– A Spritz nevű, virtuálispincér-applikációnk ezeket a problémákat kiküszöböli, a vendéglátóhelyi érintésmentes rendelési rendszer pedig nemcsak az ügyfélélményt növeli, de olyan hatásai is vannak, amelyek most, a járvány időszakában különösen hasznosak, hiszen a használatával csökken a kontaktusok száma, s ezzel a fertőzésveszély is. Az app segítségével egyszerűbb a rendelés, gyorsabb, gördülékenyebb a kiszolgálás, és ez nemcsak a vendégek, de a vendéglátósok szempontjából is óriási könnyebbség.