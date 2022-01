A Nemzetközi Valutaalap elemzést készített a Covid–19-járványnak a világra gyakorolt várható gazdasági hatásairól. Modellszámításaikban az ezredfordulót követő öt globális járvány adatait is felhasználták, és arra jutottak, hogy a 2015–2019 közötti időszak tendenciái a következő években nem folytatódnak, attól jóval elmaradó fejlődési pályák fognak érvényesülni.

A Valutaalap szakemberei vizsgálták az egy lakosra jutó GDP, az államadósság, a munkanélküliségi ráta és a jövedelemegyenlőtlenség mértékének alakulását. Az intézet által megjelentetett tanulmány a Nemzetközi Statisztikai Figyelő szerint a járvány előtti tendenciákhoz mérten 2024-ben a világ egy lakosra jutó GDP-jének 17 százalékos csökkenését valószínűsíti. Az államadósság növekedése meghaladja a 25 százalékot, a munkanélküliek számának emelkedése pedig megközelíti a 40 százalékot, a jövedelemegyenlőtlenség pedig 0,6 százalékkal növekszik tovább. A termelés visszaesésének hatására a szén-dioxid-kibocsátás 23 százalékos csökkenésére számítanak, az energiafogyasztás 15 százalékos mérséklődése mellett. Öt év alatt a szegénységben élők 10 százalékos bővülése szerepel az előrejelzésükben.

Az abszolút szegénység küszöbszintje napi 2 amerikai dollár, ami 736 millió embernek még ma sem adatik meg. A Covid–19-járvány 2020-ban mintegy 75 millió fővel növelte meg a szegények számát a világon, 2021-ben 61 milliós növekedés következhetett be. A világ népessége évente 80 millió fővel bővül.

Nem lehet lefaragni a célból

A járvány hatásaként 2024-ig a szén-dioxid-kibocsátás csökkenésének 30 százalékát a szén és szénhidrogének adják, az elektromos energia termelésének növekedésével egyidejűleg. A növekvő villamosenergia-igényt úgy kell kielégíteni, hogy teljesüljenek a klímaválság megállítására vonatkozó tervek. A globális felmelegedés 2050-re sem nőhet 1,5 C-fokkal többel a másfél évszázaddal ezelőtti középhőmérséklethez képest. Ebből eddig már 1 C-foknál is többet „teljesítettünk”, így mindössze néhány tized fokos felmelegedés tűrhető el. Újabb 1 C-fokos felmelegedés esetén a világtenger szintje 2,5 m-rel emelkedne, ami például gondot jelentene Velencében, Amszterdamban, New Yorkban, Londonban és Koppenhágában.

Nagy vita van abban, hogy a növekvő népességű Földön miként lehet úgy elérni ezt a célt, hogy az energiaigények kielégíthetők legyenek. Az egyik nézőpont szerint csak megújuló energia jöhet számításba (nap, szél és vízenergia). Itt azonban gond, ha nem fúj a szél, hosszú időn át nem süt a nap, vagy hosszan tartó aszály miatt nincs elegendő víztömeg. A modern élet elképzelhetetlen folyamatos, megbízható villamosenergia-ellátás nélkül. A másik lehetőség az atomerőművek által szolgáltatott villamos energia felhasználása. Ebben a világ és Európa végletesen megosztott a magas beruházási költségek és a nukleáris balesetek (Csernobil, Fukusima) veszélye miatt.

Európában Franciaország az atomenergia-termelés zászlóshajója, az Európai Unió atomreaktorainak majdnem felét tudhatja magáénak. Belgium atomerőműveinek köszönhetően megtehette, hogy több mint 60 éven át (1950–2011 között) egyedül a világon, minden autópályáját egész éjszaka nappali megvilágításúvá tegye. Azóta az energiatakarékosság jegyében a fényforrásokat ritkították, egy részüket lekapcsolták. A nagy költséggel megépített atomerőművek évtizedeken át olcsó villamos energiát biztosítanak. A kiégett üzemanyagok tárolására napjainkra új módszert találtak ki, mert azok negyedik generációs kis reaktorok üzemanyagforrásaként szolgálhatnak. Más kérdésről is szó esik a tanulmányban.

A Covid betegséggel összefüggő halálozások eltérően érintették az egyes országokat. Ebben számos tényező játszik szerepet: az átoltottság szintje, a fegyelmezett maszkviselés, az egészségügyi rendszer felkészültsége, de az egyének olyan paraméterei, mint a túlsúly, a cukorbetegség, a magasvérnyomás-betegség, a mozgáshiány és az immunrendszer állapota. Ez utóbbiban lényeges szerepet játszik a vitaminokkal és az ásványi sókkal való ellátottság.

Gyümölcsöket kell fogyasztani

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetének (FAO) adatai szerint a citrusfélék (citrom, narancs, klementin, mandarin, grapefruit, pomeló stb.) egy főre jutó fogyasztásában hazánk az utolsók között van Európában (évi 6 kg) Ukrajnával és Moldovával együtt. A nyugati országokban jellemzően 20–30 kg közötti az egy főre jutó fogyasztás, de pl. Belgiumban az 50 kg-ot is meghaladja.

A járvány hullámzik, télen magas hullámot vet, ezért fontos lenne e gyümölcsökből mindenkinek többet fogyasztania, ha már a népesség jelentékeny része a hagyományos téli vitaminpótlásban (savanyú káposzta, sült tök, hagyma, foghagyma, fekete retek stb.) sem jeleskedik.