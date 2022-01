Január végén tervezik éves költségvetésüket az önkormányzatok. A büdzsé összeállításában a települések működtetésének biztonsága, a megemelt bérek kifizetésének garanciája kiemelt helyen áll 2022-ben, illetve egy bizonyos összeget még mindig a járvány elleni védekezésre is elkülönítenek. A pénzügyi mozgástér a települések nagyságától, valamint adó­erő-képességétől függően változik.

A lapunk által megkér­dezett települések mind megerősítették, hogy 2022-ben is nagyon szoros, szigorú költségvetést készítenek, ahol minden forintnak meglesz a helye.

A fejleszté­seikhez pályázati for­rá­sokat használnak majd fel, és olyan kiírásokat keresnek, ahol önerő egyáltalán nem szükséges, vagy ha igen, csak minimális.

– Bármilyen meglepő, de az iparűzésiadó-bevételünk még növekedett is az elmúlt időszakban, ami azt jelenti, hogy a helyi gyárak, üzemek, kis- és középvállalkozások bevételei is növekedtek, így az előző évhez képest többet fizettek be a város büdzséjébe. A 2020-as adóerő-képességünk alapján 40 ezer forint jutott egy lakosra, ami tavaly 46 ezer forintra emelkedett, így 2022-ben az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás mértéke is megnőtt, befizetők lettünk, 75 milliót fizetünk be az állami költéségvetésbe az idén – mondta el Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere. Hozzátette, még nem kerültek az idei költségvetési számok a képviselő-testület elé, de az már látszik, hogy hozzávetőlegesen 30 milliárd forintból gazdálkodhat a beregi város.

Pályázati forrásból fejlesztenek

– Áttekintettük az állami normatívákat, amelyek stabil alapot szolgálnak a város működtetéséhez, egyedül az étkeztetési normatíva okoz fejtörést, meglátjuk, hogyan és milyen saját bevételből tudjuk kompenzálni, ha hiány merülne fel. Fontos, hogy egy olyan stabil költségvetést állítsunk össze, amelyben a szigorú számviteli szabályok mellett ragaszkodunk a számokhoz, s csak addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Ugyanakkor mindig vannak nem várt költségek, sőt számolnunk kell a járványügyi feladatokkal kapcsolatos kiadásokkal is. Egy külön sarokszám pedig vis maior esetekre szolgál: tavaly a viharok megtépázták a Tisza-parti fákat, 100-120 millió forint kellene a terület rendezésére.

– Összességében azt látom, hogy stabil költségvetést állítunk össze, a város is nyugodt lehet, finanszírozási gondjaink nem lesznek, az idei megemelt bérekkel is kalkuláltunk – tette hozzá Filep Sándor, aki elmondta, Vásárosnamény nem mond le a fejlesztésekről sem, belterületi utak felújítására, iskolaépület energetikai korszerűsítésére és egy szabadidős park kialakítására pályáznak, s olyan kiírásokat keresnek, ahol önerő nem szükséges.

Megemelkedtek az árak

– Takarékos költségvetést készítünk, a kötelező feladatok teljesítésére helyezzük a hangsúlyt, az önként vállalt feladatokat pedig úgy ütemezzük be, ahogyan ez a takarékos, visszafogott költségvetés megengedi – erről már Pálosi László, Balkány polgármestere beszélt lapunknak. – A kötelező feladatoknál gondolok többek között az étkeztetésre, a gyermekétkeztetésre, a szociális gondoskodásra, a temető fenntartására, a közvilágításra. Ezeket mindenképpen teljesíteni fogjuk. Az önként vállalt feladatokra jóval kevesebb jut, de kicsi költségvetésünkből oda is mindenképpen igyekszünk juttatni. Önként vállalt feladat például a civil szervezetek támogatása, s azért az sem lenne jó, ha hirtelen lecsökkentenénk a nekik nyújtott segítséget. Fejleszteni eddig is úgy tudtunk, ha a 100 százalékos támogatottságú pályázatokat nyertük meg, továbbra is ezzel a lehetőséggel szeretnénk élni, mert nincs a fejlesztésre pluszpénzünk. Több bevételi forrásra nem számíthatunk, mivel tilos adót emelni és új adót bevezetni. Az iparűzési adó most már mindenkinek 1 százalék, s abban bízom, hogy a kiegészítő támogatást mi is megkapjuk, s abból tudunk gazdálkodni. Nagyon megemelkedtek az árak, nehéz a konyhát üzemeltetni és kiszolgálni az étkeztetést, ez problémát jelenthet. Nincs még készen teljesen a költségvetésünk, tisztáznunk kell egy-két kérdést. Van az előző évről tartalékunk is, így bízom abban, gond nélkül sikerül végig vinnünk ezt az esztendőt is – tette hozzá Pálosi László.

Van némi adósságuk is

– Nagyjából 80 százalékos készültségben van a költségvetésünk – tudtuk meg Berecz Jánostól, Gávavencsellő polgármesterétől. – A működésünk nincs veszélyben, bár még mindig tolunk magunk előtt a régmúltból ránk maradt adósságot, de már a nagy részét letudtuk. A településünkön az önkormányzat sok embert foglalkoztat, munka akad bőven és így egyre több családot sikerül támogatnunk, Gávavencsellőhöz kötnünk. – Berecz János kérdésünkre elmondta, várhatóan a február végi testületi ülésen szavaznak a település költségvetéséről.