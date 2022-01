A kis- és középvállalkozások számára kiírt aktuális pályázati lehetőségekről beszélt Hagymási János, a Széchenyi Programiroda térségi vezető tanácsadója a PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány napokban megrendezett online szakmai fórumán.



A szakember elmondta, január 19-én nyílik meg az a pályázat, melynek keretében eszközbeszerzésre és ingatlanfejlesztésre lehet támogatást igényelni, 10 millió és 200 millió forint közötti összegben, a forrás mértéke az alkalmazottak létszámától függ.



Egyeztetés alatt



– A pályázat hároméves fenntartási kötelezettséget ír elő, a támogatói okirat hatályba lépését követően 24 hónap áll rendelkezésre a projekt megvalósításához – fogalmazott Hagymási János, majd beszélt egy másik, volumenét tekintve kisebb (2 és 10 millió forint közti összeg igényelhető) pályázatról is, ami főként infokommunikációs fejlesztésekhez biztosít forrást. A konstrukció még társadalmi egyeztetés alatt van, de várhatóan február 17-én nyitják meg, a projekt végrehajtására 18 hónapot biztosít a pályázat kiírója.



Hagymási János tájékoztatója után Kálmáncheyné Veress Anita beszélt a PRIMOM mikrohitelezési gyakorlatáról. Kiemelte, hogy az alapítvány által nyújtott hitelt gyorsan és egyszerűen meg lehet igényelni, ráadásul nincs hozzá szükség önerőre. A teljes hitelösszeg előfinanszírozott, az előtörlesztés és az egyösszegű visszafizetés díjmentes, nincsenek rejtett költségek.



– Azok a vállalkozások vehetik igénybe, melyek mind az államnak, mind pedig az önkormányzatnak teljesítették adófizetési kötelezettségeiket, nincsenek más bank felé lejárt hiteltartozásaik, és nem állnak sem csőd, sem felszámolás, sem pedig végelszámolás alatt – sorolta a feltételeket az alapítvány munkatársa, aki az egyik legnépszerűbb termékükről, az Áthidaló Hitelről is szólt.



– Ezt kezdő és működő mikro- és kisvállalkozások, agrár­vállalkozások, őstermelők, őstermelő családi gazdálkodók, valamint családi mezőgazdasági társaságok vehetik igénybe. A szabad felhasználású hitel összege maximum 5 millió forint, a futamidő pedig legfeljebb 5 év, míg a türelmi idő 2 hónap – részletezte Kálmáncheyné Veress Anita, aki felhívta a figyelmet, hogy a kamat fix 4,9 százalék, saját erő pedig nem szükséges.



Az online konferencián Mészáros Éva a PRIMOM Alapítvány égisze alatt működő Enterprise Europe Network (EEN) munkájáról beszélt a hallgatóságnak.

– A hozzánk forduló cégeknek segítünk a nemzetközi partnerkeresésben, kapcsolatfelvételben, ennek érdekében különféle üzleti partnertalálkozókat is meg szoktunk szervezni. A vállalkozásoknak igény szerint nyújtunk tájékoztatást a különböző uniós jogszabályokról, jogszabályváltozásokról – fogalmazott az EEN irodavezetője, aki előadásában konkrét üzleti lehetőségeket is említett. Eszerint egy román vállalkozás édesipari disztribúciós szolgáltatások igénybevételére keres hosszú távra partnereket, illetve felvette velük a kapcsolatot egy dán vállalkozás is, aki saját fejlesztésű, nem mérgező feromoncsapdák gyártására keres vállalkozásokat Európában.