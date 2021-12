A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület elnöke, Görömbeiné dr. Balmaz Katalin lapunknak elmondta, az online vásárolt termék esetén élhetünk az elállás lehetőségével akkor, ha még nem telt el 14 nap az áru átvétele óta. Nem kell indoklás – Ebben az esetben a fogyasztónak nem kell indokolnia, hogy miért küldi vissza a terméket. Az elállást az adott áruháznál írásban, vagy az erre szolgáló űrlap kitöltésével kell jelezni, majd a terméket a megfelelő címre kell visszajuttatni. Ennek a költsége azonban a fogyasztót terheli. Vannak azonban olyan kereskedők, amelyek „gálánsak”, és átvállalják a visszaküldés költségeit, ami különösen ruhák és cipők esetében lehet jó üzleti stratégia. Egyre több online kereskedő vállal önkéntesen hosszabb, akár 30 napos elállási időt – tájékoztatott a szakember. Görömbeiné dr. Balmaz Katalin szerint az is fontos, hogy az elállási idő alapvetően a termék kipróbálására szolgál, amire a bolti vásárlással szemben az interneten böngészve nincs mód. Lényeges az is, hogy a kereskedő nem várhatja el a bontatlan csomagolást, kivéve DVD- vagy CD-lemezek esetében, hiszen a dolog lényege éppen az, hogy a próba során szembesültünk azzal, hogy a termék nem olyan, mint amilyet szerettünk volna.

Üzletpolitikai okokból – Az üzletben vásárolt termékek visszavásárlására jogszabályi előírás nem kötelezi a kereskedőt. A vevők elégedettsége érdekében azonban egyre több bolt, áruház biztosít üzletpolitikai okokból levásárlási vagy cserelehetőséget január elején, természetesen a nyugta vagy a számla ellenében – emelte ki a megyei békéltető testület elnöke. Görömbeiné dr. Balmaz Katalin beszélt arról is, hogy mi a teendőnk akkor, ha a karácsonyra kapott ajándék hibás, sérült vagy nem működik.

– Ilyen helyzetben a szavatossági vagy jótállási igényünket érvényesíthetjük. Természetesen ez nemcsak a karácsonyi időszakra igaz, hanem az év bármely szakában történt vásárlások esetében is. Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék első alkalommal hibásodik meg és megállapítják, hogy a termék nem javítható, akkor a vállalkozás nyolc napon belül köteles cserélni a terméket – hívta fel a figyelmet. Görömbeiné dr. Balmaz Katalin szóba hozta a 3 napos szabályt is, mely pontosan így szól: ha a fogyasztó a kötelező jótállás alá tartozó fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem vállalhat helyette javítást, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Amennyiben a termék három munkanap letelte után hibásodik meg és azután visszük vissza, de a termék még javítható, akkor a vállalkozásnak törekednie kell a 15 napon belüli javítására. Ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról. Ennek célja, hogy a vásárló tudja azt, hogy meddig kell a terméket nélkülöznie. Ha a terméket 30 napon belül nem tudja megjavítani a vállalkozás vagy a szerviz, akkor a vállalkozás 8 napon belül cserélni köteles azt, tehát a fogyasztó egy új terméket kap.

Vitarendezési fórum – Az ingyenes vitarendezési fórumként működő békéltető testületek segíthetnek, ha problémás ügyünkben nem sikerül dűlőre jutni a kereskedővel – hangsúlyozta a megyei békéltető testület elnöke, Görömbeiné dr. Balmaz Katalin, aki hozzátette, ha kételyünk van fogyasztói jogainkat illetően, a megyei békéltető testület tanácsadással is foglalkozik. 2022. január 10-ig a [email protected] címen kereshetik őket, de azt követően személyesen és telefonon is várják a fogyasztókat.



Húsz éve dolgozik már a szakmában Tóth Gábor, aki négy hónapja vezeti a nyíregyházi belvárosban található elektronikai szaküzletet, a Best Byte-ot. Mint azt lapunknak elmondta, természetesen amennyiben nem megfelelő egy ajándék, a blokk ellenében visszaveszik, kicserélik. – Ez alól mondjuk kivétel, ha egy epilátort többszöri használat után hoznak vissza. Ilyen és ehhez hasonló elektronikai dolgot csak bontatlan csomagolásban áll módunkban becserélni. A televízióink esetében a három munkanapos visszacsere jöhet szóba, azt követően csak meghibásodás miatt vesszük be a tévét és adjuk tovább a szakszerviznek. Ilyen helyzetekben a fogyasztóvédelmi törvény az irányadó – tudtuk meg az üzletvezetőtől. Tóth Gábor hozzátette, a mostani karácsony slágerei a mobiltelefonok és a bluetooth-os fejhallgatók voltak, de az idén is sokan vitték a villanyborotvákat, a hajszárítókat és a turmixgépeket, valamint kelendőek voltak a lapostévék is.

Borítókép: Egyre több üzlet biztosít levásárlási vagy cserelehetőséget január elején – természetesen a nyugta vagy a számla ellenében | Fotó: Dodó Ferenc