Íme 5 szobanövény, ami megszabadít a penésztől – vegyszerek nélkül!

Öt növény a penész ellen: Ahogy beköszönt a hidegebb idő, egyre ritkábban szellőztetünk, a páratartalom pedig az egekbe szökik. Ez a nedvesség a penész ideális táptalaja – és hamar megjelenhet a falakon vagy a sarkokban. A legtöbben ilyenkor vegyszerekhez nyúlnak, pedig a természet ennél sokkal kíméletesebb, mégis hatékony megoldást kínál: néhány szobanövény képes felszívni a levegő felesleges nedvességét, és elnyelni a penészspórákat is– a mindmegette.hu oldalán összeszedték azokat a szobanövényeket, melyek segítségünkre lehetnek penész ellen.

1. Angol borostyán – a természetes penészirtó

Az angol borostyán az egyik leghatékonyabb „zöld fegyver” penész ellen. Levelei képesek kiszűrni a levegőből a spórákat és a túlzott párát, így segítenek megelőzni a penész kialakulását. Emellett elegáns, indás megjelenésével bármelyik szobának karaktert ad.

2. Szobapálma – a trópusi levegőtisztító

Az areka- vagy bambuszpálma nemcsak díszít, de aktívan szabályozza a levegő nedvességtartalmát. Természetes szűrőként működik, és folyamatosan friss, oxigéndús levegőt biztosít. Ideális nappalikba vagy irodákba, ahol gyakran pang a levegő.

3. Szanszeviéria – a túlélő növény

A „kígyónövényként” vagy „anyósnyelvként” ismert szanszeviéria nemcsak szívós, de valóságos levegőtisztító bajnok. A penész mellett a formaldehidet és a benzolt is eltávolítja a levegőből. Ráadásul éjszaka is oxigént termel, ezért hálószobába különösen ajánlott.

4. Vitorlavirág – a penész természetes ellensége

A vitorlavirág különleges képességgel bír: elnyeli a penészspórákat, miközben megköti a káros vegyi anyagokat, mint az aceton vagy a toluol. Tiszta, friss levegőt teremt, és hófehér virágai eleganciát visznek bármelyik helyiségbe.

5. Csokrosinda – a klasszikus levegőszűrő

A csokrosinda, vagyis a „zöld liliom” szinte minden magyar otthonban megfordult már, de kevesen tudják, milyen hatékony penészellenes növény. Eltávolítja a levegőből a formaldehidet, a penészspórákat és a szén-monoxidot is. Könnyen nevelhető, gyorsan szaporodik, és látványos zöld lombja bármilyen térbe frissességet hoz.

