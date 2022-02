Csúcsokat döntögetett a használtautó-piac forgalma 2021-ben, mintegy 819 ezer használt autó cserélt gazdát az előző évben. Ezzel a használt személyautók hazai piacának forgalma nem egészen egy évtized alatt a duplájára emelkedett – adta közzé a Datahouse január végi összesített adatait a penzcentrum.hu.

A belföldi használtautó-piacon 2021-ben is hat márka autói biztosították a teljes forgalom több mint felét. Az első helyen az Opel áll: ebből a márkából 96 ezer példány cserélt gazdát, ami közel 12 százalékos részesedést jelent. A Volkswagen, amely 2019 óta áll a második helyen, 10 százalékos részarányával tovább erősítette ezt a pozícióját. A harmadik helyen található Suzuki az éves forgalomból 9 százalékot tudhat magáénak. A Ford a negyedik helyen áll 8 százalékkal. A BMW az ötödik 6 százalék feletti részesedéssel, a hatodik helyen álló Renault ugyanakkor évről évre egyre távolabb kerül a 6 százalékos szinttől.

Árfelhajtó tényezők

A forgalomnövekedést két tényező is segítette az elmúlt évben. Rövid távon az autóipart sújtó chiphiány játszott fontos szerepet: az újautó-piacon kialakult hiány a kereslet egy részét a használt­autó-piacra terelte. – Több tényező is felfelé hajtotta az árakat a használt autók piacán. Az áremelkedés visszavezethető arra, hogy jelentős ellátási gondok vannak az új autók piacán, nem ritka, hogy másfél évet is várnia kell a vevőnek egy-egy típusra.

– A vásárlók egy része nem várja ki ezt az időt, beéri egy néhány éves használt gépkocsival is. Egyrészt azért, mert szüksége van a járműre, másrészt az új autóra szánt pénze időközben inflálódik, s mire megérkezne a kiszemelt darab, már nem annyiba kerül, mint amennyit a pénztárcája elbír. A vásárlók számottevő része emiatt kötött ki a használtautó-kereskedésekben, javítva a forgalmukat – mondta el lapunknak Dankó Enikő, a 3G Car Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

Kedvező hitelkonstrukció

Megtudtuk azt is, hogy a pandémia hatásaitól függetlenül már egy jó ideje emelkedő tendencia jellemzi a használt autók eladását, amit hivatalos adatok is igazolnak. 2012-ben 3 milliót tett ki a forgalomba helyezett használt gépkocsik száma itthon, ez 2021-re 4 millióra emelkedett. 2012-ben 404 ezer autó, 2021-ben 819 ezer gépjármű cserélt gazdát.

– Ha továbblapozunk a számsorok között, ebben az évben a januári hónapban az import-használtautók eladása a tavalyi átlaghoz képest egy hónap alatt 2, 2 százalékot növekedett, az új gépjárműveké 8,8 százalékot csökkent. Egyértelmű, hogy a kereslet a használtpiac felé billen el, s ahol van kereslet, van eladás, ott az árak is felfelé kúsznak – jegyezte meg a kereskedő.

Hozzátette, a felfelé ívelő kereslet 20-25 százalékos emelkedést hozott az elmúlt évben, negyedével többe került 2021-ben egy import-használtgépkocsi, mint az azt megelőző évben, és a mostani árakat akár plusz 10-15 százalékkal is megfejelheti a jelenlegi inflációs helyzet.

Dankó Enikő elmondta azt is, a Volkswagen 11 százalékkal, az Opel 10 százalékkal és a Ford 9 százalékkal állt tavaly a megvásárolt import­autók dobogós listáján. Arra a kérdésre, hogy átlagosan mennyit szánnak a vásárlásra a leendő gépkocsitulajdonosok, azt válaszolta, ez függ az autó típusától, évjáratától, de a legkevesebb a 2-2,2 millió forint, amiben megegyeznek egy adásvétel során.

– Sokan jönnek készpénzzel, de ma már jó lehetőséget látnak az úgynevezett szabadfelhasználású személyi hitelben is, amit önerő befizetése nélkül, fix kamattal, fix törlesztőrészlettel lehet igényelni, s ellentétben az autólízinggel, a megvásárolt autó nem szolgál a hitel fedezetéül.

Előnyben vannak

Lakatos Balázst, a nyíregyházi Pazonyi úton található Vela Autó Kft. ügyvezetőjét az újautók piacának alakulásáról kérdeztük.

– Mi a más autókat forgalmazó konkurenseinkkel szemben annyi előnyben vagyunk, hogy nálunk egy mostani vásárlás, megrendelés esetén nyár végén, de legkésőbb ősszel át tudjuk adni az autót a vevőnek – tudtuk meg a Volvókat értékesítő autószalon vezetőjétől. Lakatos Balázs elmondta, a pandémia előtt 3-4 hónapot kellett várni egy új gépkocsira, most ez az időszak 6-7 hónapra tolódott ki a globális chiphiány miatt.

Az új autókra várni kell

– Több márkánál is látható, hogy az autó 2023 előtt biztosan nem érkezik meg, ez nekünk most lépéselőnyt jelent – fogalmazott a Vela Autó Kft. ügyvezetője, aki hozzátette, a Volvo magyarországi hálózata januárban közel 700 gépkocsit rendelt, ilyen számokat máskor egy szűk negyedév alatt szoktak produkálni.

– A legnépszerűbb típusok a terepjárók, és egyre többen keresik a hibrid és a tisztán elektromos modelleket. Úgy néz ki, az emberek a választásnál igyekeznek egyre inkább környezettudatosak lenni – emelte ki Lakatos Balázs.

– Az árak a svéd márkánál is emelkedtek az elmúlt két-három évben, de egyrészről még mindig a konkurensek árai alatt vannak az autók, másrészről az áremelkedés jellemzően egy erősebb felszereltségbővülést is hozott magával – tette hozzá.