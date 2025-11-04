Nyíregyháza
45 perce
Sóstói életképek: 20 fok körül csábít a természet (fotókkal)
Sóstó novemberben is gyönyörű arcát mutatja.
Hihetetlen, de igaz, hogy ezekben a napokban 20 fok körül is jár a hőmérő higanyszála. Sokan sétálnak a természetben, élvezik a szokatlanul meleg időjárást. Van, aki nyúlcipőt húz, és szedi a lábát a sóstói rekortánon.
Fotókon a novemberi Sóstó:
Sóstó novemberi köntösbenFotók: Bozsó Katalin
