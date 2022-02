Hiába írunk telet, inkább a kora tavaszra emlékezetett február második tíz napjának időjárása. A 4-5°C körüli középhőmérséklet jócskán a sokéves átlag feletti érték, közben a napi csúcshőmérsékletekben rendszeressé váltak a 10°C körüli értékek. A dekád első felében átmenetileg fagymentessé váltak az éjszakák, a napi középhőmérséklet pedig néhol az 5 fokot is meghaladta, ami az évek többségében március derekára jellemző. A talaj felszíni rétegeinek fagya mindenütt felengedett az időszak elejére, olyannyira, hogy az 5 cm-es mélységben mért hőmérséklet már ekkor 2-3 fok körül alakult, a dekád végére pedig többfelé elérte az 5°C-ot is. Legkésőbb a 10-15 cm-es réteg indult melegedésnek, ám tizenkettedike és tizenötödike között ennek hőmérséklete is gyorsan elhagyta a fagypont közeli zónát.

A talajállapot a korábban nedves, a fagyott rétegek fölött pangó vizes, kötöttebb talajú vidékeken is sokat javult, sőt, az enyhe, gyakran szeles és továbbra is száraz időben egyre többfelé vált hirtelen porossá a felszín. Az utóbbi hetek nyugatias irányítású, igencsak dinamikus időjárása az évszakhoz képest magas hőmérséklet és az élénk légmozgás révén kétféleképpen is hozzájárult a párolgás fokozódásához. A napi 0,5-1,5 mm-es vízveszteséggel szemben a dekád során mindössze 2-5 mm csapadék hullott a megye területén, így a legutóbbi harminc esztendő átlagához viszonyított bő 10 mm-es negatív anomália mellett a rövid távú vízegyenleg is negatív szaldót mutatott.

A hőmérséklet és a csapadék alakulása február második dekádjában (Csenger)

Főként megyénk nyugati területein látszik erőteljesebbnek a korai szárazság, hiszen errefelé hullott az év eddig eltelt részében a legkevesebb csapadék, többet sütött a nap, valamint a szél ereje is jellemzően nagyobb volt. Itt a talajok 1 méteres szelvényében a szabadföldi vízkapacitás értékéhez viszonyított vízhiány 60-70 mm között alakul, másutt 40-50 mm között mozog. A keleti határszélen ennél kedvezőbb a vízellátottság jobbára 25-30 mm körüli deficittel, azonban ez a mennyiség is egy teljes téli hónap csapadékmennyiségének felel meg. A nyugati tájakon tehát ennek duplája lenne szükséges a teljes telítődés eléréséhez a vegetáció tavaszi indulásáig, a kilátások azonban – 7-10 napos távlatban legalábbis – inkább száraz folytatást sejtetnek.

Debreceni Egyetem – MÉK, Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központ