1 órája
Nyíregyházi divattervező tanulók ruhakölteményei (fotókkal, videóval)
Ezt ne hagyja ki!Termékvisszahívás
2 órája
Ha már megvette, meg ne egye! Veszélyes terméket hívott vissza a Spar az üzleteiből
Ezt ne hagyja ki!Nyíregyházi Állatpark
5 órája
Ezt mindenkinek látnia kell! A Nyíregyházi Állatpark tündéri kölykei ellopták a show-t (videóval)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre