A Nemzeti Energiastratégiában lefektetett ütemnél jóval gyorsabban nőtt Magyarországon a naperőművek beépített kapacitása. Mivel Magyarországon az új szélerőművek építését évek óta tiltják, a vízenergia hasznosítása pedig egyelőre csekély, ezért az energiatermelés zöldebbé válásához sokat tesz hozzá a naperőművek lendületes kapacitásbővülése.

Az elmúlt időszakban több pályázati lehetőség is nyílt a napelemes rendszerek telepítésére, ami tovább fokozza a lakások és vállalkozások környezettudatosabbá tételét. Az 50 százalékos lakásfelújítási támogatás is felhasználható a solarrendszerekre, ahogy a falusi csok is.



A nemrégiben indult ingyenes lakossági napelempályázat is sokak érdeklődését felkeltette, és bár 20 nappal meghosszabbították a határidőt, vasárnap este így is lejár a 200 milliárd forint keretösszegű kiírás. A kormány célja az volt a konstrukcióval, hogy egyszerre segítse a leginkább rászorulókat, és ösztönözze a zöld átállást Magyarországon. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) előzetes becslése szerint akár 35 ezer család rezsiterhei csökkenhetnek. A Világgazdaság beszámolója szerint a napelemes rendszer létesítésén kívül jelentős igény mutatkozott a komplex fűtéskorszerűsítés iránt is.





Viszonylag hamar megtérülhet



Az érdeklődés tehát jelentős, ezért megyei vállalkozásokat kérdeztünk, megyénkben is érvényes-e az országos tendencia.

– Az elmúlt néhány évben folyamatosan nő az érdeklődés az energiatakarékosság és így a napelemes rendszerek iránt, de még mindig fele-fele arányban vannak a magán­emberek és vállalkozások az ügyfeleink között. A százszázalékos pályázat és a folyamatosan emelkedő energiaárak is fokozzák ezt a tendenciát. A magánembereknél 4-5, míg a vállalkozásoknál 10-20 kilowattos rendszerek a leggyakoribbak, általában mindenki arra törekszik, hogy a megújuló energia fedezze a villanyszámláját – tudtuk meg Gácsi Tamástól, a GT Solar Kft. ügyvezetőjétől.



Az elektromos autózás is egyre népszerűbb Európában, így hazánkban is, ezért felmerül a kérdés, mennyien építtetnek ki olyan rendszert, ami már a villanyautók „tankolására” is alkalmas.

– Ilyen kérésekkel is fordulnak hozzánk, valakinek még csak tervben van az elektromos autó vásárlása, mások már beszerezték és ahhoz szereltetik fel a napelemet. Ugyanakkor ez nálunk még a távoli jövő, hiszen a technológia adott, de az ilyen autók árai miatt szinte beláthatatlan az az idő, mire megtérül a jelentős befektetés. Egy átlagos napelemes beruházás azonban 4-5 éven belül visszahozza az árát – hangsúlyozta az ügyvezető.





Egyre több a kontár



Egy több mint egy évtizede a piacon lévő nyíregyházi vállalkozás vezetője lapunknak arról számolt be, a százszázalékos pályázat jól hangzik, de több hiányossága is van.

– A kivitelező a végső kedvezményezett, de ha a megrendelő idő közben elkavar valamilyen dokumentumot, ami a támogatás folyósításához kell, akkor semmilyen felelősség nem terheli, a cég viszont ott marad kifizetés nélkül. További gond, hogy a legtöbb beruházáshoz három fázist kell kiépíteni, amire nagyon kevés a maximális támogatási összeg, és bár a törvény 5 kilowattig engedélyezi a normál csatlakozást, a szolgáltatók másképp határoztak. Az elkészült rendszert a szolgáltató adja át, így elkerülhetetlen a három fázis kiépítése – hívta fel a figyelmet az ügyvezető, aki arról is beszélt, hogy a pályázat megjelenésével összhangban rengeteg kontár vállalkozó jelent meg a napelempiacon.



– A hiányosságokon túl sajnos egyre több az ilyen „szakember”, tudok olyan cégről, akiknél volt segédmunkások végzik a nagy szakértelmet kívánó munkát, a végkifejletet pedig mindenki sejtheti. Azonban azt látjuk, az emberek egy része nem dől be az olcsó munkának, és inkább kifizeti a magasabb összeget, de ismert, megbízható céggel készítteti el a rendszert. MI



