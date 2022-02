Változékony időben volt részünk február utolsó napjaiban, gyakran érték el frontok térségünket. A kitartó nyugatias áramlással érkező, a korábbiaknál kissé hűvösebb léghullámok ellenére kitartott az évszakhoz képest enyhe idő. A hét középhőmérséklete 4°C közelében alakult a megyében, ehhez általában 8-10 fok körüli napi csúcsértékek, és – néhány nap kivételével - fagypont alatti minimumok társultak. A leghidegebbet éppen „jégtörő” Mátyás napján mérhettük, aki a népi megfigyelések szerint megtöri a jeget, ha talál. Ezúttal kifejezetten nagy hideget nem talált térségünkben, de huszonnegyedikén hajnalra sokfelé hűlt a levegő mínusz 5 fok alá.

A hét közepi alacsony minimumokat követően a hét végére ismét szelesebbre fordult az idő, mely mérsékelte az éjszakai lehűlést olyannyira, hogy átmenetileg szinte mindenütt fagymentessé váltak a hajnalok. A talajfelszín hőmérséklete mindvégig fagypont felett maradt napi átlagban: a hét derekán 2-3 fokig csökkenő értékek az időszak végére ismét 3-4°C közé emelkedtek 5 cm-es mélységben. Az évszakhoz képest enyhe idő a telelő gabona és repceállományainkat lassanként mozdítja ki nyugalmi állapotukból. Az őszi árpa és búza számára hasznos hőösszeg 5°C-os bázishőmérsékletre számolva mostanra 10-20 foknap között tart, az utóbbi napok viszonylag enyhe magágyhőmérséklete és a kielégítő vízellátottság mellett mindez kedvezett a vetések korai fejlődésének.

A hőmérséklet és a csapadék alakulása február utolsó hetében (Újfehértó)

Térségünkben jobbára megfelelő a művelt réteg nedvességkészlete, a talajnedvesség általában meghaladja a szabadföldi vízkapacitás 50%-át. A megye keleti felében ennél jóval magasabb, 60-70% feletti értékeket mérhetünk, s a legutóbbi időszak is épp errefelé hozott valamivel több csapadékot. Míg megyénk keleti felében 3-5 mm hullott az elmúlt hét nap során, addig nyugaton 0-3 mm között alakult a csapadékhozam. Ez utóbbi tájon a száraz január után minden bizonnyal az esztendő második hónapja is 20 mm körüli negatív anomáliával zár csapadék tekintetében, így a talajok nedvességgel feltöltődése szempontjából nem indult a legkedvezőbben az idei év. Bár a március első napjaira ígérkező alacsony csapadékhajlam továbbra is kedvez majd a korai kinti munkák szervezésének, a nedvesség hiánya többfelé okozhat gondot a vegetáció indulásának közeledtével.

Debreceni Egyetem – MÉK,

Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központ