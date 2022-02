A személyszállítással foglalkozó taxis szektor a Coviddal legjobban sújtott ágazatok egyike, és ez látványosan megjelent Magyarországon mind a vállalkozások számában, mind az eredményükben. A taxitársaságok összesített árbevétele 2020-ban 40 százalékot esett, adózás előtti eredményük pedig gyakorlatilag lenullázódott, ezzel a szektor eredményessége a 2010-es évek elejének szintjére esett vissza. A járványidőszak következtében 20 százalékkal esett vissza a taxis egyéni vállalkozók száma országszerte, ez nagyjából 1500 taxist jelent – olvasható az Opten közleményében. Zatureczki Pál, a Szabolcs Taxi szakmai irányítója elmondta: – A cégünknél is nyolcvanöten voltunk, és lecsökkentünk hetvenhétre. A múlt december szerencsére már megint olyan volt, mint a jobb időkben. Látjuk már az alagút végét, de az infláció, a magas benzinár még mindig gondot jelent.

Lassanként kilábalóban van a taxis szektor a koronavírus-járvány okozta sokkból, állapította meg nemrég a Világgazdaság egy elemzésre hivatkozva, ugyanakkor azt sem tagadták, hogy van még némi elmaradás. Az Opten-elemzés szerint 2020-ban 40 százalékkal esett vissza a társaságok árbevétele, ami azzal is járt, hogy sokan visszaadták az engedélyüket, közel másfél ezer jármű hiányzott az utakról. A járvány okozta sokkról drámaibb képet fest az adózás előtti eredmény a pandémia előtt és után, ugyanis a pénzük 2020-ra 800 millióról kevesebb mint 55 millióra apadt.





Januárban kevesebb a fuvar



„A taxisok bevételei tavaly stabilizálódtak, sőt egy enyhe emelkedést mutattak, de még nem érik el a 2020 előtti árbevételt. Ebben az évben még nem tudunk releváns információt közölni, hiszen a január – mint minden esztendőben – egy húzósabb időszak a taxisok számára, hiszen ilyenkor kevesebb a fuvar az ünnepek után. A kereslet az előző év végi hónapokhoz képest csökkent, de ez a járvány előtt is így volt. Az árbevétel stabilizálódott, de ez majd a KSH-adatok alapján, az éves bevallásokban fog megmutatkozni ténylegesen, hogy mennyire lett a szektor helyzete stabil. Jelenleg azt tudom mondani, hogy a javulás ellenére még a 2019-es időszak alatt vannak ezek a számok” – nyilatkozta lapcsoportunknak Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) elnöke.

Kíváncsiak voltunk, mi a helyzet az ország keleti szegletében, és Zatureczki Pál, a Szabolcs Taxi szakmai irányítója vállalkozott egy rövid összefoglalóra. Mint lapunknak elmondta, a fuvarszám gyakorlatilag valóban visszaállt a járvány előtti szintre, a baj csak az, hogy a bevételek csökkenése miatt néhányan elhagyták a drosztot, és váltottak.





A december volt mindig a legjobb



– Amíg a pandémia előtt egy hónapban 13 ezer fuvarhívást is regisztráltunk, ez a szám a vírus hatására négyezerre zuhant le, ami azért több mint 40 százalék. És hogy nem számoltuk fel a céget, azoknak köszönhető, akik akkor is számítottak ránk, mert olyan korán indultak munkába, amikor még nem jár busz, vagy mert szívesebben választottak bennünket, mint a tömegközlekedést. Aztán az enyhítésekre valamit javult a helyzet, de 2020 decemberére – számunkra a kocsi nélküli, külföldről az ünnepekre hazatérők, az ajándékok után járók miatt a legjobb hónapban – ismét visszaestünk ötven százalékkal. A múlt december szerencsére már megint olyan volt, mint a jobb időkben. Látjuk tehát már az alagút végét, de az infláció, a magas benzinár még mindig gondot jelent. Ha a kormány nem hirdet benzinár-moratóriumot, decemberben kénytelenek lettünk volna 8 százalékot emelni, de február végéig, március elejéig ezt elhalasztottuk – tudtuk meg.

– Egyébként tanulmány ide vagy oda, nemrég hallottam a rádióban, hogy a fővárosban, ahol hétezer taxis dolgozott, most közel kétezerrel kevesebben autóznak. A cégünknél is nyolcvanöten voltunk, és lecsökkentünk hetvenhétre, a többiek elmentek sofőrnek egy kisebb, árut terítő céghez, vagy ételkiszállítást vállalnak. Volt is sok reklamációnk decemberben, néhányan nem értették meg, hogy a mi kapacitásaink is végesek. Ugyan mindig vannak új jelentkezők, de nem annyian, amennyien elmennek. Ahhoz, hogy valaki taxis lehessen, magas bekerülési költséget kell felvállalnia. Mire minden papírt beszerez, autó nélkül is elkölt 750 ezer forintot, a sok kötelező vizsgáról pedig már nem is beszélve – magyarázta.





Roppant kényelmes



Azt azért zárásképpen hozzátette, hogy reményei szerint lesz ez még jobb is.

– Ha könnyítenének a vizsgakövetelményeken, és a költségeken is lehetne faragni, ismét felfuthatna a piac. A taxizásnak ugyan megvan a maga tarifája, de annak, akinek magasabb a jövedelme, szívesen választja, mert roppant kényelmes. Nem kell sokat várni, parkolást, biztosítást fizetni és mindig az figyelni, mikor emelnek a benzin árán – tette még hozzá Zatureczki Pál.



Borítókép: Dávida Rudolf nem hagyta ott a pályát | Fotó: Sipeki Péter