Sóstói életképek: 20 fok körül csábít a természet (fotókkal)

Hihetetlen, de igaz, hogy ezekben a napokban 20 fok körül is jár a hőmérő higanyszála. Sokan sétálnak a természetben, élvezik a szokatlanul meleg időjárást. Van, aki nyúlcipőt húz, és szedi a lábát a sóstói rekortánon.

Fotókon a novemberi Sóstó: