Megemelkedett a búza világpiaci ára, ami kedvez a készleteiket betározó gazdáknak, nem kedvez viszont a feldolgozó-, illetve a sütőiparnak sem. Így aztán az idén már bizonyosan drágább lesz a kenyerünk és a pékáru – tudta meg lapunk Lakatos Tibortól, a Vela Pékség cégvezető-tulajdonosától.

– Csak az elmúlt évben négyszer volt lisztáremelés, és ehhez jött az év eleji költségnövekedés, ami egyformán érzékenyen érintette a sütőipari vállalkozásokat. Lakatos Zoltánnak, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatójának a mostani bejelentése nyomán mintegy 10-12 százalékos liszt­áremelés prognosztizálható. Tavaly ilyenkor még 80-81 forintot fizettünk a liszt kilónkénti áráért, ez az ár most 120-130 forint körül várható. Márpedig a sütőiparban a liszt a legnagyobb tétel, hiszen egy kiló kenyérhez mintegy 70 dekagrammra van szükség. Persze az elmúlt évben más költségtételek is folyamatosan emelkedtek. A forint gyengülése miatt többször nőtt a pótalapanyagok, a margarin, az élesztő, a cukor, az olaj vagy a tejtermékek, így például a sajtok árai. A sütőipar már a múlt év őszén is kénytelen volt – ha kismértékben is – a többletköltségeket áthárítani a vásárlókra.

Elszabadultak az árak

– Mindezek mellett megemelkedtek a bérpótlékok, nőtt a szakmunkás-minimálbér. A lisztet zsákban vagy silókban szállítják a malmok, a kettő között is többforintnyi eltérés lehetséges. A sütőipar jellemzően éjszaka és hétvégeken dolgozik, ráadásul nagyon energiaigényes, hiszen villamos energiát, gázt használunk, aminek ugyancsak megemelkedett az ára. A tavalyinak mintegy három-négyszerese lett az energia költségnövekedése, de 2022-ben se várható kisebb mértékű áremelkedés, mindezeket ugyancsak be kell építeni a sütőipari termékek önköltségeibe. A sütőipar átlagos nyereséghozama nem éri el a 3 százalékos árréses nyereséget, a megnövekedett költségeket ebből a nyereségből nem lehet kigazdálkodni. Csupán annyit tehetünk, hogy beépítjük azokat a termékeink önköltségi, vagyis átadási árába. Január végére, február elejére újabb árkorrekció is várható – fogalmazott Lakatos Tibor. Azt már mint a Pékszövetség alelnöke tette hozzá, hogy a költségnövekedés az ország szinte valamennyi sütőipari vállalkozását érinti, nem csak a Velát. Alighanem ezek a cégek sem tehetnek mást, mint tovább hárítják a költségeket.