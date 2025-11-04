november 4., kedd

Sóstói életképek: 20 fok körül csábít a természet (fotókkal)

Címkék#sóstó#ősz#természet#fotó

Sóstó novemberben is gyönyörű arcát mutatja.

Szon.hu

Hihetetlen, de igaz, hogy ezekben a napokban 20 fok körül is jár a hőmérő higanyszála. Sokan sétálnak a természetben, élvezik a szokatlanul meleg időjárást. Van, aki nyúlcipőt húz, és szedi a lábát a sóstói rekortánon. 

Fotókon a novemberi Sóstó:

Sóstó novemberi köntösben

Fotók: Bozsó Katalin

