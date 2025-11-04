Halloween-hét a Gárdonyi-iskolában (fotókkal)

A Halloween jegyében telik a hét a nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézményében, ahol az alsós tanulók kedvük szerint akár minden nap jelmezben is lehetnek az iskolában. Emellett persze a hangulatról a tematikához illő, kreatív dekorációk is gondoskodnak.