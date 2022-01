– Egy város sikeréhez meg kell szervezni a hatékony működést, az intézményrendszert is így kell üzemeltetni. Ehhez a gazdaság adja az alapot. A fejlesztésekben nagy hangsúlyt kapnak a multinacionális cégek, és azon dolgozunk, hogy minél többen válasszák Nyíregyházát a befektetéseik helyszínéül – mondta Jászai Menyhért, a megyeszékhely alpolgármestere hétfőn, az EKO Konzervipari Kft. támogató okiratának átadóünnepségén. Hozzátette: a helyi gazdaság – beleértve a megyét és a régiót is – életében nagyon fontosak a kis vállalkozások, amelyek a helyi beszállítókkal, kistermelőkkel állnak kapcsolatban. – Mi mindent megteszünk az infrastruktúra fejlesztése érdekében, hiszen e nélkül nincs termelés. Az adminisztrációs környezet is nagyon fontos ebből a szempontból, s úgy vélem, Nyíregyházán minden adott a sikerhez – hangsúlyozta az alpolgármester.

Még jobb termékek

Az eseményen jelen volt dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, aki szerint az agrárgazdaság stratégiai ágazat. – Az EKO nagyon komoly hagyományokkal, szakmai háttérrel rendelkezik. A megyebeli gazdáknak felvevőbázist biztosít, és a megye egyik legjelentősebb vállalkozása. Több száz embernek adnak munkát, szezonban pedig még tovább bővül ez a szám. A vállalat innovatív technológiát használ, és a támogatás révén növeli a kapacitásait. Úgy vélem, a modernizáció révén még jobb minőségű termékek kerülhetnek a magyar emberek asztalára – mondta az országgyűlési képviselő.

– Az EKO egy olyan fejlesztésbe vág bele, amivel nemcsak az eddigi tevékenységét erősíti, hanem a jövőt is építi. A város térsége akkor lesz erős, ha a cégek is folyamatosan mennek előre – ezt már Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár mondta a jelenlévőknek. Kiemelte: a megye nagyon erős a mezőgazdaságban, az itteni vállalkozások modernizálásával tovább erősödhet az élelmiszeripar.

– A cég egyik fő profilja a csemegekukorica és a zöldborsó feldolgozása, ami azért is nagyon fontos, mert hazánk az Európai Unióban első helyen áll a csemegekukorica termesztésében, a zöldborsó esetében pedig a harmadik, tehát van árualap, amire építhet a vállalkozás. Azonban más termékekben is van még potenciál, ugyanis az ország gyümölcstermő területeinek jelentős része Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van. Örömteli számunkra, hogy egy olyan vállalkozásnak adhatunk több mint másfél milliárd forint támogatást, ami kiemelten fontosnak tartja a helyi termelőkkel ápolt kapcsolatot. Nyitottak vagyunk arra, hogy a következő időszakban közösen gondolkodjunk a megyei zöldség- és gyümölcsfeldolgozás fejlesztéséről – híva fel a figyelmet az államtitkár. Feldman Zsolttól megtudtuk, a hazai konzerviparnak nemcsak a múltja figyelemre méltó: az elmúlt tíz évben jelentősen emelkedett a magyar export ebben az ágazatban.

– A magyar nemzetgazdaságnak nagyon fontos lába az élelmiszeripar, és büszkék vagyunk arra, hogy a vállalkozások is hisznek a még eredményesebb jövőben. A következő években még legalább 400 milliárd forinttal szeretnénk támogatni ezt a szektort. A megyeszékhely és térsége a 2015-ben indult vidékfejlesztési programban is nagyon sikeres volt, és hiszünk benne, hogy ez nem lesz másként a jövőben sem – bizakodott az államtitkár.

Bővülő kapacitások

A nagy volumenű korszerűsítés részleteibe Mihályi Botond engedett betekintést a vállalat tulajdonosainak képviseletében. – A mai napig több olyan ember dolgozik nálunk, akik hosszú évtizedek óta erősítik a céget. Az elmúlt hatvan évben sok mindent megéltünk, de az EKO hajóját nem egy múzeumi kikötőben horgonyozzuk, hanem új dinamikát szeretnénk csempészni a vállalkozás életébe. A termelőink nélkül nem működhetnénk, ezért nekik is szól ez a támogatás. A beruházásokkal növeljük a kapacitásokat, az említett kukorica és zöldborsó esetében több mint 40 százalékkal. Emellett kiemelt célunk a gyümölcsfeldolgozás fellendítése és jelentős lépéseket teszünk az energetika modernizálására is. Ez óriási lépés lesz a körforgásos gazdaság felé – hívta fel a figyelmet Mihályi Botond.